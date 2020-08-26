Главой Одесской таможни назначили люстрированного Пудрика. Сколько можно заниматься самоуничтожением? - Саакашвили

Главой Одесской таможни назначен Денис Пудрик, который при Януковиче возглавлял Крымскую таможню.

Об этом написал в фейсбуке глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Назначение этого типа на таможню - это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая один их тех же страх "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?" - отмечает Саакашвили.

Он напомнил, что есть программа исчерпывающей таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по поручению президента Владимира Зеленского.

"После шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время моего губернаторства", - убежден Саакашвили.

Он призвал начинать всеобъемлющие реформы и в этой (таможня. - Ред.), и в других сферах жизни.

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