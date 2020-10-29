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Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ

Блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.

Про це Арестович повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Маю нагоду повідомити, що рішенням глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Л. Кравчука (президента України в 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України", - сказано в повідомленні.

За словами Арестовича, наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.

"Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов'язаних з роботою делегації; засоби та форми тіснішої співпраці встановимо трохи пізніше", - додав Арестович.

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Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ 01
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Топ коментарі
+48
Як тільки Арестович перевзувся і почав просувати свою ідею "Україно-руського світу", то одразу до влади потрапив. Гарно відчуває кон'юктуру, з голоду не вмре.
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28.10.2020 17:36
+33
Арестович стал официальным спикером украинской делегации в ТКГ - Цензор.НЕТ 1689
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28.10.2020 17:32
+23
"и ты, Брут, продался вместе с Кравчуком ?"
Юлий Цезарь
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28.10.2020 17:37
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Журналист и военный эксперт Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Источник: https://censor.net/ru/n3227712

Втікан тепер дуже радий -- НЕОФІЦІЙНЕ ЛИЦЕ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ Арестович тепер буде вирішувти долю мирних перемовин в Україні.
Пропагандист моралі Єзуїтів в Україні і фанат засновника Ордена Єзуїтів Ігнатія Лойоли.
Це PZDC - час од часу не легше - сєпара Фокіна поміняли на єзуїта Арестовича.


Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ - Цензор.НЕТ 4250
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28.10.2020 22:17 Відповісти
Україна є інклюзивною цивілізацією. Вам конкретно, що поганого зробили ієзуїти ? Мораль ієзуїтів - прекрасна річ. Ви почитайте твори Лойоли або подивіться на місіонерську роботу ієзуїтів. Та вони принесли християнство туди де люди писати не вміли. В Канаді ірокези вбили трьох ієзуїтів які стали святими. Вже ліпше крокувати разом з ієзуїтом в Європу, ніж разом з опзж в росію. Хіба не так ? Я вже не кажу про протестантського пастора Турчинова. І багато таких було, від Юрка Немирича до герцога Василя Вишиваного.
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29.10.2020 01:45 Відповісти
Єзуїти це PDRS ще ті - буквально, бо гомосексуалізм у них в семинаріях не ввважається збоченням. Більш того єзуїти не мають шлюбів і родин, їх родина це Генерал Ордена Єзуїтів.
Слоган єзуїтів - МЕТА ВИПРАВДОВУЄ ЗАСОБИ, тому вони можуть вбити, підставити, загнобити заради досягнення своєї мети, так що не розказуй тут сказки про добрих єзуїтів. Риги це такий же інструмент єзуїтів як і інщі представники п ятої колони. Мета єзуїтів не свободна Європа, а влада Ватикану над Європою і всим світом.

Більш того ІНКВІЗІЦІЯ доручена ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ Ватиканом вже давно.
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29.10.2020 13:36 Відповісти
Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ - Цензор.НЕТ 676
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28.10.2020 22:37 Відповісти
Теперь понятно почему это чмо некоторое время назад начало внезапно топить за клоуна - готовилось к новой должности.
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29.10.2020 00:53 Відповісти
У грудні 2017 року Олексій Арестович написав на фейсбуку допис, в якому зізнався, що «брехав, починаючи з весни 2014 року», вдаючи з себе патріота України і людину, яку цікавить національне питання й самовизначення, тому що це було актуально в котексті російської агресії:
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити. Якщо Ви - патріот, я поважаю Ваші погляди. Але мені сильно не подобається та версія патріотизму, на якій ми всі дружно поїхали. Якщо для патріотизму потрібно щось замовчувати, і когось придушувати, я в такому патріотизмі участі не беру».[4]

источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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29.10.2020 01:17 Відповісти
Якщо об'єктивно, це чи не найкраще рішення від зебілів. Він достатньо багато критикував зебілів в тому числі і за інфом політику. Тут йому сказали ну давай, показуй як воно треба, що йому лишалось, або впрягатись, або заткнутись. Чувак багато з себе корчив і мені відверто цікаво як він себе проявить на рівні функціонера. А що до Мінська в цілому, то його роль нічого не вирішує.
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29.10.2020 01:37 Відповісти
Еще один балабол псевдофилософ.
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29.10.2020 02:58 Відповісти
Як може ця тварина Аристович працювати на благо країни,якщо йому глибоко похер на Україну як країниу? Це проста політична хвойда. Зеленський знову себе підганяє до "поребріка"..
«Я - не патріот. Причому, не тільки України, а й будь-якої національноїо держави, як такої. Я патріот «5-го проекту», проекту об'єднаної Землі в дусі Тейяра де Шардена і Вернадського. Із ******** діячів мені найближче Маск, людина, яка найбільш послідовно і активно проводить в життя проект перебудови соціосістеми «Людство» в поліглобальний вимір. Тому «кіборгів», я як і раніше вважаю за краще «Через терни до зірок». На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, боротьби, перемог і поразок, становлення націй, мови/-в, закриття історичних ран, я дивлюся, як солдат на вошу. Мені на них начхати слиною з високої вишки ноосферізма. Я навіть визнаю їх важливість, просто мені особисто - нецікаво. Саме тому, я повертаюся на ту мову, якою мені зручніше говорити."
Я не патріот..
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29.10.2020 13:01 Відповісти
Арестович це Ватиканський виродок з симпатією до імперій Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ - Цензор.НЕТ 859
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29.10.2020 13:37 Відповісти
Деньги решают всё
А за кого он уже не важно
У нас в Украине бабки превыше всего
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29.10.2020 19:43 Відповісти
Ты бы и сам продался конечно да хрен кто-то тебя купит да)Ну чувак а что тут прямо такого зазорного работать экспертом или спикером если есть спрос на это.У Порошенко таких как на его канале полно,ещё блогеры на него работают наверно тоже продались сывочелому гетьману),вылизывают его днем и ночью.Ну порох это же не олегарх а всятой *** человек,знаешь что-то у меня есть сомнения в святости таких людей в нашей стране.
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16.03.2021 23:46 Відповісти
Це черговий провал Зеленського.
Арестович сам казав недавно що він білорус і за неї топить.
У Міську буде Теплий Океан.
До того ж він прихильник кацапомовності, і його будуть використовувати на всю котушку.
Краще б він хвілософствував у вебінарах.
Якщо із ним і радитися то краще у якійсь групі по деімперіалізації, перейменувань, навіть дипломатії, але у ТКГ - він буде слабкою ланкою. ФСБ ******** розводити таких оксиморонів.
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30.10.2020 23:01 Відповісти
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