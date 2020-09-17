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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке

Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке

Договоренности лидеров Нормандского формата об обеспечении доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам выполняет только Украина.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Его словам цитирует пресс-служба Офиса Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", - заявил Кравчук.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине".

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Кравчук отметил, что все обращения по доступу МККК к удерживаемым граждан Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны РФ и т.наз. ОРДЛО.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, "к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания".

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"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", - добавил он.

Автор: 

Донецьк (6322) Кравчук Леонид (1226) Красный Крест (441) пленные (2142)


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Топ комментарии
+2
Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке - Цензор.НЕТ 3787
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17.09.2020 23:26
+2
Уже и не знаешь как реагировать на его выступления в последние пару-тройку дней. Это шоу для народа или резко поумнел и вспомнил, что он как бы Украину представляет в Минске. ..........
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17.09.2020 23:34
+1
саме той випадок коли дідуган абсолютно правий..тільки варто додати, що якщо не пускають до наших то і сепарам того хреста не бачити..
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17.09.2020 23:30
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Правила форума Совет форумчан
А к тебе патологоанатома пора пустить.
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17.09.2020 23:24 Ответить
саме той випадок коли дідуган абсолютно правий..тільки варто додати, що якщо не пускають до наших то і сепарам того хреста не бачити..
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17.09.2020 23:30 Ответить
"Дедуган", просто совкодрочер и кацапская подстилка!
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17.09.2020 23:33 Ответить
а який він може бути..? але.. ви не згодні, щоб до наших нарешті допустили Червоний Хрест..?
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17.09.2020 23:37 Ответить
Я то за то, что бы допустили Красный Крест, но что если не допустят?

Поднимет ли этот упырь вопрос о недопущении Красного Креста на оккупированную территорию?
Я вам отвечу: и не пикнет.
Причина очень проста.
Если подонок, говорит "правильные" вещи, это всего лишь свидетельствует что он хитер и лицемерен.
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17.09.2020 23:41 Ответить
так..він хитрий..до речі з однієї зграї з мертвяком..
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17.09.2020 23:45 Ответить
Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке - Цензор.НЕТ 3787
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17.09.2020 23:26 Ответить
Уже и не знаешь как реагировать на его выступления в последние пару-тройку дней. Это шоу для народа или резко поумнел и вспомнил, что он как бы Украину представляет в Минске. ..........
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17.09.2020 23:34 Ответить
Зебіли, скажіть, чому при Пороху претензії були до кацапні, а при ЗЕ до України?
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17.09.2020 23:45 Ответить
А совок ніколи не признавав чинність Червоного Хреста. Так у 2СВ полонені в європейці та американці у німецьких концтаборах мали змогу отримати поміч через ЧервонийХрест . А от радянским бійцям ця поміч не положена була Сталіним, бо він не признавав Червоний Храст. Так сам чинили всі комуністичні лідери в совку в притул до Мордехая Соломоновича Гарбера (Горбачова). Та й КАЗЛИ вели себе так само
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17.09.2020 23:46 Ответить
правильно.
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17.09.2020 23:48 Ответить
Кравчук вимагає пустити Червоний Хрест до полонених українців у Донецьку - Цензор.НЕТ 527
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18.09.2020 02:45 Ответить
Самому, или на пару с Фокиным смотаться. Там же "свои люди", чего бояться?
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18.09.2020 07:01 Ответить
Вони зберуть в ДиРі мордатих бойовиків ДНР і Червоний хрест буде їх відгодовувати.
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18.09.2020 07:30 Ответить
 
 