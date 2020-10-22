Єнтіс змінив Павловського на посаді керівника Держмитслужби
Кабінет міністрів звільнив з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце Євгена Єнтіса.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал", відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в четвер.
Єнтіс займав посаду заступника голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Він приєднався до команди ексглави митниці Максима Нефьодова в 2019 році, а до того працював в ДП "Прозорро".
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Сергій Кулик #452665
показати весь коментар22.10.2020 17:41 Відповісти Мені подобається 2
Myroslav Hrabovsky
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