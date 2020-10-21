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21 075 91

И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы"

И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за

21 октября со своей должности уволен и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

На эту должность Пудрик был назначен 21 августа 2020 года. Причиной увольнения стали отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров.

Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%. Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Денис Пудрик, который при Януковиче возглавлял Крымскую таможню, был назначен на Одесскую таможню с подачи главы Офиса Президента Андрея Ермака. Назначение Пудрика возмутило главу исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

Автор: 

Одесская область (3538) таможня (1958) Пудрик (15)


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Топ комментарии
+42
Пудрик просто не понял шо заносить Ермаку надо не 25% а 75% от выручки.
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21.10.2020 22:21
+27
И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы" - Цензор.НЕТ 8488
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21.10.2020 22:17
+24
за два месяца украл
сколько работяга за 200 лет не заработает
А где уголовное дело??
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21.10.2020 22:21
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И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы" - Цензор.НЕТ 8488
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21.10.2020 22:17 Ответить
Вообще то, это и есть портрет 90 процентов населения. Печально.
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22.10.2020 09:32 Ответить
ПУДРИК с ипалом как у свиньи фамилия пздц просто
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22.10.2020 12:01 Ответить
быстро он нахватался, ну правильно, другим тоже надо успеть!
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22.10.2020 11:08 Ответить
"Причиной увольнения стали отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев." Похудел на 20 кг. Надо было брать пример с Юзика- так бы и работал...
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21.10.2020 22:18 Ответить
Причиною стало те, що брат Єрмака отримав лише передоплату. На весь кеш у Пудрика не вистачило грошей. Надто багато пішло на їжу.
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22.10.2020 01:08 Ответить
ему хватит за 2 месяца ***** накопил щас другое место купит
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22.10.2020 10:10 Ответить
шо,уже?
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21.10.2020 22:18 Ответить
та не уже а опять и снова..арене те же клоуны и программа а Волкьа с Ермаком неплохую МММ устроили бабки взяли дали продали должность потом бамц нет результатов и опять нового осла ищут...круговорот морковки и ослов...
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21.10.2020 22:21 Ответить
Вы плохо думаете о зеко манде. Завтра это "новое литсо" опять где нибудь всплывет.
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21.10.2020 22:35 Ответить
нє аправдал високаго давєрія! І навіть не намагався стати чєсним чілавегом.
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21.10.2020 23:10 Ответить
За сколько заплатил - столько и просидел начальником.
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21.10.2020 23:35 Ответить
Начал мало заноить
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21.10.2020 22:20 Ответить
...no comment
И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы" - Цензор.НЕТ 4373
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21.10.2020 22:20 Ответить
Пудрик просто не понял шо заносить Ермаку надо не 25% а 75% от выручки.
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21.10.2020 22:21 Ответить
Они честно берут свои 73% и чужого им не надо!
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21.10.2020 22:38 Ответить
А 1% за папу и 1% за маму как учили.
1%+1%+73%=75% все по честному!
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21.10.2020 22:47 Ответить
за два месяца украл
сколько работяга за 200 лет не заработает
А где уголовное дело??
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21.10.2020 22:21 Ответить
😱Пудрик ФСЁ?!.........
Мда......не долго музыка играла - не долго фраер танцевал(с)........
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21.10.2020 22:21 Ответить
Да просто кто то занес мешок бабла побольше и его подвинули
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21.10.2020 22:22 Ответить
Ну и чехарда(((
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21.10.2020 22:23 Ответить
Он себе уже накосил, пора следующему поднять уровень благосостояния
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21.10.2020 22:23 Ответить
А какое лицо зеленой команды было хоть на алтарь вешай.
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21.10.2020 22:24 Ответить
А чого зразу "негативний результат"? Для пудрика він, ймовірно, дуже позитивний.
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21.10.2020 22:25 Ответить
Дякую, ЧАЙКА КИЇВ, ви майже слово в слово повторили мою думку.
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22.10.2020 08:39 Ответить
скоріше, озвучили...
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22.10.2020 13:09 Ответить
Якщо вже зовсім буквально, то ВІДОБРАЗИЛИ НА ПАПЕРІ.
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22.10.2020 14:35 Ответить
что они не делают, не идут дела...
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21.10.2020 22:25 Ответить
Не дуже красивий але в даному випадку якісний вираз про всіх цих зеленськийх - як г....о в ополонці.
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21.10.2020 22:27 Ответить
Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системыИсточник: https://censor.net/ru/n3226232

Ну і де заведена кримінальна справа та підозра?
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21.10.2020 22:28 Ответить
Думаю, хапнуть успел.
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21.10.2020 22:28 Ответить
Навіщо взагалі було призначати цього підрика,по ньому видно що він не ділиться.
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21.10.2020 22:33 Ответить
Глядя на свигячее рыло пундика, самому тупому совку было ясно, что это животное представляет из себя, кроме клоуна и его 95 балагана, грошь цена всей кодле.
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21.10.2020 22:45 Ответить
Пудрик за пару месяцев хватанул немножко , а теперь заляжет на дно и будет консультировать других , как нужно работать 🤣🤣🤣
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21.10.2020 22:46 Ответить
Муж и чин ..уев)))
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21.10.2020 22:49 Ответить
В.о. начальника Одеської митниці Пудрика звільнено за "негативні результати роботи" - Цензор.НЕТ 7358
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21.10.2020 22:51 Ответить
Скучно без Пудрика будет!
Так хоть глянул на него и как будто сам миллионером стал.
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21.10.2020 22:58 Ответить
А що, не видно було спочатку? Он які щоки, більші ніж сумка кенгуру, куди там до мишей з Держрезерву!
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22.10.2020 07:08 Ответить
Там же на мордяці аршинними буквами наїдено "ПАДЛО" і тільки геть сліпі зебіли цього "не помітили"...
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21.10.2020 23:04 Ответить
Походу, Пудрик даже мышей сожрал которые зерно сожрали.
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21.10.2020 23:05 Ответить
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
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21.10.2020 23:06 Ответить
призначай Фоніна , він вільну економічну зону швидко організує
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21.10.2020 23:15 Ответить
Одеську митницю, я так розумію, зєрмаки здають в аренду, «у врємєнноє пользованіє»???
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21.10.2020 23:34 Ответить
Ниче, Зеля его фитнес-тренером назначит. Главное, чтоб лицо новое...
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21.10.2020 23:47 Ответить
А этот ПуЗдрик не для того туда назначался чтоб наводить там порядки ) У него и его тестя там свои порядки ) Были ..)
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21.10.2020 23:47 Ответить
Рузьге свинорыла отогнали от корыта
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22.10.2020 00:02 Ответить
Вистачить на його морду тільки подивитись і зразу можна сказати йому: "Додому!!!"
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22.10.2020 00:20 Ответить
А зачем назначали, ведь знали кто это???
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22.10.2020 00:39 Ответить
дивне запитання, на торгівлі посади очільника митниці, можна "заробляти" ще більше ніж сам
очільник митниці.
........Остапи Бендери всього світу мовчи сидять в курілці і соромляться подивитися один одному в очі.
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22.10.2020 09:36 Ответить
может я предвзят, но отвратительная харя - признак бывшего рыга на 95%. Харядетектор меня почти не подводил. У Пудрика вообще все было на морде написано еще до назначения, даже личное дело читать не надо. Но Зеле походу все равно, главное обилетить, а кто он - плевать
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22.10.2020 00:50 Ответить
Закон сохранения материи и энергии гласит: " На сколько возросла сумма убытков - на столько же вырос доход Пудрика". Пацан снял бабло и рванул на следующую площадку. ЗЕпродолжение следует.
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22.10.2020 01:06 Ответить
А по морде не скажешь.Пахал на оба кармана и за обе щеки
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22.10.2020 01:38 Ответить
Теперь на завод пойдёт наверное, токарем.
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22.10.2020 03:00 Ответить
Не обижайте токарей! Кстати,на данном этапе очень востребована.
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22.10.2020 14:01 Ответить
было плохх стало еще хуже. Тут не кровати переставлять надо.
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22.10.2020 05:33 Ответить
Страной уже 29 лет правят воры и жлобы, от перестановки пудриков ничего не изменится, там система, где все мы в жоппе! Пишите, что хотите, миллионеру свинопудрику пох.
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22.10.2020 06:45 Ответить
саме про це і треба говорити, кричати треба. а у нас це чомусь не актуально. у нас всіх усе задовільняє, хіба поматюкати чергову владу на кухні чи в курілці, пустити пару і усьо.
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22.10.2020 09:42 Ответить
там пудрик такий, що хоч жаб бий
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22.10.2020 07:28 Ответить
Работал на свой карман .работой небыло когда заниматся
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22.10.2020 07:50 Ответить
Это сразу было понятно, что он пришёл не для того, чтобы помочь государству.
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22.10.2020 07:53 Ответить
Якщо було відразу зрозуміло, то чому зебіли його туди поставили?
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22.10.2020 08:38 Ответить
У меня тот же вопрос.
Тот же вопрос был и у Саакашвили.
Невозможно из старого коррупционера получить адекватного и честного таможенника, а уж тем более начальника Одесской таможни. Уже везде таможня - это просто сервис, только у нас понаоставались крепкие хозяйственники пудрики и Насировы.
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22.10.2020 10:55 Ответить
а горлати та голосувати за Зе!біла та "мокріти" від плаття Зе!Ленки- можна?
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22.10.2020 13:14 Ответить
Подзаработал и хватит.
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22.10.2020 08:09 Ответить
Не звільнений, а просто абонемент на два місяці скінчивсь. Всі ємкості для бабла заповнені. Він куди має бабло скидати? В сарай? Скирдувати у дворі?
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22.10.2020 08:10 Ответить
Зебіли перед виборами намагаються підняти свій рейтинг.
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22.10.2020 08:39 Ответить
купить козу/продать козу. Вся нехитрая повестка
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22.10.2020 09:14 Ответить
У Пудрика все результаты работы в ряху пошли. Работа, как говорится, на лицо.
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22.10.2020 09:13 Ответить
з перевірки можна розрахувати доход, зменшив базу поступлених товарів на 15 відсотків, база для відкату. А зняли, бо хотів по бистрячку відбити своє та і по бистрячку заробити. При Януковичу, все було централізовано і всяка ініціатива по бистрячку "пресекалась на корню".
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22.10.2020 09:27 Ответить
Пудрик отпудрился.
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22.10.2020 09:30 Ответить
Пудрик прибарахлился и опять пошел в резерв...круто...
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22.10.2020 09:36 Ответить
Запускайте,панове, секундомір.
Через скільки часу це лайно вспливе у державних органах? Ще відсудить собі зарплату за час простою.
Пора відстрілювати стервятників...
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22.10.2020 09:53 Ответить
Жаль,что за назначения таких ,,начальников,, ,которые не дают результатов , никто из назначающих не несёт ответственности .
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22.10.2020 09:56 Ответить
Боров шел чтобы тупо набить карманы. Миссия удалась. Всем спасибо.
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22.10.2020 10:01 Ответить
Очень сомневаюсь, что для самого Пудрика результаты его работы на таможне будут отрицательные.
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22.10.2020 10:03 Ответить
Судя по коментам, для порохоботов плохо что зе тогда назначил этого махрового таможенника. И также плохо что он его уволил
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22.10.2020 10:19 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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22.10.2020 10:23 Ответить
Он просто по роже не прошел. Дискредитирует внешним обликом политику новой власти на новые, молодые, привлекательные физиономии. Как там сейчас говорят " не прошел фейс контроль" ( нужно было жену устраивать на эту роботу, у ней бы могло" получиться", с ее внешними данными.)
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22.10.2020 10:30 Ответить
музчина состоит из мужа и чина. Чин счас отвалился, у мужа уже давно. Бедная пудрикова самка...
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22.10.2020 10:44 Ответить
мало занес кремлевской Крысе ермаку!!!!
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22.10.2020 10:47 Ответить
То есть Ермаку не достаточно было того,что Пудрик имеет имущества,не соответствующего его доходам?"Профессионал" .показал уровень трех высших образований.Интересно,по каким таким критериям его назначали?
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22.10.2020 11:10 Ответить
"Теперішнє призначення пов'язане з моїм досвідом - досвідом антикризового менеджера", - Пудрик. Не прошло и двух месяцев со дня возвращения этой свиньи, а а результат уже отрицательный.
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22.10.2020 11:15 Ответить
Зазвичай такі мудаки потім подають в суд і він їх востановлює
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22.10.2020 11:30 Ответить
а чого на фото воне таке "ізмаждьонноє"
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22.10.2020 11:49 Ответить
Сломался Пудрик, несите другого....пудрика
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22.10.2020 12:08 Ответить
И где-же этот сиротка теперь харчеваться будет ... ? Хотя там только на одних щеках можно полгодика протянуть.
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22.10.2020 13:14 Ответить
Денису Пудрику 43 года, он начал работать сразу в этой сфере: в 1998 - инспектором таможни поста «Донецк - аэропорт» Донецкой региональной таможни.После этого возглавлял целый ряд региональных таможен: Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.С 2019 до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.Он возглавлял Крымскую таможню во времена Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.Люстрованный чиновник с таким решением не согласился с обратился в суд с требованием признать действия Министерства юстиции противозаконными. И выиграл дело. Более того, из-за вынужденного прогула таможня, по решению суда, должна выплатить Пудрику 677 тысяч гривен. Отметим, сам Пудрик в интервью изданию Politeka заверил, что через люстрацию государственные структуры Украины якобы потеряли немало профессиональных кадров.На внеочередных выборах в парламент в 2019 году таможенник баллотировался по списку партии «Батьківщина» под №55.Согласно https://public.nazk.gov.ua/declaration/675cd08d-2c48-482e-931e-977fa9ce0640 декларации главы таможни, он живет весьма роскошно. Есть у него квартиры в Киеве площадью 114,3 квадратных метров, в Донецке на 159,9 квадратов, дачный дом (219,3 квадратов) с землей (610 квадратов) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 квадратных метров, земля под которым (2000 квадратных метров) тоже принадлежит ей.
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22.10.2020 13:23 Ответить
Виглядає, що його призначили для того, щоб перед виборами звільнити і показати, як зелена влада бореться з корупцією.
Хлопчик туша для биття.
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22.10.2020 13:32 Ответить
 
 