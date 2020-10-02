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Новини Агресія Росії проти України
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Режим перемир'я на Донбасі необхідно підкріпити виведенням російських військ з окупованих територій, - Україна в ОБСЄ

Режим перемир'я на Донбасі необхідно підкріпити виведенням російських військ з окупованих територій, - Україна в ОБСЄ

Після досягнення повного перемир'я на Донбасі має відбутися виведення російських збройних формувань, найманців і техніки з окупованих територій, а також відновлення урядом України контролю над державним кордоном.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нинішній режим припинення вогню на Донбасі, безпрецедентний за своєю тривалістю та всебічністю від початку російсько-українського збройного конфлікту, має послужити надійною основою для подальшого прогресу. Кількість порушень перемир’я має впасти до нуля та супроводжуватися виведенням важкого озброєння, російських збройних формувань, військової техніки та найманців з окупованих територій України, а також відновленням урядом України повного контролю над державним кордоном", - заявив дипломат.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що для цього "потрібна політична воля російської сторони – подібна до тієї, яку вона продемонструвала, віддавши накази своїм військовим дотримуватися режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на Донбасі з 27 липня".

Читайте: Євросоюз закликає надати Червоному Хресту доступ до полонених на окупованому Донбасі

Водночас дипломат вказав на те, що "на сьогодні ми не спостерігаємо такої готовності з боку російської сторони". Навпаки, представники РФ у Тристоронній контактній групі фактично блокують роботу безпекової робочої групи, вимагаючи перегляду додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню та організації "спільних інспекцій" для перевірки звітів ОБСЄ.

Цимбалюк зазначив, що до підготовки проведення місцевих виборів на окремих районах Донецької та Луганської областей – "ще довгий шлях".

"Багато роботи слід провести й у Політичній робочій групі ТКГ, вона також була заблокована попри всі зусилля посла Мореля та неодноразові заклики української делегації відновити обговорення за параграфами документів, що входять до її порядку денного", - вказав український дипломат на неконструктивну позицію РФ у ТКГ.

"Блокування будь-якого прогресу на інших треках Мінських домовленостей, таких як розведення військ та сил, відкриття нових КПВВ та взаємне звільнення утримуваних, є так само контрпродуктивним. На цих напрямках Росія також використовує різні відмовки з метою уникнення фіналізації домовленостей, або перешкоджання чи затримки виконання вже досягнутих домовленостей. Ми закликаємо російську сторону відмовитися від практики шантажу та повернутися до конструктивних консультацій у межах ТКГ", - наголосив Цимбалюк.

Також читайте: Росія вимагає організувати на Донбасі "спільні інспекції", - Цимбалюк

Автор: 

ОБСЄ (3510) Донбас (22357) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+9
Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 910
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02.10.2020 00:32 Відповісти
+7
Перемирія не було, нема і не буде.
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02.10.2020 00:33 Відповісти
+4
Це дуже погано , що за прямим наказом зеленського війну з обстрілами, підпалами, мінами, смертями захисників України називають перемир"ям і не піднімають тему підсилення санкцій проти рашки щотиждня.
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02.10.2020 01:06 Відповісти
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Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 910
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02.10.2020 00:32 Відповісти
Перемирія не було, нема і не буде.
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02.10.2020 00:33 Відповісти
Правильно!!! Зачем он дурак это ляпнул? Выводить кацапню нельзя. Петики тогда не смогут говорить о зраде и капитуляции.
А если ещё при Зеленском вступим в НАТО и ЕС(электората хватит и без порохожопых), то пойдёт вообще всё пописте
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02.10.2020 08:56 Відповісти
Тупий ти як валянок. Про це запитай у петиків. як ти їх називаєш.
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02.10.2020 09:00 Відповісти
Эрдоган надоумил
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02.10.2020 00:45 Відповісти
Це дуже погано , що за прямим наказом зеленського війну з обстрілами, підпалами, мінами, смертями захисників України називають перемир"ям і не піднімають тему підсилення санкцій проти рашки щотиждня.
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02.10.2020 01:06 Відповісти
А происходящий в данный момент "всесторонний и всеобъемлющий" пожар который устроила русня-это что? Хватит принимать желаемое за действительное. Кацапская дичь просто так Украину в покое не оставит.
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02.10.2020 01:11 Відповісти
https://112.ua/mir/rf-snova-nastaivaet-na-sovmestnyh-inspekciyah-na-donbasse-552059.html РФ снова настаивает на совместных инспекциях на Донбассе , Крым оккупировали,а на оккупированной части Донбасса оккупанты предлагают вместе дежурить на отметке на которой они стырили у нас территорию,как то смешно и дико, МОСКОВИТЫ ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ, ЭТО ВСЁ ВАШЕ, А ТЕПЕРЬ ВАЛИТЕ В СВОЮ ТАЙГУ!
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02.10.2020 01:11 Відповісти
А мені здається, що поки все робиться вірно. Рашка ********* болісно хоче показати себе миротворицею, а якщо зараз йти на підпал конфлікту, Україна буде виглядати перед світом чудовиськом, що тільки хоче крову власного народу, і Путєн буде тому тільки радий
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02.10.2020 01:16 Відповісти
тому і гризлов майже сам себе не загриз та психанув, хай собі чманіють від люті, бо їм ті вибори потрібні більше ніж Україні
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02.10.2020 01:20 Відповісти
Рашка ********* болісно хоче показати себе миротворицею?

Что за дичь?
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02.10.2020 01:18 Відповісти
для вас це може бути і "дічь", а як для мене, то завсім ні. Дуже дуже намагається виглядати голубицею, бо їм санкції бьють у печінку і дуже хочеться сєвєрного потоку 2 від Німеччини
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02.10.2020 01:23 Відповісти
Пока эта голубиця с оскалом медведя не выползет из нашей территории не о чем говорить.
Им санкции муляют и северный поток?
Так говно вопрос - отползли за поребрик, освободили территорию и санкции уберут.
Знаем мы эту хищную голубицю, несколько столетий отцепится от нее не можем
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02.10.2020 01:30 Відповісти
і я кажу теж саме, і не вважаю цю смердючу курву голубицею, але є протоколи різні дипломатичні, що надають Україні підтримку Заходу та час для зміцнення, і що потрібно розуміти та виконувати, а не кидатись як Алєксандр Морозов на амбразуру дота. Дота спочатку потрібно розтрощити, може і потрохи, але розтрощити.
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02.10.2020 01:39 Відповісти
це не помилка, а Алєксанд Матросов+Павлік Морозов, суперпозиція така
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02.10.2020 01:41 Відповісти
Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территори

А может надо было наоборот - сначала вывод расейских войск, а потом все остальное?
Недолугое зюзино перемирие держится на соплях и никак не приближает вывод расейских войск
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02.10.2020 01:23 Відповісти
а без того "перемир'я" і розмови про вивід військ окупантів не було би, ви що, думаєте що те "перемир'я" власна вигадка зелейопкина? Мабуть були люди з ЕС та США, що йому то підказали
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02.10.2020 01:29 Відповісти
не все так в очевидь та просто
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02.10.2020 01:30 Відповісти
Один только вопрос - где результат? И сколько лет его ждать 5, 10, 100?
Пустые разговоры
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02.10.2020 01:33 Відповісти
скільки потрібно для нашого зміцнення та подальшого розшатування імперії, стільки і терпіти. Он Азербайджан готувався тридцять років, а нам буде в тому плані вже легше, бо та рашка поперзнеться і подавиться смертельно Україною значно раніше.
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02.10.2020 01:46 Відповісти
Сказки издалека, когда сам не сидишь в окопах
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02.10.2020 01:50 Відповісти
а ви що, з окопів? якщо так, може вам там краще видно?
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02.10.2020 02:07 Відповісти
Еще лучше режим перемириия подкрепить бааальшим грибочком над кремлевушкой. Вот лишь жаль, грибница вся пох@рена под самый корень ещё на зоре незалежности.
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02.10.2020 01:51 Відповісти
ви знаєте, це можна зробить вже і зараз, є такі технічні можливості, і вова пусін це теж добре розуміє, але того ніхто робить в цій ситуації поки ще не буде, це буде дуже болісно для всіх, краще того не робити. То як у Сталіна неодноразово була можливість Гітлєру зробити особистий капут, але кожного разу казав не робити цього, бо розумів, що проблема вирішиться іншим шляхом з кращим для Сталіна загальним результатом.
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02.10.2020 02:02 Відповісти
Каким-то нудотно - гниловатым душком повело - это уже похоже на расейское пропагандонство. Разговаривать дальше нет смысла
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02.10.2020 02:18 Відповісти
ну нема, так нема, ви сказали, я сказав, і розбіглися, як завжди всім незадоволені, особливо владою, бо вона дійсно погана, як було і завжди
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02.10.2020 02:23 Відповісти
т.е "подкрепить" ето у казлов называется? - смягчить, ослабить?
дебильный зеленый ужас с замашками наполеона натыцали....
вроде и поправлять пора....
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02.10.2020 05:12 Відповісти
гетьман сцикун, ****
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02.10.2020 06:15 Відповісти
А ось і вибори. Вам пзд@ц прийшов навіть у Центрі гімно зелене)))
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02.10.2020 07:32 Відповісти
депремирование в ООС дало интересный эффект: после покидания позиций представителями ОБСЕ, сепары начинают обстрелы наших позиций. Наши дают ответку, но на верх не докладывают. Началась война бесшумного оружия
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02.10.2020 08:03 Відповісти
В Нагірному Карабаху 30 років Захід разом з РФ вирішував проблему миру, яка закінчилась повним пшиком і війною. А зелені остолопи хотіли до виборів, без армії визволити від окупантів з РФ території. У вас там в ОПУ щось горить, нехай та РФ і носить розграблений і спалений Донбас, там навіть с\г продукція не росте, без індустріалізації там труба.
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02.10.2020 08:16 Відповісти
Заговорили,що потрібно виводити російські війська з Донбасу. А з Криму? Якось стало неуютно після того, як Азербайджан показав приклад, що потрібно робити. То ж наші, сидячи по шиї в кацапських нечистотах гавкнули, щоб їх не засміяв світ, але робити будуть те, що скаже засрашка через єрмаків, кравчуків, фокіних і сівох.
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02.10.2020 10:20 Відповісти
 
 