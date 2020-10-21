И.о. начальника Одесской таможни Пудрик уволен за "отрицательные результаты работы"

21 октября со своей должности уволен и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

На эту должность Пудрик был назначен 21 августа 2020 года. Причиной увольнения стали отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров.

Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%. Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы", - говорится в сообщении.

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В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Денис Пудрик, который при Януковиче возглавлял Крымскую таможню, был назначен на Одесскую таможню с подачи главы Офиса Президента Андрея Ермака. Назначение Пудрика возмутило главу исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили.

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