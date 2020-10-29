Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ
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Блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Об этом Арестович сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Л. Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), я назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", - говорится в сообщении.
По словам Арестовича, следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.
"Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего, журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже", - добавил Арестович.
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Втікан тепер дуже радий -- НЕОФІЦІЙНЕ ЛИЦЕ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ Арестович тепер буде вирішувти долю мирних перемовин в Україні.
Пропагандист моралі Єзуїтів в Україні і фанат засновника Ордена Єзуїтів Ігнатія Лойоли.
Це PZDC - час од часу не легше - сєпара Фокіна поміняли на єзуїта Арестовича.
Слоган єзуїтів - МЕТА ВИПРАВДОВУЄ ЗАСОБИ, тому вони можуть вбити, підставити, загнобити заради досягнення своєї мети, так що не розказуй тут сказки про добрих єзуїтів. Риги це такий же інструмент єзуїтів як і інщі представники п ятої колони. Мета єзуїтів не свободна Європа, а влада Ватикану над Європою і всим світом.
Більш того ІНКВІЗІЦІЯ доручена ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ Ватиканом вже давно.
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити. Якщо Ви - патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру».[4]
источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити."
Я не патріот..
А за кого он уже не важно
У нас в Украине бабки превыше всего
Арестович сам казав недавно що він білорус і за неї топить.
У Міську буде Теплий Океан.
До того ж він прихильник кацапомовності, і його будуть використовувати на всю котушку.
Краще б він хвілософствував у вебінарах.
Якщо із ним і радитися то краще у якійсь групі по деімперіалізації, перейменувань, навіть дипломатії, але у ТКГ - він буде слабкою ланкою. ФСБ ******** розводити таких оксиморонів.