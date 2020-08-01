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Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили

Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили

Совет реформ совместно с новой управленческой командой Государственной службы геологии и недр готовит проект нового закона о недропользовании.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр мы готовим закон о недропользовании, который позволит установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов. Нужны быстрые и эффективные решения, и они у нас есть", – сообщил Саакашвили.

Он отметил, что инвестиции в добычу бериллия и лития, увеличение добычи титана, возможность для переработки и создания добавочной стоимости – приведут к созданию дополнительных рабочих мест, укреплению экономики и привлечению в страну передовых технологий.

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Ранее глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах презентовал пакет реформ с носыми правилами для недропользователей.

Реформа, в частности, предусматривает упрощение правил для "малого недропользования". Также планируется ввести рассрочку платежей за выдачу спецразрешений (50-20% в первый год, оставшуюся часть в течение 6 лет), внедрить свободный оборот лицензий и провести ряд других изменений и дерегуляций. 

Саакашвили Михеил (3307) Госгеонедр (83)


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Топ комментарии
+10
Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6164
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01.08.2020 16:03 Ответить
+7
https://newsua.one/news/dmitro-vovk-chotiri-roki-brehali-pro-formulu-rotterdam-a-teper-zelenskii-osobisto-***********-pid-ii-povernennyam.html ДМИТРО ВОВК: ЧОТИРИ РОКИ БРЕХАЛИ ПРО ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+», А ТЕПЕР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО ПІДПИСАВСЯ ПІД ЇЇ ПОВЕРНЕННЯМ

Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7539

Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+».

На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.
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01.08.2020 16:08 Ответить
+6
Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2376
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01.08.2020 17:12 Ответить
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Михаэль говорит, мы молча исполняем.
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01.08.2020 16:01 Ответить
Ага: «Баріга ! Марадьор ! Абірвалґ !».
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01.08.2020 16:05 Ответить
https://newsua.one/news/dmitro-vovk-chotiri-roki-brehali-pro-formulu-rotterdam-a-teper-zelenskii-osobisto-***********-pid-ii-povernennyam.html ДМИТРО ВОВК: ЧОТИРИ РОКИ БРЕХАЛИ ПРО ФОРМУЛУ «РОТТЕРДАМ+», А ТЕПЕР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО ПІДПИСАВСЯ ПІД ЇЇ ПОВЕРНЕННЯМ

Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7539

Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+».

На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.
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01.08.2020 16:08 Ответить
про разводящего аставленного законтаченной уркой низзя так, это же тарговые партнеры.....
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01.08.2020 16:10 Ответить
Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6164
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01.08.2020 16:03 Ответить
Та то ж був тріп Зєліка.
Шановний, Ви мабуть переплутали.
Хоча дійсно. Переплутати їх можна.
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01.08.2020 16:07 Ответить
такакаяразница як зєлєнського обзивати.
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01.08.2020 16:08 Ответить
Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1197
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01.08.2020 16:07 Ответить
Дорожки для утренней пробежки Моники?
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01.08.2020 22:04 Ответить
Я, конечно, не геолог, но насколько помню по нлвостям - "закон о недропользовании" пишут еще с 2004... каждые пять лет "новая команда")
Да и вопрос не в законах, а в их выполнении.
Некоторые страны живут по 250 лет на "старых" законах и все работает)
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01.08.2020 16:33 Ответить
Є надія, що саме Саакашвілі буде слідкувати за виконанням законів, хоча його можливості у цьому наразі обмежені його посадою. Бо надії на красномовних чисто українських по етносу чиновників немає ніякої. Бо всі вони пов'язані кумовством або якимось іншим схематозом розграбунку України і її надр. Не вірте тому, хто каже, що Саакашвілі - один із них.
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01.08.2020 18:03 Ответить
Реформа недропользования давно нужна, но по поводу увеличения инвестиций - это туфта.
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01.08.2020 16:34 Ответить
Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7112
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01.08.2020 16:43 Ответить
у Саака чи усі штани пошиті навиворіт
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01.08.2020 17:30 Ответить
У него ноги от рождения навыворот.
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01.08.2020 19:44 Ответить
Михеил, ты единственное светлое пятно этой власти, Президент не в счет это святое!
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01.08.2020 16:48 Ответить
Aug 9, 2019 - ... связи между Биллом Клинтоном и стажёркой Моникой Левински, ... Биллом Клинтоном, и даже представила синее платье с пятнами ..
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01.08.2020 17:13 Ответить
Закон про надрокористування готується разом із новою командою Держгеонадр, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2376
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01.08.2020 17:12 Ответить
прежде чем писать уйню спроси грузинских коррупционеров и воров как они себя чухали при Николозовиче.
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01.08.2020 17:18 Ответить
А нарід?
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01.08.2020 17:21 Ответить
Спроси у народа, у нас же демократия.
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01.08.2020 17:38 Ответить
Тобто ви не в курсі, як чухав нарід в Грузіїї при Саакашвілі?
А чому Саакашвілі не чухає зараз в Грузію, до ощасливленого ним наріду?
Це вже питання до Вас.
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01.08.2020 18:26 Ответить
Закон про надракористування у повій , міхо зливай воду.
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01.08.2020 19:20 Ответить
З якого дива за нарід ховаєшся?Це ж ,по-твоему,73 (що 56 за баригу в 14-му) -є тупі зебарани.
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01.08.2020 19:59 Ответить
Ну я как бы тоже народ, и как то плевать на всех политиканов. Но всё познаётся в сравнении.
Страна должна развиваться, а не впадать в период застоя.А на данный момент , у нас спят многие.В принципе и неудивительно. Полчетвёртого ночи
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02.08.2020 02:29 Ответить
Их приговорил тот реформированный суд, который приговорил Саакашвили?
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01.08.2020 22:06 Ответить
Степан Непийпиво! Розбиратися у реформах Саакшвілі - це не твоє. Краще пий пиво мовчки.
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01.08.2020 18:12 Ответить
https://censor.net/user/172251, не поможешь разобраться с судебной реформой в Грузии, если Саакашвили не прячется?

Кто-то за окном кричит - Каха Бендукидзе, но пусть тебя это не отвлекает...
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01.08.2020 22:08 Ответить
Трепло.
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01.08.2020 18:36 Ответить
Кстати вы в курсе, что Саакашвили купил себе пентхаус в Одессе ...с выходом на крышу?? Все таки крыша, это не просто защита от дождя, это нечто попавшее с молоком матери. И невольно как бы и апгрейд можно, если приделать вентилятор Вентс(на правах рекламы) в области тазобедренного сустава, то выход на крышу будет убыстренным!! Это ноу-хау. Так понимаю для поиска допинга, для поиска варенья.
Этот метод, говорят запетентовал какой то норвежец, по имени Карлсон. По отзывам в соцсетях, у него не плохо получалось.
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01.08.2020 19:32 Ответить
Саакові б у першу чергу мародерний бізнес податками обкласти-тобто податкову реформувати.Але поки-що і це не завадить-досить надрами годувати злодіїв . https://shyshaky.blogspot.com/2017/07/blog-post_16.html
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01.08.2020 20:11 Ответить
В подтверждение твоих слов.

Саакашвили - Барыги | Саакашвілі - Бариги

https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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01.08.2020 22:10 Ответить
До чого тут https://www.youtube.com/watch?v=W5QRmLBagcQ Петро Барига ?
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02.08.2020 02:32 Ответить
Хороший закон для Страны. Привлечение инвесторов огромный плюс. Но, примут закон (всё равно коррупция), или не примут, как всегда Мишка балабол, карлсон, и грузин. А может (как почти все госслужащие, тихонько протирающие задницы, и получающие за это бабки) ему получать свою зарплату и тихонько жить как улитка , будет лучше. Да и народ начнёт уважать.
Инициатива наказуема. Живи и воруй как все чиновники. Их любят.
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02.08.2020 02:01 Ответить
ми живём в уссср - 2.0.
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02.08.2020 06:21 Ответить
Вот кто должен быть Президентов в Украине.
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02.08.2020 09:24 Ответить
 
 