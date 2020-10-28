Президент України Володимир Зеленський змінив керівника управління СБУ в Хмельницькій області.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігоря Вуїва звільнено з посади начальника управління СБУ в Хмельницькій області, замість нього президент призначив Тараса Цюцюру.

Вуїв був начальником Управління СБУ в Хмельницькій області з січня 2010 року. Цюцюра раніше був заступником начальника управління СБУ у Волинській області.

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