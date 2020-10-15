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Україна в ОБСЄ: Росія безліччю процедурних питань намагається загальмувати роботу ТКГ

Україна в ОБСЄ: Росія безліччю процедурних питань намагається загальмувати роботу ТКГ

Російська делегація в ТКГ продовжує шантажувати Україну та намагається змусити піти на свої вимоги, заморожуючи практичну роботу ТКГ безліччю процедурних питань.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росія продовжує шантажувати Україну, блокуючи будь-який прогрес на безпековому, політичному та гуманітарному треках. Вимоги Кремля внести зміни до постанови Верховної Ради України про місцеві вибори або проводити так звані "спільні інспекції" для перевірки висновків СММ ОБСЄ... наразі супроводжуються постійними спробами втопити роботу ТКГ у безлічі процедурних питань", - зазначив Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим перемир'я на Донбасі необхідно підкріпити виведенням російських військ з окупованих територій, - Україна в ОБСЄ

Дипломат вказав, що РФ "взяла за звичку регулярно вивалювати на ТКГ надумані питання, як наприклад, проведення аудіо- та відеозаписів засідань ТКГ або ж зміна давно усталеної практики щодо підсумкових заяв спеціального представника діючого голови ОБСЄ після засідань ТКГ".

"На ці абсолютно непотрібні дискусії витрачено довгі години дорогоцінного часу ТКГ. Не потрібно десь далеко шукати причини, чому все це робиться – Російська Федерація не зацікавлена ​​у рішеннях, які ведуть до політико-дипломатичного врегулювання цього збройного конфлікту, вона насправді зацікавлена ​​у його продовженні", - наголосив Цимбалюк.

Читайте також: Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64926) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Цимбалюк Євген (50)


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РУБАЙТЕ ГАЗОПРОВОД !!!
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15.10.2020 21:48 Відповісти
Та чо там заявлять. Ясно же, что прекращение войны на Донбассе не в интересах татаро-мордовской орды. Это тактика загона Украины в деградирующий ТС.
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15.10.2020 22:51 Відповісти
Ну что бы ещё 100500 лет комиссии создавать ...безрезультатно!
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15.10.2020 23:06 Відповісти
Цымбалюк не сделал открытия , отнюдь. Хотя все верно сказал. Корень в том, что этот "конфликт", а на самом деле гибридная война против Украины, не для того начат, чтобы закончить его просто так. Цель агрессора - изматывать Украину морально и физически, раскалывать ее, дестабилизировать. Это ведь понятно всем! А процедурные вопросы - примитивная ширма для нацистского кремля. Слава Украине! Героям слава!
P.S. Специально пишу по русски, чтобы эта северная туча москитов прочитала и убедилась в том, что мы все понимаем, все видим и что еще наступит час возмездия!
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16.10.2020 12:55 Відповісти
 
 