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Новини Окуповані території
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Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку

Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку

Домовленості лідерів Нормандського формату про забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб виконує тільки Україна.

Про це заявив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук. Його слова цитує пресслужба Офісу президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Неприпустимо та обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю і відвідати 175 громадян України, які перебувають в ОРДЛО, вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї особи", - заявив Кравчук.

Він також підкреслив, що Україна надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які "обґрунтовано обвинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України, про що свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні".

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Кравчук зазначив, що всі звернення щодо доступу МКЧХ до утримуваних громадян України грубо ігноруються і не виконуються саме з боку РФ і т.зв. ОРДЛО.

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що доступ повинен бути наданий, серед іншого, "до секретної донецької в'язниці "Ізоляція", сумно відомої через тортури українців і нелюдські умови утримання".

"Не меншого обурення викликають часто нелюдські умови утримання громадян України, відсутність медичної допомоги, жорстоке поводження, часто тортури. Ми вимагаємо припинити знущання над нашими громадянами і забезпечити доступ до них представників МКЧХ", - додав він.

Автор: 

Донецьк (947) Кравчук Леонід (546) Червоний Хрест (403) полонені (2266)


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Топ коментарі
+2
Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке - Цензор.НЕТ 3787
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17.09.2020 23:26
+2
Уже и не знаешь как реагировать на его выступления в последние пару-тройку дней. Это шоу для народа или резко поумнел и вспомнил, что он как бы Украину представляет в Минске. ..........
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17.09.2020 23:34
+1
саме той випадок коли дідуган абсолютно правий..тільки варто додати, що якщо не пускають до наших то і сепарам того хреста не бачити..
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17.09.2020 23:30
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А к тебе патологоанатома пора пустить.
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17.09.2020 23:24 Відповісти
саме той випадок коли дідуган абсолютно правий..тільки варто додати, що якщо не пускають до наших то і сепарам того хреста не бачити..
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17.09.2020 23:30 Відповісти
"Дедуган", просто совкодрочер и кацапская подстилка!
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17.09.2020 23:33 Відповісти
а який він може бути..? але.. ви не згодні, щоб до наших нарешті допустили Червоний Хрест..?
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17.09.2020 23:37 Відповісти
Я то за то, что бы допустили Красный Крест, но что если не допустят?

Поднимет ли этот упырь вопрос о недопущении Красного Креста на оккупированную территорию?
Я вам отвечу: и не пикнет.
Причина очень проста.
Если подонок, говорит "правильные" вещи, это всего лишь свидетельствует что он хитер и лицемерен.
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17.09.2020 23:41 Відповісти
так..він хитрий..до речі з однієї зграї з мертвяком..
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17.09.2020 23:45 Відповісти
Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке - Цензор.НЕТ 3787
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17.09.2020 23:26 Відповісти
Уже и не знаешь как реагировать на его выступления в последние пару-тройку дней. Это шоу для народа или резко поумнел и вспомнил, что он как бы Украину представляет в Минске. ..........
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17.09.2020 23:34 Відповісти
Зебіли, скажіть, чому при Пороху претензії були до кацапні, а при ЗЕ до України?
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17.09.2020 23:45 Відповісти
А совок ніколи не признавав чинність Червоного Хреста. Так у 2СВ полонені в європейці та американці у німецьких концтаборах мали змогу отримати поміч через ЧервонийХрест . А от радянским бійцям ця поміч не положена була Сталіним, бо він не признавав Червоний Храст. Так сам чинили всі комуністичні лідери в совку в притул до Мордехая Соломоновича Гарбера (Горбачова). Та й КАЗЛИ вели себе так само
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17.09.2020 23:46 Відповісти
правильно.
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17.09.2020 23:48 Відповісти
Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку - Цензор.НЕТ 527
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18.09.2020 02:45 Відповісти
Самому, или на пару с Фокиным смотаться. Там же "свои люди", чего бояться?
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18.09.2020 07:01 Відповісти
Вони зберуть в ДиРі мордатих бойовиків ДНР і Червоний хрест буде їх відгодовувати.
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18.09.2020 07:30 Відповісти
 
 