2 928 4
Зеленський змінив керівника управління СБУ в Хмельницькій області
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський змінив керівника управління СБУ в Хмельницькій області.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ігоря Вуїва звільнено з посади начальника управління СБУ в Хмельницькій області, замість нього президент призначив Тараса Цюцюру.
Вуїв був начальником Управління СБУ в Хмельницькій області з січня 2010 року. Цюцюра раніше був заступником начальника управління СБУ у Волинській області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Лихошва
показати весь коментар28.10.2020 16:40 Відповісти Мені подобається 0
Yaroslav Buk
показати весь коментар28.10.2020 16:43 Відповісти Мені подобається 1
Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар28.10.2020 16:43 Відповісти Мені подобається 0
Марат Бабанський
показати весь коментар28.11.2020 20:30 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...