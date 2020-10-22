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Ентис сменил Павловского на должности руководителя Гостаможслужбы

Ентис сменил Павловского на должности руководителя Гостаможслужбы

Кабинет министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовый портал", соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в четверг.

Ентис занимал должность замглавы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП "Прозорро".

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Кабмин (14024) Павловский Андрей (343) таможня (1958) Ентис (2)


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они там в карты, что-ли, разыгруют, чья очередь "подкормиться"?
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22.10.2020 17:41 Ответить
Цирк
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22.10.2020 17:46 Ответить
Ще одного етнічного "українця" прилаштували.
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22.10.2020 18:10 Ответить
Грошей катма, шукають хто зможе знайти!
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22.10.2020 18:13 Ответить
павловский....энтис....мендель....зеленский....шефир......рабинович....картавый бойко....и тд Украина ли это???
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22.10.2020 18:41 Ответить
Там вже жоден детектив не розбереться . Але ЕНТІС ! чудово : суркіс , бєня , зєлєнскій ... Тьфу , ***.. ! Гидко , не продовжую .
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23.10.2020 02:36 Ответить
 
 