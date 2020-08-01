Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі
Рада реформ спільно з новою управлінською командою Державної служби геології та надр готує проєкт нового закону про надрокористування.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".
"Разом із новою командою Державної служби геології та надр ми готуємо закон про надрокористування, який дозволить встановити прозорі правила гри та залучити інвесторів. Потрібні швидкі й ефективні рішення, і вони у нас є", - повідомив Саакашвілі.
Він зазначив, що інвестиції у видобуток берилію та літію, збільшення видобутку титану, можливість для переробки та створення додаткової вартості призведуть до створення додаткових робочих місць, зміцнення економіки і залучення в країну передових технологій.
Раніше глава Державної служби геології та надр Роман Опімах презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів.
Реформа, зокрема, передбачає спрощення правил для "малого надрокористування". Також планується запровадити виплату частинами платежів за видачу спецдозволів (50-20% у перший рік, решту упродовж 6 років), впровадити вільний обіг ліцензій і провести низку інших змін і дерегуляції.
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Шановний, Ви мабуть переплутали.
Хоча дійсно. Переплутати їх можна.
Да и вопрос не в законах, а в их выполнении.
Некоторые страны живут по 250 лет на "старых" законах и все работает)
А чому Саакашвілі не чухає зараз в Грузію, до ощасливленого ним наріду?
Це вже питання до Вас.
Страна должна развиваться, а не впадать в период застоя.А на данный момент , у нас спят многие.В принципе и неудивительно. Полчетвёртого ночи
Кто-то за окном кричит - Каха Бендукидзе, но пусть тебя это не отвлекает...
Этот метод, говорят запетентовал какой то норвежец, по имени Карлсон. По отзывам в соцсетях, у него не плохо получалось.
Саакашвили - Барыги | Саакашвілі - Бариги
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
Инициатива наказуема. Живи и воруй как все чиновники. Их любят.