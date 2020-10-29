Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ

Блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом Арестович сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), я назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - говорится в сообщении.

По словам Арестовича, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

"Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже", - добавил Арестович.

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