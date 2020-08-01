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Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі

Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі

Рада реформ спільно з новою управлінською командою Державної служби геології та надр готує проєкт нового закону про надрокористування.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Разом із новою командою Державної служби геології та надр ми готуємо закон про надрокористування, який дозволить встановити прозорі правила гри та залучити інвесторів. Потрібні швидкі й ефективні рішення, і вони у нас є", - повідомив Саакашвілі.

Він зазначив, що інвестиції у видобуток берилію та літію, збільшення видобутку титану, можливість для переробки та створення додаткової вартості призведуть до створення додаткових робочих місць, зміцнення економіки і залучення в країну передових технологій.

Читайте також: Раніше працював "Роттердам+" у вугіллі, тепер "Амстердам+" у газі, - Саакашвілі

Раніше глава Державної служби геології та надр Роман Опімах презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів.

Реформа, зокрема, передбачає спрощення правил для "малого надрокористування". Також планується запровадити виплату частинами платежів за видачу спецдозволів (50-20% у перший рік, решту упродовж 6 років), впровадити вільний обіг ліцензій і провести низку інших змін і дерегуляції.

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Держгеонадр (420)


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Топ коментарі
+10
Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6164
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01.08.2020 16:03 Відповісти
+7
https://newsua.one/news/dmitro-vovk-chotiri-roki-brehali-pro-formulu-rotterdam-a-teper-zelenskii-osobisto-***********-pid-ii-povernennyam.html ДМИТРО ВОВК: ЧОТИРИ РОКИ БРЕХАЛИ ПРО ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+», А ТЕПЕР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО ПІДПИСАВСЯ ПІД ЇЇ ПОВЕРНЕННЯМ

Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7539

Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+».

На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.
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01.08.2020 16:08 Відповісти
+6
Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2376
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01.08.2020 17:12 Відповісти
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Михаэль говорит, мы молча исполняем.
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01.08.2020 16:01 Відповісти
Ага: «Баріга ! Марадьор ! Абірвалґ !».
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01.08.2020 16:05 Відповісти
https://newsua.one/news/dmitro-vovk-chotiri-roki-brehali-pro-formulu-rotterdam-a-teper-zelenskii-osobisto-***********-pid-ii-povernennyam.html ДМИТРО ВОВК: ЧОТИРИ РОКИ БРЕХАЛИ ПРО ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+», А ТЕПЕР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО ПІДПИСАВСЯ ПІД ЇЇ ПОВЕРНЕННЯМ

Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7539

Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+».

На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.
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01.08.2020 16:08 Відповісти
про разводящего аставленного законтаченной уркой низзя так, это же тарговые партнеры.....
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01.08.2020 16:10 Відповісти
Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6164
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01.08.2020 16:03 Відповісти
Та то ж був тріп Зєліка.
Шановний, Ви мабуть переплутали.
Хоча дійсно. Переплутати їх можна.
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01.08.2020 16:07 Відповісти
такакаяразница як зєлєнського обзивати.
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01.08.2020 16:08 Відповісти
Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1197
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01.08.2020 16:07 Відповісти
Дорожки для утренней пробежки Моники?
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01.08.2020 22:04 Відповісти
Я, конечно, не геолог, но насколько помню по нлвостям - "закон о недропользовании" пишут еще с 2004... каждые пять лет "новая команда")
Да и вопрос не в законах, а в их выполнении.
Некоторые страны живут по 250 лет на "старых" законах и все работает)
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01.08.2020 16:33 Відповісти
Є надія, що саме Саакашвілі буде слідкувати за виконанням законів, хоча його можливості у цьому наразі обмежені його посадою. Бо надії на красномовних чисто українських по етносу чиновників немає ніякої. Бо всі вони пов'язані кумовством або якимось іншим схематозом розграбунку України і її надр. Не вірте тому, хто каже, що Саакашвілі - один із них.
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01.08.2020 18:03 Відповісти
Реформа недропользования давно нужна, но по поводу увеличения инвестиций - это туфта.
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01.08.2020 16:34 Відповісти
Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7112
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01.08.2020 16:43 Відповісти
у Саака чи усі штани пошиті навиворіт
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01.08.2020 17:30 Відповісти
У него ноги от рождения навыворот.
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01.08.2020 19:44 Відповісти
Михеил, ты единственное светлое пятно этой власти, Президент не в счет это святое!
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01.08.2020 16:48 Відповісти
Aug 9, 2019 - ... связи между Биллом Клинтоном и стажёркой Моникой Левински, ... Биллом Клинтоном, и даже представила синее платье с пятнами ..
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01.08.2020 17:13 Відповісти
Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2376
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01.08.2020 17:12 Відповісти
прежде чем писать уйню спроси грузинских коррупционеров и воров как они себя чухали при Николозовиче.
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01.08.2020 17:18 Відповісти
А нарід?
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01.08.2020 17:21 Відповісти
Спроси у народа, у нас же демократия.
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01.08.2020 17:38 Відповісти
Тобто ви не в курсі, як чухав нарід в Грузіїї при Саакашвілі?
А чому Саакашвілі не чухає зараз в Грузію, до ощасливленого ним наріду?
Це вже питання до Вас.
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01.08.2020 18:26 Відповісти
Закон про надракористування у повій , міхо зливай воду.
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01.08.2020 19:20 Відповісти
З якого дива за нарід ховаєшся?Це ж ,по-твоему,73 (що 56 за баригу в 14-му) -є тупі зебарани.
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01.08.2020 19:59 Відповісти
Ну я как бы тоже народ, и как то плевать на всех политиканов. Но всё познаётся в сравнении.
Страна должна развиваться, а не впадать в период застоя.А на данный момент , у нас спят многие.В принципе и неудивительно. Полчетвёртого ночи
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02.08.2020 02:29 Відповісти
Их приговорил тот реформированный суд, который приговорил Саакашвили?
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01.08.2020 22:06 Відповісти
Степан Непийпиво! Розбиратися у реформах Саакшвілі - це не твоє. Краще пий пиво мовчки.
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01.08.2020 18:12 Відповісти
https://censor.net/user/172251, не поможешь разобраться с судебной реформой в Грузии, если Саакашвили не прячется?

Кто-то за окном кричит - Каха Бендукидзе, но пусть тебя это не отвлекает...
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01.08.2020 22:08 Відповісти
Трепло.
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01.08.2020 18:36 Відповісти
Кстати вы в курсе, что Саакашвили купил себе пентхаус в Одессе ...с выходом на крышу?? Все таки крыша, это не просто защита от дождя, это нечто попавшее с молоком матери. И невольно как бы и апгрейд можно, если приделать вентилятор Вентс(на правах рекламы) в области тазобедренного сустава, то выход на крышу будет убыстренным!! Это ноу-хау. Так понимаю для поиска допинга, для поиска варенья.
Этот метод, говорят запетентовал какой то норвежец, по имени Карлсон. По отзывам в соцсетях, у него не плохо получалось.
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01.08.2020 19:32 Відповісти
Саакові б у першу чергу мародерний бізнес податками обкласти-тобто податкову реформувати.Але поки-що і це не завадить-досить надрами годувати злодіїв . https://shyshaky.blogspot.com/2017/07/blog-post_16.html
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01.08.2020 20:11 Відповісти
В подтверждение твоих слов.

Саакашвили - Барыги | Саакашвілі - Бариги

https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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01.08.2020 22:10 Відповісти
До чого тут https://www.youtube.com/watch?v=W5QRmLBagcQ Петро Барига ?
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02.08.2020 02:32 Відповісти
Хороший закон для Страны. Привлечение инвесторов огромный плюс. Но, примут закон (всё равно коррупция), или не примут, как всегда Мишка балабол, карлсон, и грузин. А может (как почти все госслужащие, тихонько протирающие задницы, и получающие за это бабки) ему получать свою зарплату и тихонько жить как улитка , будет лучше. Да и народ начнёт уважать.
Инициатива наказуема. Живи и воруй как все чиновники. Их любят.
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02.08.2020 02:01 Відповісти
ми живём в уссср - 2.0.
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02.08.2020 06:21 Відповісти
Вот кто должен быть Президентов в Украине.
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02.08.2020 09:24 Відповісти
 
 