Россия требует организовать на Донбассе "совместные инспекции", - Цымбалюк

Российская делегация на переговорах в ТКГ хочет пересмотра согласованных 22 июля дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Она требует проведения "общих инспекций" для проверки отчетов СММ ОБСЕ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не треке безопасности представители России в ТКГ выступают за пересмотр дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, согласованных 22 июля после длительных переговоров и тщательной подготовительной работы", - заявил Цымбалюк.

Он указал, что российская сторона делает это, несмотря на многочисленные отчеты СММ ОБСЕ о том, что нынешний режим прекращения огня реально работает, за исключением отдельных нарушений.

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"Россия взамен требует проведения так называемых совместных инспекций для проверки отчетов и выводов ОБСЕ. Позвольте мне четко заявить: Украина полностью доверяет ОБСЕ и высоко ценит важное отчетности со стороны СММ", - подчеркнул Цымбалюк.

Глава миссии Украины при ОБСЕ настаивает, что блокирование делегацией РФ мирных переговоров в рамках ТКГ на разных треках "является абсолютно неприемлемым", и ситуация уже дошла того состояния, что "пора бить тревогу" по этому поводу. По его словам, в течение нескольких недель продуктивная работа в рамках ТКГ фактически приостановлена, несмотря на ряд практических решений и договоренностей, согласованных на экспертном уровне.

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