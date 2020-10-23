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Звільнено керівників 5 регіональних митниць

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Звільнено керівників 5 регіональних митниць

Державна митна служба звільнила керівників Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держмитслужби.

"Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов'язків начальника митниці Держмитслужби керівники: Київської (Слічко С.В.), Галицької (Цабак В.Я.), Волинської (Вісьтак І.Я.), Буковинської (Терещук Ю.В.), Дніпровської (Мусієнко О.І.), Координаційно-моніторингової (Нідерман С.С.) митниць", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незабаром будуть призначені нові керівники цих митниць, серед основних завдань яких буде забезпечення курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів.

Нагадуємо, раніше Кабінет Міністрів звільнив з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце першого заступника голови Євгена Єнтіса.

Читайте також: Єнтіс змінив Павловського на посаді керівника Держмитслужби

Автор: Анастасія Потіха
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А когда это рокировки в предматовой ситуации спасали заведомо проигранную игру?
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23.10.2020 15:39 Відповісти
Просто звільнених ЗЛОДІЇВ замінять таким ж.
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23.10.2020 15:41 Відповісти
5 посад продано!
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23.10.2020 15:41 Відповісти
Отгонять мух от говна дело полезное, но бесперспективное
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23.10.2020 15:44 Відповісти
А может хватит уже кровати менять и рокировать?

Звільнено керівників 5 регіональних митниць - Цензор.НЕТ 7472
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23.10.2020 16:08 Відповісти
А ви забули провести в них обшуки і зробити конфіскацію.
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23.10.2020 16:47 Відповісти
Правильно.
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23.10.2020 17:30 Відповісти
а не пробовали детей жен тещ любовниц тоже уволить?например на остров типа пуэрто рико))так чисто поорать нам))
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23.10.2020 18:29 Відповісти
Шо риги багато собі брали, та не двлилися?
Треба було ставити стару ^гвардію^ в надії нахапати СОБІ грошей?
Рирівська закалка непереможна!
Петюня тільки під кінець каденції зміг хоч ТРОШИ посунути тварюк і о не усюди, а тут таке щастя - професіонали їдіть, та творіть історію зебілізму.
Пішли та зробили)
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23.10.2020 19:16 Відповісти
 
 