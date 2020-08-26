Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

Головою Одеської митниці призначено Дениса Пудрика, який за Януковича очолював Кримську митницю.

Про це написав у фейсбуці глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Призначення цього типа на митницю - це типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих серед старих "професіоналів" і поглиблюючи корупційне коло. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" - зазначає Саакашвілі.

Він нагадав, що є програма вичерпної митної реформи, яка була створена Національною радою реформ за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Після шести місяців з моменту здійснення цієї програми в Україні буде взагалі нульова корупція, так само, як вона нульова в Грузії, так само, як вона була нульовою на Одеській митниці під час мого губернаторства", - переконаний Саакашвілі.

Він закликав починати всеосяжні реформи і в цій (на митниці. - Ред.), і в інших сферах життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі