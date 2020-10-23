Уволены руководители 5 региональных таможен

Государственная таможенная служба уволила руководителей Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.

"Сегодня, 23 октября, уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", - говрится в сообщении.

Отмечается, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.

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Напоминаем, ранее Кабинет Министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглаву Евгения Ентиса.