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21 075 91

В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за "негативні результати роботи"

В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за

21 жовтня зі своєї посади звільнено в.о. начальника Одеської митниці Дениса Пудрика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

На цю посаду Пудрика було призначено 21 серпня 2020 року. Причиною звільнення стали негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців.

"Керівник не зміг налагодити організацію і контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовано численні випадки заниження вартості імпортованих товарів.

Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%. Це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Денис Пудрик, який за Януковича очолював Кримську митницю, був призначений на Одеську митницю з подачі глави Офісу президента Андрія Єрмака. Призначення Пудрика обурило голову виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Читайте також: Марченко про призначення Пудрика: "На митниці складно з новими обличчями. Всі плюс-мінус однакові"

Автор: 

Одеська область (3177) митниця (1871) Пудрик (16)


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Топ коментарі
+42
Пудрик просто не понял шо заносить Ермаку надо не 25% а 75% от выручки.
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21.10.2020 22:21
+27
И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы" - Цензор.НЕТ 8488
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21.10.2020 22:17
+24
за два месяца украл
сколько работяга за 200 лет не заработает
А где уголовное дело??
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21.10.2020 22:21
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И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы" - Цензор.НЕТ 8488
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21.10.2020 22:17 Відповісти
Вообще то, это и есть портрет 90 процентов населения. Печально.
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22.10.2020 09:32 Відповісти
ПУДРИК с ипалом как у свиньи фамилия пздц просто
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22.10.2020 12:01 Відповісти
быстро он нахватался, ну правильно, другим тоже надо успеть!
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22.10.2020 11:08 Відповісти
"Причиной увольнения стали отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев." Похудел на 20 кг. Надо было брать пример с Юзика- так бы и работал...
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21.10.2020 22:18 Відповісти
Причиною стало те, що брат Єрмака отримав лише передоплату. На весь кеш у Пудрика не вистачило грошей. Надто багато пішло на їжу.
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22.10.2020 01:08 Відповісти
ему хватит за 2 месяца ***** накопил щас другое место купит
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22.10.2020 10:10 Відповісти
шо,уже?
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21.10.2020 22:18 Відповісти
та не уже а опять и снова..арене те же клоуны и программа а Волкьа с Ермаком неплохую МММ устроили бабки взяли дали продали должность потом бамц нет результатов и опять нового осла ищут...круговорот морковки и ослов...
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21.10.2020 22:21 Відповісти
Вы плохо думаете о зеко манде. Завтра это "новое литсо" опять где нибудь всплывет.
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21.10.2020 22:35 Відповісти
нє аправдал високаго давєрія! І навіть не намагався стати чєсним чілавегом.
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21.10.2020 23:10 Відповісти
За сколько заплатил - столько и просидел начальником.
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21.10.2020 23:35 Відповісти
Начал мало заноить
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21.10.2020 22:20 Відповісти
...no comment
И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы" - Цензор.НЕТ 4373
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21.10.2020 22:20 Відповісти
Пудрик просто не понял шо заносить Ермаку надо не 25% а 75% от выручки.
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21.10.2020 22:21 Відповісти
Они честно берут свои 73% и чужого им не надо!
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21.10.2020 22:38 Відповісти
А 1% за папу и 1% за маму как учили.
1%+1%+73%=75% все по честному!
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21.10.2020 22:47 Відповісти
за два месяца украл
сколько работяга за 200 лет не заработает
А где уголовное дело??
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21.10.2020 22:21 Відповісти
😱Пудрик ФСЁ?!.........
Мда......не долго музыка играла - не долго фраер танцевал(с)........
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21.10.2020 22:21 Відповісти
Да просто кто то занес мешок бабла побольше и его подвинули
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21.10.2020 22:22 Відповісти
Ну и чехарда(((
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21.10.2020 22:23 Відповісти
Он себе уже накосил, пора следующему поднять уровень благосостояния
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21.10.2020 22:23 Відповісти
А какое лицо зеленой команды было хоть на алтарь вешай.
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21.10.2020 22:24 Відповісти
А чого зразу "негативний результат"? Для пудрика він, ймовірно, дуже позитивний.
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21.10.2020 22:25 Відповісти
Дякую, ЧАЙКА КИЇВ, ви майже слово в слово повторили мою думку.
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22.10.2020 08:39 Відповісти
скоріше, озвучили...
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22.10.2020 13:09 Відповісти
Якщо вже зовсім буквально, то ВІДОБРАЗИЛИ НА ПАПЕРІ.
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22.10.2020 14:35 Відповісти
что они не делают, не идут дела...
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21.10.2020 22:25 Відповісти
Не дуже красивий але в даному випадку якісний вираз про всіх цих зеленськийх - як г....о в ополонці.
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21.10.2020 22:27 Відповісти
Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системыИсточник: https://censor.net/ru/n3226232

Ну і де заведена кримінальна справа та підозра?
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21.10.2020 22:28 Відповісти
Думаю, хапнуть успел.
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21.10.2020 22:28 Відповісти
Навіщо взагалі було призначати цього підрика,по ньому видно що він не ділиться.
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21.10.2020 22:33 Відповісти
Глядя на свигячее рыло пундика, самому тупому совку было ясно, что это животное представляет из себя, кроме клоуна и его 95 балагана, грошь цена всей кодле.
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21.10.2020 22:45 Відповісти
Пудрик за пару месяцев хватанул немножко , а теперь заляжет на дно и будет консультировать других , как нужно работать 🤣🤣🤣
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21.10.2020 22:46 Відповісти
Муж и чин ..уев)))
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21.10.2020 22:49 Відповісти
В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за "негативні результати роботи" - Цензор.НЕТ 7358
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21.10.2020 22:51 Відповісти
Скучно без Пудрика будет!
Так хоть глянул на него и как будто сам миллионером стал.
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21.10.2020 22:58 Відповісти
А що, не видно було спочатку? Он які щоки, більші ніж сумка кенгуру, куди там до мишей з Держрезерву!
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22.10.2020 07:08 Відповісти
Там же на мордяці аршинними буквами наїдено "ПАДЛО" і тільки геть сліпі зебіли цього "не помітили"...
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21.10.2020 23:04 Відповісти
Походу, Пудрик даже мышей сожрал которые зерно сожрали.
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21.10.2020 23:05 Відповісти
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
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21.10.2020 23:06 Відповісти
призначай Фоніна , він вільну економічну зону швидко організує
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21.10.2020 23:15 Відповісти
Одеську митницю, я так розумію, зєрмаки здають в аренду, «у врємєнноє пользованіє»???
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21.10.2020 23:34 Відповісти
Ниче, Зеля его фитнес-тренером назначит. Главное, чтоб лицо новое...
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21.10.2020 23:47 Відповісти
А этот ПуЗдрик не для того туда назначался чтоб наводить там порядки ) У него и его тестя там свои порядки ) Были ..)
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21.10.2020 23:47 Відповісти
Рузьге свинорыла отогнали от корыта
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22.10.2020 00:02 Відповісти
Вистачить на його морду тільки подивитись і зразу можна сказати йому: "Додому!!!"
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22.10.2020 00:20 Відповісти
А зачем назначали, ведь знали кто это???
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22.10.2020 00:39 Відповісти
дивне запитання, на торгівлі посади очільника митниці, можна "заробляти" ще більше ніж сам
очільник митниці.
........Остапи Бендери всього світу мовчи сидять в курілці і соромляться подивитися один одному в очі.
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22.10.2020 09:36 Відповісти
может я предвзят, но отвратительная харя - признак бывшего рыга на 95%. Харядетектор меня почти не подводил. У Пудрика вообще все было на морде написано еще до назначения, даже личное дело читать не надо. Но Зеле походу все равно, главное обилетить, а кто он - плевать
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22.10.2020 00:50 Відповісти
Закон сохранения материи и энергии гласит: " На сколько возросла сумма убытков - на столько же вырос доход Пудрика". Пацан снял бабло и рванул на следующую площадку. ЗЕпродолжение следует.
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22.10.2020 01:06 Відповісти
А по морде не скажешь.Пахал на оба кармана и за обе щеки
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22.10.2020 01:38 Відповісти
Теперь на завод пойдёт наверное, токарем.
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22.10.2020 03:00 Відповісти
Не обижайте токарей! Кстати,на данном этапе очень востребована.
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22.10.2020 14:01 Відповісти
было плохх стало еще хуже. Тут не кровати переставлять надо.
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22.10.2020 05:33 Відповісти
Страной уже 29 лет правят воры и жлобы, от перестановки пудриков ничего не изменится, там система, где все мы в жоппе! Пишите, что хотите, миллионеру свинопудрику пох.
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22.10.2020 06:45 Відповісти
саме про це і треба говорити, кричати треба. а у нас це чомусь не актуально. у нас всіх усе задовільняє, хіба поматюкати чергову владу на кухні чи в курілці, пустити пару і усьо.
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22.10.2020 09:42 Відповісти
там пудрик такий, що хоч жаб бий
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22.10.2020 07:28 Відповісти
Работал на свой карман .работой небыло когда заниматся
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22.10.2020 07:50 Відповісти
Это сразу было понятно, что он пришёл не для того, чтобы помочь государству.
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22.10.2020 07:53 Відповісти
Якщо було відразу зрозуміло, то чому зебіли його туди поставили?
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22.10.2020 08:38 Відповісти
У меня тот же вопрос.
Тот же вопрос был и у Саакашвили.
Невозможно из старого коррупционера получить адекватного и честного таможенника, а уж тем более начальника Одесской таможни. Уже везде таможня - это просто сервис, только у нас понаоставались крепкие хозяйственники пудрики и Насировы.
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22.10.2020 10:55 Відповісти
а горлати та голосувати за Зе!біла та "мокріти" від плаття Зе!Ленки- можна?
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22.10.2020 13:14 Відповісти
Подзаработал и хватит.
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22.10.2020 08:09 Відповісти
Не звільнений, а просто абонемент на два місяці скінчивсь. Всі ємкості для бабла заповнені. Він куди має бабло скидати? В сарай? Скирдувати у дворі?
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22.10.2020 08:10 Відповісти
Зебіли перед виборами намагаються підняти свій рейтинг.
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22.10.2020 08:39 Відповісти
купить козу/продать козу. Вся нехитрая повестка
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22.10.2020 09:14 Відповісти
У Пудрика все результаты работы в ряху пошли. Работа, как говорится, на лицо.
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22.10.2020 09:13 Відповісти
з перевірки можна розрахувати доход, зменшив базу поступлених товарів на 15 відсотків, база для відкату. А зняли, бо хотів по бистрячку відбити своє та і по бистрячку заробити. При Януковичу, все було централізовано і всяка ініціатива по бистрячку "пресекалась на корню".
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22.10.2020 09:27 Відповісти
Пудрик отпудрился.
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22.10.2020 09:30 Відповісти
Пудрик прибарахлился и опять пошел в резерв...круто...
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22.10.2020 09:36 Відповісти
Запускайте,панове, секундомір.
Через скільки часу це лайно вспливе у державних органах? Ще відсудить собі зарплату за час простою.
Пора відстрілювати стервятників...
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22.10.2020 09:53 Відповісти
Жаль,что за назначения таких ,,начальников,, ,которые не дают результатов , никто из назначающих не несёт ответственности .
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22.10.2020 09:56 Відповісти
Боров шел чтобы тупо набить карманы. Миссия удалась. Всем спасибо.
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22.10.2020 10:01 Відповісти
Очень сомневаюсь, что для самого Пудрика результаты его работы на таможне будут отрицательные.
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22.10.2020 10:03 Відповісти
Судя по коментам, для порохоботов плохо что зе тогда назначил этого махрового таможенника. И также плохо что он его уволил
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22.10.2020 10:19 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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22.10.2020 10:23 Відповісти
Он просто по роже не прошел. Дискредитирует внешним обликом политику новой власти на новые, молодые, привлекательные физиономии. Как там сейчас говорят " не прошел фейс контроль" ( нужно было жену устраивать на эту роботу, у ней бы могло" получиться", с ее внешними данными.)
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22.10.2020 10:30 Відповісти
музчина состоит из мужа и чина. Чин счас отвалился, у мужа уже давно. Бедная пудрикова самка...
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22.10.2020 10:44 Відповісти
мало занес кремлевской Крысе ермаку!!!!
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22.10.2020 10:47 Відповісти
То есть Ермаку не достаточно было того,что Пудрик имеет имущества,не соответствующего его доходам?"Профессионал" .показал уровень трех высших образований.Интересно,по каким таким критериям его назначали?
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22.10.2020 11:10 Відповісти
"Теперішнє призначення пов'язане з моїм досвідом - досвідом антикризового менеджера", - Пудрик. Не прошло и двух месяцев со дня возвращения этой свиньи, а а результат уже отрицательный.
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22.10.2020 11:15 Відповісти
Зазвичай такі мудаки потім подають в суд і він їх востановлює
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22.10.2020 11:30 Відповісти
а чого на фото воне таке "ізмаждьонноє"
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22.10.2020 11:49 Відповісти
Сломался Пудрик, несите другого....пудрика
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22.10.2020 12:08 Відповісти
И где-же этот сиротка теперь харчеваться будет ... ? Хотя там только на одних щеках можно полгодика протянуть.
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22.10.2020 13:14 Відповісти
Денису Пудрику 43 года, он начал работать сразу в этой сфере: в 1998 - инспектором таможни поста «Донецк - аэропорт» Донецкой региональной таможни.После этого возглавлял целый ряд региональных таможен: Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.С 2019 до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.Он возглавлял Крымскую таможню во времена Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.Люстрованный чиновник с таким решением не согласился с обратился в суд с требованием признать действия Министерства юстиции противозаконными. И выиграл дело. Более того, из-за вынужденного прогула таможня, по решению суда, должна выплатить Пудрику 677 тысяч гривен. Отметим, сам Пудрик в интервью изданию Politeka заверил, что через люстрацию государственные структуры Украины якобы потеряли немало профессиональных кадров.На внеочередных выборах в парламент в 2019 году таможенник баллотировался по списку партии «Батьківщина» под №55.Согласно https://public.nazk.gov.ua/declaration/675cd08d-2c48-482e-931e-977fa9ce0640 декларации главы таможни, он живет весьма роскошно. Есть у него квартиры в Киеве площадью 114,3 квадратных метров, в Донецке на 159,9 квадратов, дачный дом (219,3 квадратов) с землей (610 квадратов) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 квадратных метров, земля под которым (2000 квадратных метров) тоже принадлежит ей.
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22.10.2020 13:23 Відповісти
Виглядає, що його призначили для того, щоб перед виборами звільнити і показати, як зелена влада бореться з корупцією.
Хлопчик туша для биття.
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22.10.2020 13:32 Відповісти
 
 