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Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Игорь Вуив освобожден от должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области, вместо него президент назначил Тараса Цюцюру.
Вуив был начальником Управления СБУ в Хмельницкой области с января 2010 года. Цюцюра ранее был заместителем начальника управления СБУ в Волынской области.
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Александр Лихошва
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Yaroslav Buk
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