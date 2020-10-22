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Єнтіс змінив Павловського на посаді керівника Держмитслужби

Єнтіс змінив Павловського на посаді керівника Держмитслужби

Кабінет міністрів звільнив з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце Євгена Єнтіса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в четвер.

Єнтіс займав посаду заступника голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Він приєднався до команди ексглави митниці Максима Нефьодова в 2019 році, а до того працював в ДП "Прозорро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за "негативні результати роботи"

Автор: 

Кабмін (14060) Павловський (13) митниця (1871)


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они там в карты, что-ли, разыгруют, чья очередь "подкормиться"?
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22.10.2020 17:41 Відповісти
Цирк
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22.10.2020 17:46 Відповісти
Ще одного етнічного "українця" прилаштували.
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22.10.2020 18:10 Відповісти
Грошей катма, шукають хто зможе знайти!
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22.10.2020 18:13 Відповісти
павловский....энтис....мендель....зеленский....шефир......рабинович....картавый бойко....и тд Украина ли это???
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22.10.2020 18:41 Відповісти
Там вже жоден детектив не розбереться . Але ЕНТІС ! чудово : суркіс , бєня , зєлєнскій ... Тьфу , ***.. ! Гидко , не продовжую .
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23.10.2020 02:36 Відповісти
 
 