Суд открыл уже второе дело по увольнению руководства НКРЭКУ

Окружной административный суд принял к рассмотрению иск компании "Техноивест" против Кабинета Министров с требованием уволить 4 членов тарифного регулятора НКРЭКУ.

Советующее определение суда от 19 октября обнародовано в едином госреестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ.

Кого именно из членов комиссии компания требует от правительства уволить в судебном документе на уточняется. Первое заседание назначено на 17 ноября.

Это уже второй судебных процесс по досрочному увольнению руководства НКРЭКУ.

Накануне Окружной админсуд начал дело об увольнении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через коррупционный конфликт интересов и грубое нарушение закона "Об НКРЭКУ". Соответствующий иск подал глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

Подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Также ТСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса. По данным бывшего главы СБУ, народного депутата Валентина Наливайченко, компания родного брата Тарасюка ООО "Эф энд ЭМ Украина" после его назначения главой НКРЭКУ активизировала деятельность на рынке электроэнергии, стала контрагентом государственных предприятий "Оператор Рынка" и НЭК "Укрэнерго" и получила право торговать электроэнергией в ежедневном режиме.

После публикации этих данных, НКРЭКУ досрочно и без допуска прессы аннулировала лицензию "Эф энд Эм Украина" на поставку электроэнергии.

8 октября НАПК на основании обнародованных ВСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка через имеющийся у него конфликт интересов.