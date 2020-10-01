РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11002 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
18 908 138

Россия требует организовать на Донбассе "совместные инспекции", - Цымбалюк

Россия требует организовать на Донбассе

Российская делегация на переговорах в ТКГ хочет пересмотра согласованных 22 июля дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Она требует проведения "общих инспекций" для проверки отчетов СММ ОБСЕ.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не треке безопасности представители России в ТКГ выступают за пересмотр дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, согласованных 22 июля после длительных переговоров и тщательной подготовительной работы", - заявил Цымбалюк.

Он указал, что российская сторона делает это, несмотря на многочисленные отчеты СММ ОБСЕ о том, что нынешний режим прекращения огня реально работает, за исключением отдельных нарушений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина в ОБСЕ: Российские оккупационные силы продолжают наращивать военное присутствие на Донбассе

"Россия взамен требует проведения так называемых совместных инспекций для проверки отчетов и выводов ОБСЕ. Позвольте мне четко заявить: Украина полностью доверяет ОБСЕ и высоко ценит важное отчетности со стороны СММ", - подчеркнул Цымбалюк.

Глава миссии Украины при ОБСЕ настаивает, что блокирование делегацией РФ мирных переговоров в рамках ТКГ на разных треках "является абсолютно неприемлемым", и ситуация уже дошла того состояния, что "пора бить тревогу" по этому поводу. По его словам, в течение нескольких недель продуктивная работа в рамках ТКГ фактически приостановлена, несмотря на ряд практических решений и договоренностей, согласованных на экспертном уровне.

Также на Цензор.НЕТ: Спецпредставитель ОБСЕ Грау о заседании ТКГ: Обсуждение вопросов освобождения пленных закончилось безрезультатно

Автор: 

ОБСЕ (4883) россия (96125) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842) Цымбалюк Евгений (47)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
ПТН-ПНХ !!!
показать весь комментарий
01.10.2020 22:09 Ответить
+42
кацапи, йдіть на ЙУХ! сдесь водки нет!
показать весь комментарий
01.10.2020 22:11 Ответить
+31
Проте тут є Клован зі своїми "новими обличчями" у ТКГ.
показать весь комментарий
01.10.2020 22:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лесом посылайте.
показать весь комментарий
01.10.2020 22:48 Ответить
Кто???!!!

Танцевавший у кацапов на корпоративах ЗЕ?
Агент ФСБ Ермак?
Совковый рудимент Кучма?
показать весь комментарий
02.10.2020 02:52 Ответить
Рано Фокина отставили, он бы шороху навел...
показать весь комментарий
02.10.2020 13:55 Ответить
то есть это не кто-то должен доказать обстрелы, а всу должно доказывать что-то парашке, дожили
показать весь комментарий
01.10.2020 22:51 Ответить
шо понавибирали, то и хаваем...
показать весь комментарий
01.10.2020 22:55 Ответить
Маємо, що маємо, навіть автора цього вислову в складі делегації в ТКГ.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:55 Ответить
Алиев и Эрдоган вам в помощь
за себя нужно бороться,а не сопли жевать
показать весь комментарий
01.10.2020 22:58 Ответить
Кожному кацапу по гилякі.
показать весь комментарий
01.10.2020 23:02 Ответить
И лучше использовать сибирские леса, нефиг в Украине пейзаж портить...
показать весь комментарий
02.10.2020 13:56 Ответить
Оце треба їх відучуваати "требувати"!Нехай требують у Машки за ляжку,а нам потрібно,тобто Україні ,або пропонувати щось розумне,або нас просити низькоуклінно. І не інакше!
показать весь комментарий
01.10.2020 23:23 Ответить
Что только не придумает немецкое оккупационное комм...ой не так ...московско ордынское командование оккупационных войск в Украине
показать весь комментарий
02.10.2020 00:09 Ответить
"Россия требует ..." Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1978
Московія може лише прибоатися з Донбасу та Коиму
показать весь комментарий
02.10.2020 00:15 Ответить
Рашка хочет подвести Зеленского под Майдан. Дурни не знают что в этом смысле у украинского народа сейчас полная импотенция.
показать весь комментарий
02.10.2020 00:51 Ответить
А все началось с
Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1147
показать весь комментарий
02.10.2020 01:31 Ответить
Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк - Цензор.НЕТ 306
показать весь комментарий
02.10.2020 01:32 Ответить
Раніше це заявляли через агентів. Але щось не вийшло…тепер вимагають напряму.Фуй вам на комірець!
показать весь комментарий
02.10.2020 01:40 Ответить
Зеленский ,плять не позорься ,позвони Эрдогану ,он тебя проконсультирует насчёт инспекций , и как разговаривать с ****** 🤔🤫🤦🤭😡
показать весь комментарий
02.10.2020 02:30 Ответить
Спробував уявити: 1942 рік, купив свіжий номер Völkischer Beobachter... А там новина: СРСР вимагає організувати під Сталінградом спільні інспекції позицій Wehrmacht та Waffen SS із залученням представників РККА та НКВД
показать весь комментарий
02.10.2020 02:41 Ответить
Окупант заліз у квартиру і вимагає спільні інспекції з хазяїном кухні та ванної...
показать весь комментарий
02.10.2020 06:50 Ответить
Треба йди далі, організувати спільні хроводи в кокошніках і під балалайку першою в танок піде онучка Фокіна, а військовим від окупантів і визволителів спільні застілля з водкою "Путінка", де тости "За мир" будуть виголошувати - Фокін, Кравчук, Зеленський і інші "миротворці".
показать весь комментарий
02.10.2020 07:53 Ответить
Совместной инспекции надо требовать от России оккупированного Крыма.
показать весь комментарий
02.10.2020 08:02 Ответить
А хто буде цього вимагати вся міжнародна політика за президенства Зеленського спущена на гальмах.Ось росія записи зробить що Україна погодилася на спільні з терористами ордло інспекції ітаке інше,потім в ООН і ПАРЕ це продемонструє і буде доводити словами Фокіна що це взагалі "громадянський" конфлікт.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:11 Ответить
Россия хочет стать и мировым лидером и много чего ещё хочет, так что нечего удивляться ихним "хотелкам", пусть мечтают.
показать весь комментарий
02.10.2020 08:16 Ответить
Чего хочет женщина,того хочет бог и чего хочет московия, того хочет гундявый гроссфельдмаршал
показать весь комментарий
02.10.2020 08:24 Ответить
єдине, що може вимагати КАЦАПІЯ - ЦЕ ВЛАСНИЙ РОЗВАЛ!!!! Хай наполегливо працює над СВОЄЮ АНІГІЛЯЦІЄЮ!!!!
показать весь комментарий
02.10.2020 09:18 Ответить
Это к Голобородько. Он даст всем все проинспектировать.
показать весь комментарий
02.10.2020 09:41 Ответить
Спільне патрулювання може бути лише на державному кордоні між московською ордою та Україною. Відступ орків з Криму та Луганська і Донецька, а потім спільне патрулювання через роздільчу полосу шириною 1 км з ровом та кулеметними дотами. Тільки так.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:04 Ответить
россия требует? хреном им по щекам и санкций побольше!
показать весь комментарий
02.10.2020 10:09 Ответить
Чого вимагає Україна?
Чи вона, як і її "потерпевший" презЕдент, питає:" Чего изволите, барин?"
показать весь комментарий
02.10.2020 10:31 Ответить
1) країна на схід і північний схід від Україні є Московія;
2) можна з москалями разом оглядати границю, яка має проходити в 100 км на схід від Дону, бо мокалі повинні повернутися в родниє пенати і відійди від Чорного і Азовського морів на своі ісконно московскіє терріторіі.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:59 Ответить
Чому б еі, якщо Клоун згоден... Воно ж ще на сцені вже стояло на колінах...
показать весь комментарий
02.10.2020 11:11 Ответить
Предлагаю России совместные инспекции с Международным Уголовным Судом
показать весь комментарий
02.10.2020 13:51 Ответить
))) ЛОШАРЫ )))
показать весь комментарий
02.10.2020 14:04 Ответить
Что, нужно уточнить координаты объектов для обстрела при нападении? А не пошли бы они...
показать весь комментарий
02.10.2020 18:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 