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Новини Агресія Росії проти України
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Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк

Росія вимагає організувати на Донбасі

Російська делегація на переговорах в ТКГ хоче перегляду погоджених 22 липня додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Вона вимагає проведення "спільних інспекцій" для перевірки звітів СММ ОБСЄ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не безпековому треку представники Росії в ТКГ виступають за перегляд додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, погоджених 22 липня після тривалих переговорів та скрупульозної підготовчої роботи", - заявив Цимбалюк.

Він вказав на те, що російська сторона робить це, попри численні звіти СММ ОБСЄ про те, що нинішній режим припинення вогню реально працює, за винятком окремих порушень.

"Росія натомість вимагає проведення так званих спільних інспекцій для перевірки звітів та висновків ОБСЄ. Дозвольте мені чітко заявити: Україна повністю довіряє ОБСЄ та високо цінує важливе звітування з боку СММ", - заявив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що блокування делегацією РФ мирних переговорів у рамках ТКГ на різних треках є "абсолютно неприйнятним", і ситуація вже дійшла того стану, що "настав час бити на сполох" із цього приводу. За його словами, протягом декількох тижнів продуктивна робота в рамках ТКГ фактично призупинена, попри низку практичних рішень та домовленостей, погоджених на експертному рівні.

Читайте також: Спецпредставниця ОБСЄ Грау про засідання ТКГ: Обговорення питань звільнення полонених завершилося безрезультатно

Автор: 

ОБСЄ (3510) росія (65974) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+53
ПТН-ПНХ !!!
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01.10.2020 22:09 Відповісти
+42
кацапи, йдіть на ЙУХ! сдесь водки нет!
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01.10.2020 22:11 Відповісти
+31
Проте тут є Клован зі своїми "новими обличчями" у ТКГ.
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01.10.2020 22:13 Відповісти
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Лесом посылайте.
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01.10.2020 22:48 Відповісти
Кто???!!!

Танцевавший у кацапов на корпоративах ЗЕ?
Агент ФСБ Ермак?
Совковый рудимент Кучма?
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02.10.2020 02:52 Відповісти
Рано Фокина отставили, он бы шороху навел...
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02.10.2020 13:55 Відповісти
то есть это не кто-то должен доказать обстрелы, а всу должно доказывать что-то парашке, дожили
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01.10.2020 22:51 Відповісти
шо понавибирали, то и хаваем...
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01.10.2020 22:55 Відповісти
Маємо, що маємо, навіть автора цього вислову в складі делегації в ТКГ.
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02.10.2020 10:55 Відповісти
Алиев и Эрдоган вам в помощь
за себя нужно бороться,а не сопли жевать
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01.10.2020 22:58 Відповісти
Кожному кацапу по гилякі.
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01.10.2020 23:02 Відповісти
И лучше использовать сибирские леса, нефиг в Украине пейзаж портить...
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02.10.2020 13:56 Відповісти
Оце треба їх відучуваати "требувати"!Нехай требують у Машки за ляжку,а нам потрібно,тобто Україні ,або пропонувати щось розумне,або нас просити низькоуклінно. І не інакше!
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01.10.2020 23:23 Відповісти
Что только не придумает немецкое оккупационное комм...ой не так ...московско ордынское командование оккупационных войск в Украине
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02.10.2020 00:09 Відповісти
"Россия требует ..." Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1978
Московія може лише прибоатися з Донбасу та Коиму
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02.10.2020 00:15 Відповісти
Рашка хочет подвести Зеленского под Майдан. Дурни не знают что в этом смысле у украинского народа сейчас полная импотенция.
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02.10.2020 00:51 Відповісти
А все началось с
Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1147
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02.10.2020 01:31 Відповісти
Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 306
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02.10.2020 01:32 Відповісти
Раніше це заявляли через агентів. Але щось не вийшло…тепер вимагають напряму.Фуй вам на комірець!
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02.10.2020 01:40 Відповісти
Зеленский ,плять не позорься ,позвони Эрдогану ,он тебя проконсультирует насчёт инспекций , и как разговаривать с ****** 🤔🤫🤦🤭😡
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02.10.2020 02:30 Відповісти
Спробував уявити: 1942 рік, купив свіжий номер Völkischer Beobachter... А там новина: СРСР вимагає організувати під Сталінградом спільні інспекції позицій Wehrmacht та Waffen SS із залученням представників РККА та НКВД
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02.10.2020 02:41 Відповісти
Окупант заліз у квартиру і вимагає спільні інспекції з хазяїном кухні та ванної...
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02.10.2020 06:50 Відповісти
Треба йди далі, організувати спільні хроводи в кокошніках і під балалайку першою в танок піде онучка Фокіна, а військовим від окупантів і визволителів спільні застілля з водкою "Путінка", де тости "За мир" будуть виголошувати - Фокін, Кравчук, Зеленський і інші "миротворці".
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02.10.2020 07:53 Відповісти
Совместной инспекции надо требовать от России оккупированного Крыма.
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02.10.2020 08:02 Відповісти
А хто буде цього вимагати вся міжнародна політика за президенства Зеленського спущена на гальмах.Ось росія записи зробить що Україна погодилася на спільні з терористами ордло інспекції ітаке інше,потім в ООН і ПАРЕ це продемонструє і буде доводити словами Фокіна що це взагалі "громадянський" конфлікт.
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02.10.2020 10:11 Відповісти
Россия хочет стать и мировым лидером и много чего ещё хочет, так что нечего удивляться ихним "хотелкам", пусть мечтают.
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02.10.2020 08:16 Відповісти
Чего хочет женщина,того хочет бог и чего хочет московия, того хочет гундявый гроссфельдмаршал
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02.10.2020 08:24 Відповісти
єдине, що може вимагати КАЦАПІЯ - ЦЕ ВЛАСНИЙ РОЗВАЛ!!!! Хай наполегливо працює над СВОЄЮ АНІГІЛЯЦІЄЮ!!!!
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02.10.2020 09:18 Відповісти
Это к Голобородько. Он даст всем все проинспектировать.
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02.10.2020 09:41 Відповісти
Спільне патрулювання може бути лише на державному кордоні між московською ордою та Україною. Відступ орків з Криму та Луганська і Донецька, а потім спільне патрулювання через роздільчу полосу шириною 1 км з ровом та кулеметними дотами. Тільки так.
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02.10.2020 10:04 Відповісти
россия требует? хреном им по щекам и санкций побольше!
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02.10.2020 10:09 Відповісти
Чого вимагає Україна?
Чи вона, як і її "потерпевший" презЕдент, питає:" Чего изволите, барин?"
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02.10.2020 10:31 Відповісти
1) країна на схід і північний схід від Україні є Московія;
2) можна з москалями разом оглядати границю, яка має проходити в 100 км на схід від Дону, бо мокалі повинні повернутися в родниє пенати і відійди від Чорного і Азовського морів на своі ісконно московскіє терріторіі.
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02.10.2020 10:59 Відповісти
Чому б еі, якщо Клоун згоден... Воно ж ще на сцені вже стояло на колінах...
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02.10.2020 11:11 Відповісти
Предлагаю России совместные инспекции с Международным Уголовным Судом
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02.10.2020 13:51 Відповісти
))) ЛОШАРЫ )))
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02.10.2020 14:04 Відповісти
Что, нужно уточнить координаты объектов для обстрела при нападении? А не пошли бы они...
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02.10.2020 18:28 Відповісти
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