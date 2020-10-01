Евросоюз призывает предоставить Красному Кресту доступ к пленным на оккупированном Донбассе

Европейский Союз сожалеет, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не получил доступа к удерживаемым на неподконтрольной правительству Украины территории лицам и надеется, что этот доступ будет обеспечен.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза относительно агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы повторяем наш призыв к дальнейшему прогрессу в вопросе новых участков разведения, контрольных пунктов въезда-выезда, разминирования и обмена задержанными. Что касается последнего, то мы сожалеем, что МККК до сих пор не получил доступа к удерживаемым лицам на неподконтрольной правительству территории", - заявили в Евросоюзе.

Там напомнили, что обеспечение доступа МККК ко всем удерживаемым лицам является одним из обязательств Парижского саммита в нормандском формате, который проходил в декабре прошлого года, и "оно должно быть выполнено".

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В то же время в Евросоюзе заявили, что нынешний режим прекращения огня на Донбассе должен быть использован для облегчения трудностей, с которыми сталкивается гражданское население.

"Разминирование является одним из тех аспектов, которые требуют срочного внимания, а ремонт и обслуживание гражданской инфраструктуры в районах, находящихся у линии соприкосновения, является еще одним важным элементом. В частности, важно обеспечить полную эксплуатацию газовой инфраструктуры к зиме", - отмечается в заявлении.

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