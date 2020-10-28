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Зеленський змінив керівника управління СБУ в Хмельницькій області

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський змінив керівника управління СБУ в Хмельницькій області

Президент України Володимир Зеленський змінив керівника управління СБУ в Хмельницькій області.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігоря Вуїва звільнено з посади начальника управління СБУ в Хмельницькій області, замість нього президент призначив Тараса Цюцюру.

Вуїв був начальником Управління СБУ в Хмельницькій області з січня 2010 року. Цюцюра раніше був заступником начальника управління СБУ у Волинській області.

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28.10.2020 16:40 Відповісти
В той час коли КС в зв'язці з опзж і каломойшой руйнують державу, Зелупа поковирявся в носі.
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28.10.2020 16:43 Відповісти
Нет,лять,вы видели этого ушлепка?Под ним же,уже молчу за Украину-она ему пох,земля горит,а оно какой то хренью занят))))))))
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28.10.2020 16:43 Відповісти
Змінено мабуть на прототип Баканова....не то недолуг,не то диверсант,не то хрєн зна хто взагалі,а може просто комік!.
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28.11.2020 20:30 Відповісти
 
 