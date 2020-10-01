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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз призывает предоставить Красному Кресту доступ к пленным на оккупированном Донбассе

Евросоюз призывает предоставить Красному Кресту доступ к пленным на оккупированном Донбассе

Европейский Союз сожалеет, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не получил доступа к удерживаемым на неподконтрольной правительству Украины территории лицам и надеется, что этот доступ будет обеспечен.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза относительно агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы повторяем наш призыв к дальнейшему прогрессу в вопросе новых участков разведения, контрольных пунктов въезда-выезда, разминирования и обмена задержанными. Что касается последнего, то мы сожалеем, что МККК до сих пор не получил доступа к удерживаемым лицам на неподконтрольной правительству территории", - заявили в Евросоюзе.

Там напомнили, что обеспечение доступа МККК ко всем удерживаемым лицам является одним из обязательств Парижского саммита в нормандском формате, который проходил в декабре прошлого года, и "оно должно быть выполнено".

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В то же время в Евросоюзе заявили, что нынешний режим прекращения огня на Донбассе должен быть использован для облегчения трудностей, с которыми сталкивается гражданское население.

"Разминирование является одним из тех аспектов, которые требуют срочного внимания, а ремонт и обслуживание гражданской инфраструктуры в районах, находящихся у линии соприкосновения, является еще одним важным элементом. В частности, важно обеспечить полную эксплуатацию газовой инфраструктуры к зиме", - отмечается в заявлении.

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плен (2631) Красный Крест (443) Донбасс (26957) Евросоюз (17265)


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01.10.2020 23:00 Ответить
Оманське брехло обіцяло ж всіх на всіх. Нє?
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01.10.2020 23:03 Ответить
Та шо це тільки оманське чморидло лохам не обіцяло!!!) Жерить, зебіли, не обляпайтесь!
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01.10.2020 23:10 Ответить
Ну шо, опять таксісти замість *уйловських іхтамнєтов підуть на бубачкін обмєн. Чи обман...
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01.10.2020 23:23 Ответить
Не прошло и шесть лет.
А где были ОБСЕ и ЕС когда пленных пытали?
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02.10.2020 00:47 Ответить
Ну надо же, а ермак с гордым видом вещал, что при встрече советников в Берлине достигнута договоренность о допуске Красного Креста в ОРДЛО до конца сентября .так кто кого обманул:ермак украинцев или козак ермака или оба "найвеличнішего"?
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02.10.2020 01:27 Ответить
ТАК ДАЙТЕ МИЛЛИАРД ЗА ГОЛОВУ ПУТИНА !)
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02.10.2020 04:15 Ответить
 
 