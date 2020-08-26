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Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі

Головою Одеської митниці призначено Дениса Пудрика, який за Януковича очолював Кримську митницю.

Про це написав у фейсбуці глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Призначення цього типа на митницю - це типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих серед старих "професіоналів" і поглиблюючи корупційне коло. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" - зазначає Саакашвілі.

Він нагадав, що є програма вичерпної митної реформи, яка була створена Національною радою реформ за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Після шести місяців з моменту здійснення цієї програми в Україні буде взагалі нульова корупція, так само, як вона нульова в Грузії, так само, як вона була нульовою на Одеській митниці під час мого губернаторства", - переконаний Саакашвілі.

Він закликав починати всеосяжні реформи і в цій (на митниці. - Ред.), і в інших сферах життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі

Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі 01

Автор: 

Одеса (5437) Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1871)


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Топ коментарі
+30
Бабло решает все зеленая тварь почуяла аппетит
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26.08.2020 14:54
+24
Який потужний сигнал із офісу «простих рішень»! Шах і мат, корупціонери!
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26.08.2020 14:55
+24
Опять Ссака недоволен. А рожа у этого кренделя знатная. Откуда они берутся эти "таможенники"?
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26.08.2020 14:55
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в срака пішли "сумніви" стосовно зеленої манди.
Вангую: скоро в його лексиконі з'явиться "барига". А, може "баризе" (суть не у вимові, а у значенні).
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26.08.2020 14:54 Відповісти
Щас, еще немного и Михо начнет барыг разоблачать, это было ожидаемо!
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26.08.2020 21:54 Відповісти
Бабло решает все зеленая тварь почуяла аппетит
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26.08.2020 14:54 Відповісти
Який потужний сигнал із офісу «простих рішень»! Шах і мат, корупціонери!
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26.08.2020 14:55 Відповісти
Опять Ссака недоволен. А рожа у этого кренделя знатная. Откуда они берутся эти "таможенники"?
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26.08.2020 14:55 Відповісти
Якби тебе при овочі головою таможні би назначили - таку саму би мав .
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26.08.2020 15:31 Відповісти
По роже - согласен. По сути - нет. В отличие от этого кренделя я - честен.
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26.08.2020 15:57 Відповісти
От тому ти і не голова таможні
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26.08.2020 16:05 Відповісти
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26.08.2020 16:13 Відповісти
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26.08.2020 16:14 Відповісти
давай, карлсон, жгіііі
Ти дійсно не розумієш, що зараз відбувається у країні? Під солоденькі віслюччі побрехенькі повертаються саме риговоняльні кадри, "супер-пупер" прахфесіанали.
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26.08.2020 14:55 Відповісти
Ну що, все іде по плану... Міхо почав потроху критикувати нову владу. Через кілька місяців скаже, що Зе - баріга?)))
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26.08.2020 14:56 Відповісти
https://censor.net/news/3216174/saakashvili_zayavil_o_vozvraschenii_v_gruziyu_teper_ya_znayu_kak_luchshe_slujit_nasheyi_strane_video
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27.08.2020 15:44 Відповісти
Напишите какая мразь подписала назначение этому холестериновому фекалоиду и все станет ясно.
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26.08.2020 14:56 Відповісти
Ну в нас голови таможні зараз немає, значить В.О. - Андрій Віталійович Павловський.
Так як Павловський на посаді всього 6 днів, то ця інформація ні про що.
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26.08.2020 15:35 Відповісти
По пиці видно-"аппетит " до бабла добрячий..
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26.08.2020 14:58 Відповісти
Миша, скажи что они барыги или страшно?
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26.08.2020 14:58 Відповісти
Главой Одесской таможни назначили люстрированного Пудрика. Сколько можно заниматься самоуничтожением? - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9698
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26.08.2020 15:03 Відповісти
да с чего бы было ему страшно, он же не такой ссыкливый, как клоун-пианист.
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26.08.2020 15:49 Відповісти
Он уже уезжает) Даже дня не прошло)
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27.08.2020 15:45 Відповісти
Зеля окончательно решил для себя,что ну его нах войти в историю,как первый нормальный президент,а лучше тупо нахапать бабла,как папиредники
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26.08.2020 14:58 Відповісти
А с чево ето он должен казаться джентльменом среди 73%себе подобних?
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26.08.2020 15:00 Відповісти
типа он шота решает
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26.08.2020 15:35 Відповісти
****, я уж забыл про Михея... наверное, 100 дней прошло, да, зебилоиды?
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26.08.2020 14:59 Відповісти
А когда его назначали на должность,как зебилы от счастья умилялись:"Он такой антикоррупционер,да он сейчас покажет,вот на днях все изменится и т.д. и т.п."Зебилы - существа необучаемые.
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26.08.2020 15:46 Відповісти
холестериновый типок, этот таможенник..
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26.08.2020 15:04 Відповісти
"нові обличчя" від ЗЕ6іла
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26.08.2020 15:04 Відповісти
Главой Одесской таможни назначили люстрированного Пудрика. Сколько можно заниматься самоуничтожением? - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9752
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26.08.2020 15:06 Відповісти
Аваков скоро когото опять за границу вьіталкивпть будет ....
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26.08.2020 15:07 Відповісти
Миша уже сам заявил, что уезжает)
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27.08.2020 15:45 Відповісти
то все баригі!!!
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26.08.2020 15:07 Відповісти
Мишка...тебя туда где ты есть поставили иплом торговать для красивой картинки...а не реформы делать...
А ты на столько туп что до сих пор не понял что зеленому стаду реформы не нужны...
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26.08.2020 15:07 Відповісти
А они Михо нужны,что ли?Миша любит вкусно поесть и сладко поспать,нахрена ему лишний напряг.
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26.08.2020 15:49 Відповісти
Миха уже прокручивает пропеллер?)))
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26.08.2020 15:09 Відповісти
Блин даже не знаю если поставили который даже для Сакаашвили заскварный! Вангую скоро Сакашвили опять вышлют в Польшу! Вот это будет цирк на дроти и с конями!
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26.08.2020 15:09 Відповісти
Це той самий Міхо, який казав, що не буде критикувати дії команди ЗЕ? Чи то інший, який казав, що Порох - гідний реформатор?
Бо я вже в них ся заплутав....
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26.08.2020 15:10 Відповісти
У него столько разных лиц, что было бы странным не запутаться.
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Гляньте на рыло этого пудрика. Там же никаких поборов не хватит. Он две "эрыблагополучия" сожрёт. "Барыги" просто курят в углу плача навзрыд.
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26.08.2020 15:11 Відповісти
Да я тоже как увидел, шуганулся. Вспомнил приведение из фильма "Охотники за приведениями", где тот только жрал как бездонная бочка...
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26.08.2020 16:05 Відповісти
люстрировали
есть грехи посадите или запрет работы в госорганах
нет грехов не триндите
люстрация я понимаю проверка деятельности
/а то бросили в мусорный ящик --пролюстрировали /
сам проходил проверку или люстрацию раза три
и ничего
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26.08.2020 15:20 Відповісти
Енто лицо или #опа??
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26.08.2020 15:24 Відповісти
Когда-нибудь уже дойдет до наших наивных людей, что реформы не решают проблему кадров?)
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26.08.2020 15:25 Відповісти
Пока главой ОП руководит ерМак кадры овоща по просьбе левочкина будут появляться на всех сладких местах !
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26.08.2020 15:32 Відповісти
Ух ты, какой харизматичный мужик на фото - видно: настоящий хозяйственник, порядок наведёт!
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26.08.2020 15:34 Відповісти
собирай сечь под оп
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26.08.2020 15:34 Відповісти
Миша, не смеши. Хотя, смеши дальше. Клуонской власти нужны дежурные клоуны.
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26.08.2020 15:38 Відповісти
Что же вы не боитесь то ничего!!!! Бред!!!!
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26.08.2020 15:39 Відповісти
Знову цього Підрика призначили...
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26.08.2020 15:39 Відповісти
А чо, судя по жирной харе соотвествует. Сразу видно что честный человек.
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26.08.2020 16:07 Відповісти
У бедолаги вон какое опухшее лицо. Видать так за Украину переживает что ни есть ни пить не может вот и опух бедолага.
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26.08.2020 16:08 Відповісти
что начало и до карлсона доходить?
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26.08.2020 16:09 Відповісти
Ну а как же? Он же ж занес!
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26.08.2020 16:12 Відповісти
Ах, этот Михо - такой романтик!
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26.08.2020 16:22 Відповісти
А столько,сколько мы им будем позволять.
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26.08.2020 16:26 Відповісти
Михо, ты ещё не понял какое кодло до власти дорвалось 😁😁😁
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26.08.2020 16:48 Відповісти
Виявляється, і в цьому випадку, - це все наші потужно рехвормовані суди приклали ратиці до цієї справи.
В січні цього року Пудрика поновив на посаді Кіровоградський окружний адмінсуд. В 2015, коли його люстрували, він обіймав посаду замначальника Кіровоградської митниці.
В 2020 році наш найчесніший суд вирішив поновити Пудрика на цій посаді з того ж 2015 року.
Це, звісно ж, і зарплату нарахували за 5 років. Нєхіла, мабуть, вийшла сума.

Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8798
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26.08.2020 16:55 Відповісти
А ше пан Пудрик виявився вельми тертим калачем з неабиякими звязками.
Може, це він заразив Юлію Володимирівну коронавірусом? ))
Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4440
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26.08.2020 17:00 Відповісти
Ти дивись. Положили болт на Міхо. Придавили болтом так, що він забалакав. Називай Мішка бариг і мародерів, а ми посміємося. Головне і себе в цей список не забуть вписати.
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26.08.2020 17:04 Відповісти
''типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая один их тех же страх "профессионалов" и углубляя круг коррупции'' - 100% согласен с каждым словом. Это актуально в Украине во все года при любой власти
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26.08.2020 17:05 Відповісти
Михо ну тоді звернись особисто до свого нинішнього ПАТРОНА))..Хай тебе заспокоїть ти ж за нього топиш..
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26.08.2020 17:47 Відповісти
Думаю Миша начнет чмырить зелень после выборов в США. Соевых он начал чмырить именно после их
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26.08.2020 18:42 Відповісти
"Новые" Морды ЗеБанды
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26.08.2020 22:28 Відповісти
Саакашвили в премьер-министры.
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26.08.2020 22:31 Відповісти
Надо немного потерпеть, ещё 3,5 года осталось.
А Пудрик красавчик - у него тесть в ОП , Ермаку помогает клоуну мозги пудрить
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27.08.2020 00:32 Відповісти
вообщем Порошенко, который люстрировал такого коррупционера по версии грузина был барыга, а Зеленский, который вернул коррупционера в таможню - честный человек который не крадэ... смотри не перепутай!
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27.08.2020 09:28 Відповісти
 
 