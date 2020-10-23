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Уволены руководители 5 региональных таможен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Уволены руководители 5 региональных таможен

Государственная таможенная служба уволила руководителей Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.

"Сегодня, 23 октября, уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", - говрится в сообщении.

Отмечается, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.

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Напоминаем, ранее Кабинет Министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглаву Евгения Ентиса.

Автор: Володимир Янченко
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А когда это рокировки в предматовой ситуации спасали заведомо проигранную игру?
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23.10.2020 15:39 Ответить
Просто звільнених ЗЛОДІЇВ замінять таким ж.
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23.10.2020 15:41 Ответить
5 посад продано!
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23.10.2020 15:41 Ответить
Отгонять мух от говна дело полезное, но бесперспективное
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23.10.2020 15:44 Ответить
А может хватит уже кровати менять и рокировать?

Звільнено керівників 5 регіональних митниць - Цензор.НЕТ 7472
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23.10.2020 16:08 Ответить
А ви забули провести в них обшуки і зробити конфіскацію.
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23.10.2020 16:47 Ответить
Правильно.
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23.10.2020 17:30 Ответить
а не пробовали детей жен тещ любовниц тоже уволить?например на остров типа пуэрто рико))так чисто поорать нам))
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23.10.2020 18:29 Ответить
Шо риги багато собі брали, та не двлилися?
Треба було ставити стару ^гвардію^ в надії нахапати СОБІ грошей?
Рирівська закалка непереможна!
Петюня тільки під кінець каденції зміг хоч ТРОШИ посунути тварюк і о не усюди, а тут таке щастя - професіонали їдіть, та творіть історію зебілізму.
Пішли та зробили)
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23.10.2020 19:16 Ответить
 
 