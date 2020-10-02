Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ

После достижения полного перемирия на Донбассе должен состоятся вывод российских вооруженных формирований, наемников и техники с оккупированных территорий, а также восстановление правительством Украины контроля над государственной границей.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нынешний режим прекращения огня на Донбассе, беспрецедентный по своей продолжительности и всесторонности с начала российско-украинского вооруженного конфликта, должен послужить надежной основой для дальнейшего прогресса. Количество нарушений перемирия должна упасть до нуля и сопровождаться выводом тяжелого вооружения, российских вооруженных формирований, военной техники и наемников с оккупированных территорий Украины, а также восстановлением правительством Украины полного контроля над государственной границей", - заявил дипломат.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что для этого "нужна политическая воля российской стороны - подобная той, которую она продемонстрировала, отдав приказы своим военным соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе с 27 июля".

В то же время Цымбалюк указал на то, что "на сегодня мы не наблюдаем такой готовности со стороны российской стороны". Напротив, представители РФ в Трехсторонний контактной группе фактически блокируют работу безопасности рабочей группы по безопасности, требуя пересмотра дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и организации "совместных инспекций" для проверки отчетов ОБСЕ.

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Цымбалюк отметил, что к подготовке проведения местных выборов на отдельных районах Донецкой и Луганской областей - "еще долгий путь".

"Многие работы следует провести и в Политической рабочей группе ТКГ, она также была заблокирована несмотря на все усилия посла Мореля и неоднократные призывы украинской делегации возобновить обсуждение по параграфам документов, входящих в ее повестку дня", - сообщил украинский дипломат на неконструктивной позиции РФ в ТКГ .

"Блокирование любого прогресса на других треках Минских договоренностей, таких как разведение войск и сил, открытие новых КПВВ и взаимном освобождении удерживаемых, явлюятся так же контрпродуктивным. На этих направлениях Россия также использует различные отговорки, чтобы избежать финализации договоренностей, или препятствование или задержки выполнения уже достигнутых договоренностей. Мы призываем российскую сторону отказаться от практики шантажа и вернуться к конструктивным консультаций в рамках ТКГ ", - подчеркнул Цымбалюк.

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