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Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Игорь Вуив освобожден от должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области, вместо него президент назначил Тараса Цюцюру.

Вуив был начальником Управления СБУ в Хмельницкой области с ​​января 2010 года. Цюцюра ранее был заместителем начальника управления СБУ в Волынской области.

Автор: Володимир Янченко
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28.10.2020 16:40 Ответить
В той час коли КС в зв'язці з опзж і каломойшой руйнують державу, Зелупа поковирявся в носі.
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28.10.2020 16:43 Ответить
Нет,лять,вы видели этого ушлепка?Под ним же,уже молчу за Украину-она ему пох,земля горит,а оно какой то хренью занят))))))))
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28.10.2020 16:43 Ответить
Змінено мабуть на прототип Баканова....не то недолуг,не то диверсант,не то хрєн зна хто взагалі,а може просто комік!.
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28.11.2020 20:30 Ответить
 
 