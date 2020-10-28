Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Игорь Вуив освобожден от должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области, вместо него президент назначил Тараса Цюцюру.

Вуив был начальником Управления СБУ в Хмельницкой области с ​​января 2010 года. Цюцюра ранее был заместителем начальника управления СБУ в Волынской области.