В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за "негативні результати роботи"

21 жовтня зі своєї посади звільнено в.о. начальника Одеської митниці Дениса Пудрика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

На цю посаду Пудрика було призначено 21 серпня 2020 року. Причиною звільнення стали негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців.

"Керівник не зміг налагодити організацію і контроль якісного виконання митних формальностей посадовими особами, що підтверджувалося інформацією автоматизованих систем. Зафіксовано численні випадки заниження вартості імпортованих товарів.

Так, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту - на 11,6%. Це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів, що є головним індикатором прозорої та ефективної роботи митної системи", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з встановленими фактами Державна митна служба ініціює повний аудит роботи Одеської митниці.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Денис Пудрик, який за Януковича очолював Кримську митницю, був призначений на Одеську митницю з подачі глави Офісу президента Андрія Єрмака. Призначення Пудрика обурило голову виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі.

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