Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку

Домовленості лідерів Нормандського формату про забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб виконує тільки Україна.

Про це заявив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук. Його слова цитує пресслужба Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Неприпустимо та обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю і відвідати 175 громадян України, які перебувають в ОРДЛО, вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї особи", - заявив Кравчук.

Він також підкреслив, що Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які "обґрунтовано обвинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України, про що свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні".

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Кравчук зазначив, що всі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються і не виконуються саме з боку РФ і т.зв. ОРДЛО.

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що доступ повинен бути наданий, серед іншого, "до секретної донецької в'язниці "Ізоляція", сумно відомої через тортури українців і нелюдські умови утримання".

"Не меншого обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання над нашими громадянами і забезпечити доступ до них представників МКЧХ", - додав він.