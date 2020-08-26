Головою Одеської митниці призначили люстрованого Пудрика. Скільки можна займатися самознищенням? - Саакашвілі
Головою Одеської митниці призначено Дениса Пудрика, який за Януковича очолював Кримську митницю.
Про це написав у фейсбуці глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.
"Призначення цього типа на митницю - це типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних і тих самих серед старих "професіоналів" і поглиблюючи корупційне коло. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" - зазначає Саакашвілі.
Він нагадав, що є програма вичерпної митної реформи, яка була створена Національною радою реформ за дорученням президента Володимира Зеленського.
"Після шести місяців з моменту здійснення цієї програми в Україні буде взагалі нульова корупція, так само, як вона нульова в Грузії, так само, як вона була нульовою на Одеській митниці під час мого губернаторства", - переконаний Саакашвілі.
Він закликав починати всеосяжні реформи і в цій (на митниці. - Ред.), і в інших сферах життя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вангую: скоро в його лексиконі з'явиться "барига". А, може "баризе" (суть не у вимові, а у значенні).
Ти дійсно не розумієш, що зараз відбувається у країні? Під солоденькі віслюччі побрехенькі повертаються саме риговоняльні кадри, "супер-пупер" прахфесіанали.
Так як Павловський на посаді всього 6 днів, то ця інформація ні про що.
А ты на столько туп что до сих пор не понял что зеленому стаду реформы не нужны...
Бо я вже в них ся заплутав....
есть грехи посадите или запрет работы в госорганах
нет грехов не триндите
люстрация я понимаю проверка деятельности
/а то бросили в мусорный ящик --пролюстрировали /
сам проходил проверку или люстрацию раза три
и ничего
В січні цього року Пудрика поновив на посаді Кіровоградський окружний адмінсуд. В 2015, коли його люстрували, він обіймав посаду замначальника Кіровоградської митниці.
В 2020 році наш найчесніший суд вирішив поновити Пудрика на цій посаді з того ж 2015 року.
Це, звісно ж, і зарплату нарахували за 5 років. Нєхіла, мабуть, вийшла сума.
Може, це він заразив Юлію Володимирівну коронавірусом? ))
А Пудрик красавчик - у него тесть в ОП , Ермаку помогает клоуну мозги пудрить