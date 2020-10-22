Ентис сменил Павловского на должности руководителя Гостаможслужбы
Кабинет министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место Евгения Ентиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовый портал", соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в четверг.
Ентис занимал должность замглавы таможни по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Он присоединился к команде экс-главы таможни Максима Нефьодова в 2019 году, а до того работал в ГП "Прозорро".
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