Главой Одесской таможни назначили люстрированного Пудрика. Сколько можно заниматься самоуничтожением? - Саакашвили
Главой Одесской таможни назначен Денис Пудрик, который при Януковиче возглавлял Крымскую таможню.
Об этом написал в фейсбуке глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.
"Назначение этого типа на таможню - это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая один их тех же страх "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?" - отмечает Саакашвили.
Он напомнил, что есть программа исчерпывающей таможенной реформы, которая была создана Национальным советом реформ по поручению президента Владимира Зеленского.
"После шести месяцев с момента осуществления этой программы в Украине будет вообще нулевая коррупция, так же как она нулевая в Грузии, так же как она была нулевой на Одесской таможне во время моего губернаторства", - убежден Саакашвили.
Он призвал начинать всеобъемлющие реформы и в этой (таможня. - Ред.), и в других сферах жизни.
Пожалуйста, подождите...
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Вангую: скоро в його лексиконі з'явиться "барига". А, може "баризе" (суть не у вимові, а у значенні).
Ти дійсно не розумієш, що зараз відбувається у країні? Під солоденькі віслюччі побрехенькі повертаються саме риговоняльні кадри, "супер-пупер" прахфесіанали.
Так як Павловський на посаді всього 6 днів, то ця інформація ні про що.
А ты на столько туп что до сих пор не понял что зеленому стаду реформы не нужны...
Бо я вже в них ся заплутав....
есть грехи посадите или запрет работы в госорганах
нет грехов не триндите
люстрация я понимаю проверка деятельности
/а то бросили в мусорный ящик --пролюстрировали /
сам проходил проверку или люстрацию раза три
и ничего
В січні цього року Пудрика поновив на посаді Кіровоградський окружний адмінсуд. В 2015, коли його люстрували, він обіймав посаду замначальника Кіровоградської митниці.
В 2020 році наш найчесніший суд вирішив поновити Пудрика на цій посаді з того ж 2015 року.
Це, звісно ж, і зарплату нарахували за 5 років. Нєхіла, мабуть, вийшла сума.
Може, це він заразив Юлію Володимирівну коронавірусом? ))
А Пудрик красавчик - у него тесть в ОП , Ермаку помогает клоуну мозги пудрить