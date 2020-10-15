Україна в ОБСЄ: Росія безліччю процедурних питань намагається загальмувати роботу ТКГ

Російська делегація в ТКГ продовжує шантажувати Україну та намагається змусити піти на свої вимоги, заморожуючи практичну роботу ТКГ безліччю процедурних питань.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росія продовжує шантажувати Україну, блокуючи будь-який прогрес на безпековому, політичному та гуманітарному треках. Вимоги Кремля внести зміни до постанови Верховної Ради України про місцеві вибори або проводити так звані "спільні інспекції" для перевірки висновків СММ ОБСЄ... наразі супроводжуються постійними спробами втопити роботу ТКГ у безлічі процедурних питань", - зазначив Цимбалюк.

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Дипломат вказав, що РФ "взяла за звичку регулярно вивалювати на ТКГ надумані питання, як наприклад, проведення аудіо- та відеозаписів засідань ТКГ або ж зміна давно усталеної практики щодо підсумкових заяв спеціального представника діючого голови ОБСЄ після засідань ТКГ".

"На ці абсолютно непотрібні дискусії витрачено довгі години дорогоцінного часу ТКГ. Не потрібно десь далеко шукати причини, чому все це робиться – Російська Федерація не зацікавлена ​​у рішеннях, які ведуть до політико-дипломатичного врегулювання цього збройного конфлікту, вона насправді зацікавлена ​​у його продовженні", - наголосив Цимбалюк.

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