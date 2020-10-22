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Москва блокує роботу ТКГ вже майже три місяці, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Москва блокує роботу ТКГ вже майже три місяці, - Україна в ОБСЄ

Росія вже майже три місяці блокує конструктивну роботу в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вимагаючи від України імплементації політичних положень Мінських домовленостей, і не виконавши, при цьому, передбачених Мінськом безпекових зобов’язань.

Про це постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми щотижня слухаємо в цій залі заяви делегації РФ, у яких російська сторона намагається звинуватити Україну у, нібито, невиконанні політичних положень Мінських домовленостей. Однак насправді саме російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи ТКГ вже майже три місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного, та заважаючи виконанню відповідних положень Загальних узгоджених висновків нормандського саміту у Парижі 2019 року", - заявив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ вказав, що усі три основні мінські документи (Мінський протокол, Мінський меморандум та Комплекс заходів) "починають з низки конкретних положень у сфері безпеки, які необхідно виконати, щоб просуватися далі".

Цимбалюк виступив із закликом до російської сторони розблокувати конструктивну роботу ТКГ та її робочих груп.

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ну так выйдите оттуда.....
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22.10.2020 22:40 Відповісти
Дашовыгаварите какая неожиданность. А мне кажется Маасква блокирует работу ТКГ уже 7-й год. Или кто то скажет что за ети годы Маасква хоть раз на шаг пошла ради интересов Украины и освобождения нашей земли?
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22.10.2020 22:41 Відповісти
Отак як кацапи , повинна вести себе Україна в ТКГ . !! Стояти на своєму і ні кроку назад .!! Тим більш що правда на нашому боці . Москва блокує роботу ТКГ вже майже три місяці, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8705 .
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22.10.2020 23:02 Відповісти
2014-На нас напали и мы...создаём ткг!
2020-почему они такие нерешительные!
Обе фразы сказали украинские "патриоты"
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22.10.2020 23:08 Відповісти
Надо еще отвести войска и сложить оружие.
А еще сделать в ДНР свободную экономическую зону и начать платить дань.
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23.10.2020 00:50 Відповісти
У ТКГ є 29 років мінус три місяці щоб ситуацію завести в глухий кут
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23.10.2020 07:09 Відповісти
Россия категорически не выполняет Минские угоды, но требует выполнения от Украины.
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23.10.2020 14:11 Відповісти
 
 