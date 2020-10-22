Єнтіс змінив Павловського на посаді керівника Держмитслужби

Кабінет міністрів звільнив з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце Євгена Єнтіса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в четвер.

Єнтіс займав посаду заступника голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Він приєднався до команди ексглави митниці Максима Нефьодова в 2019 році, а до того працював в ДП "Прозорро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за "негативні результати роботи"