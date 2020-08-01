Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі

Рада реформ спільно з новою управлінською командою Державної служби геології та надр готує проєкт нового закону про надрокористування.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Разом із новою командою Державної служби геології та надр ми готуємо закон про надрокористування, який дозволить встановити прозорі правила гри та залучити інвесторів. Потрібні швидкі й ефективні рішення, і вони у нас є", - повідомив Саакашвілі.

Він зазначив, що інвестиції у видобуток берилію та літію, збільшення видобутку титану, можливість для переробки та створення додаткової вартості призведуть до створення додаткових робочих місць, зміцнення економіки і залучення в країну передових технологій.

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Раніше глава Державної служби геології та надр Роман Опімах презентував пакет реформ із новими правилами для надрокористувачів.

Реформа, зокрема, передбачає спрощення правил для "малого надрокористування". Також планується запровадити виплату частинами платежів за видачу спецдозволів (50-20% у перший рік, решту упродовж 6 років), впровадити вільний обіг ліцензій і провести низку інших змін і дерегуляції.