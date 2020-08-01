Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, - Саакашвили
Совет реформ совместно с новой управленческой командой Государственной службы геологии и недр готовит проект нового закона о недропользовании.
Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"Вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр мы готовим закон о недропользовании, который позволит установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов. Нужны быстрые и эффективные решения, и они у нас есть", – сообщил Саакашвили.
Он отметил, что инвестиции в добычу бериллия и лития, увеличение добычи титана, возможность для переработки и создания добавочной стоимости – приведут к созданию дополнительных рабочих мест, укреплению экономики и привлечению в страну передовых технологий.
Ранее глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах презентовал пакет реформ с носыми правилами для недропользователей.
Реформа, в частности, предусматривает упрощение правил для "малого недропользования". Также планируется ввести рассрочку платежей за выдачу спецразрешений (50-20% в первый год, оставшуюся часть в течение 6 лет), внедрить свободный оборот лицензий и провести ряд других изменений и дерегуляций.
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Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+».
На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.
Шановний, Ви мабуть переплутали.
Хоча дійсно. Переплутати їх можна.
Да и вопрос не в законах, а в их выполнении.
Некоторые страны живут по 250 лет на "старых" законах и все работает)
А чому Саакашвілі не чухає зараз в Грузію, до ощасливленого ним наріду?
Це вже питання до Вас.
Страна должна развиваться, а не впадать в период застоя.А на данный момент , у нас спят многие.В принципе и неудивительно. Полчетвёртого ночи
Кто-то за окном кричит - Каха Бендукидзе, но пусть тебя это не отвлекает...
Этот метод, говорят запетентовал какой то норвежец, по имени Карлсон. По отзывам в соцсетях, у него не плохо получалось.
Саакашвили - Барыги | Саакашвілі - Бариги
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
Инициатива наказуема. Живи и воруй как все чиновники. Их любят.