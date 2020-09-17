Кравчук требует пустить Красный Крест к пленным украинцам в Донецке

Договоренности лидеров Нормандского формата об обеспечении доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам выполняет только Украина.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Его словам цитирует пресс-служба Офиса Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", - заявил Кравчук.

Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые "обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине".

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Кравчук отметил, что все обращения по доступу МККК к удерживаемым граждан Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны РФ и т.наз. ОРДЛО.

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, "к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания".

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"Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", - добавил он.