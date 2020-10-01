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Новини Агресія Росії проти України
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Євросоюз закликає надати Червоному Хресту доступ до полонених на окупованому Донбасі

Євросоюз закликає надати Червоному Хресту доступ до полонених на окупованому Донбасі

Європейський Союз шкодує, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступ до утримуваних осіб на непідконтрольній уряду України території та сподівається, що цей доступ буде забезпечений.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми повторюємо наш заклик до подальшого прогресу у питанні нових ділянок розведення, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, розмінування та обміну затриманими. Щодо останнього, то ми шкодуємо, що МКЧХ досі не отримав доступу до утримуваних осіб на не підконтрольній уряду території", - заявили в Євросоюзі.

Там нагадали, що забезпечення доступу МКЧХ до усіх утримуваних осіб є одним із зобов’язань Паризького саміту у Нормандському форматі, що відбувався у грудні минулого року, і "воно має бути виконаним".

Водночас у Євросоюзі заявили, що нинішній режим припинення вогню на Донбасі має бути використаний для полегшення труднощів, з якими стикається цивільне населення.

"Розмінування є одним із тих аспектів, що вимагає термінової уваги, а ремонт та обслуговування цивільної інфраструктури в районах, що знаходяться біля лінії зіткнення, є ще іншим важливим елементом. Зокрема, важливо забезпечити повну експлуатацію газової інфраструктури до зими", - зазначається у заяві.

Читайте також: Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку

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полон (1583) Червоний Хрест (405) Донбас (22357) Євросоюз (13638)


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01.10.2020 23:00 Відповісти
Оманське брехло обіцяло ж всіх на всіх. Нє?
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01.10.2020 23:03 Відповісти
Та шо це тільки оманське чморидло лохам не обіцяло!!!) Жерить, зебіли, не обляпайтесь!
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01.10.2020 23:10 Відповісти
Ну шо, опять таксісти замість *уйловських іхтамнєтов підуть на бубачкін обмєн. Чи обман...
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01.10.2020 23:23 Відповісти
Не прошло и шесть лет.
А где были ОБСЕ и ЕС когда пленных пытали?
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02.10.2020 00:47 Відповісти
Ну надо же, а ермак с гордым видом вещал, что при встрече советников в Берлине достигнута договоренность о допуске Красного Креста в ОРДЛО до конца сентября .так кто кого обманул:ермак украинцев или козак ермака или оба "найвеличнішего"?
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02.10.2020 01:27 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ МИЛЛИАРД ЗА ГОЛОВУ ПУТИНА !)
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02.10.2020 04:15 Відповісти
 
 