Уволены руководители 5 региональных таможен
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Государственная таможенная служба уволила руководителей Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гостаможслужбы.
"Сегодня, 23 октября, уволены от выполнения обязанностей начальника таможни Гостаможслужбы руководители: Киевской (Сличко С.В.), Галицкой (Цабак В.Я.), Волынской (Висьтак И.Я.), Буковинской (Терещук Ю.В.), Днепровской (Мусиенко А.И.), Координационно-мониторинговой (Нидерман С.С.) таможен", - говрится в сообщении.
Отмечается, что вскоре будут назначены новые руководители этих таможен, среди основных задач которых будет обеспечение курса на реформирование таможни и налаживание эффективной работы территориальных подразделений.
Напоминаем, ранее Кабинет Министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглаву Евгения Ентиса.
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Треба було ставити стару ^гвардію^ в надії нахапати СОБІ грошей?
Рирівська закалка непереможна!
Петюня тільки під кінець каденції зміг хоч ТРОШИ посунути тварюк і о не усюди, а тут таке щастя - професіонали їдіть, та творіть історію зебілізму.
Пішли та зробили)