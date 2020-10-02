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Новости Агрессия России против Украины
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Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ

Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ

После достижения полного перемирия на Донбассе должен состоятся вывод российских вооруженных формирований, наемников и техники с оккупированных территорий, а также восстановление правительством Украины контроля над государственной границей.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нынешний режим прекращения огня на Донбассе, беспрецедентный по своей продолжительности и всесторонности с начала российско-украинского вооруженного конфликта, должен послужить надежной основой для дальнейшего прогресса. Количество нарушений перемирия должна упасть до нуля и сопровождаться выводом тяжелого вооружения, российских вооруженных формирований, военной техники и наемников с оккупированных территорий Украины, а также восстановлением правительством Украины полного контроля над государственной границей", - заявил дипломат.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что для этого "нужна политическая воля российской стороны - подобная той, которую она продемонстрировала, отдав приказы своим военным соблюдать режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе с 27 июля".

В то же время Цымбалюк указал на то, что "на сегодня мы не наблюдаем такой готовности со стороны российской стороны". Напротив, представители РФ в Трехсторонний контактной группе фактически блокируют работу безопасности рабочей группы по безопасности, требуя пересмотра дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и организации "совместных инспекций" для проверки отчетов ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия требует организовать на Донбассе "совместные инспекции", - Цымбалюк

Цымбалюк отметил, что к подготовке проведения местных выборов на отдельных районах Донецкой и Луганской областей - "еще долгий путь".

"Многие работы следует провести и в Политической рабочей группе ТКГ, она также была заблокирована несмотря на все усилия посла Мореля и неоднократные призывы украинской делегации возобновить обсуждение по параграфам документов, входящих в ее повестку дня", - сообщил украинский дипломат на неконструктивной позиции РФ в ТКГ .

"Блокирование любого прогресса на других треках Минских договоренностей, таких как разведение войск и сил, открытие новых КПВВ и взаимном освобождении удерживаемых, явлюятся так же контрпродуктивным. На этих направлениях Россия также использует различные отговорки, чтобы избежать финализации договоренностей, или препятствование или задержки выполнения уже достигнутых договоренностей. Мы призываем российскую сторону отказаться от практики шантажа и вернуться к конструктивным консультаций в рамках ТКГ ", - подчеркнул Цымбалюк.

Читайте также: Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, - Украина в ОБСЕ

Автор: 

ОБСЕ (4883) Донбасс (26957) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+9
Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 910
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02.10.2020 00:32 Ответить
+7
Перемирія не було, нема і не буде.
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02.10.2020 00:33 Ответить
+4
Це дуже погано , що за прямим наказом зеленського війну з обстрілами, підпалами, мінами, смертями захисників України називають перемир"ям і не піднімають тему підсилення санкцій проти рашки щотиждня.
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02.10.2020 01:06 Ответить
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Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территорий, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 910
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02.10.2020 00:32 Ответить
Перемирія не було, нема і не буде.
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02.10.2020 00:33 Ответить
Правильно!!! Зачем он дурак это ляпнул? Выводить кацапню нельзя. Петики тогда не смогут говорить о зраде и капитуляции.
А если ещё при Зеленском вступим в НАТО и ЕС(электората хватит и без порохожопых), то пойдёт вообще всё пописте
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02.10.2020 08:56 Ответить
Тупий ти як валянок. Про це запитай у петиків. як ти їх називаєш.
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02.10.2020 09:00 Ответить
Эрдоган надоумил
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02.10.2020 00:45 Ответить
Це дуже погано , що за прямим наказом зеленського війну з обстрілами, підпалами, мінами, смертями захисників України називають перемир"ям і не піднімають тему підсилення санкцій проти рашки щотиждня.
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02.10.2020 01:06 Ответить
А происходящий в данный момент "всесторонний и всеобъемлющий" пожар который устроила русня-это что? Хватит принимать желаемое за действительное. Кацапская дичь просто так Украину в покое не оставит.
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02.10.2020 01:11 Ответить
https://112.ua/mir/rf-snova-nastaivaet-na-sovmestnyh-inspekciyah-na-donbasse-552059.html РФ снова настаивает на совместных инспекциях на Донбассе , Крым оккупировали,а на оккупированной части Донбасса оккупанты предлагают вместе дежурить на отметке на которой они стырили у нас территорию,как то смешно и дико, МОСКОВИТЫ ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ, ЭТО ВСЁ ВАШЕ, А ТЕПЕРЬ ВАЛИТЕ В СВОЮ ТАЙГУ!
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02.10.2020 01:11 Ответить
А мені здається, що поки все робиться вірно. Рашка ********* болісно хоче показати себе миротворицею, а якщо зараз йти на підпал конфлікту, Україна буде виглядати перед світом чудовиськом, що тільки хоче крову власного народу, і Путєн буде тому тільки радий
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02.10.2020 01:16 Ответить
тому і гризлов майже сам себе не загриз та психанув, хай собі чманіють від люті, бо їм ті вибори потрібні більше ніж Україні
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02.10.2020 01:20 Ответить
Рашка ********* болісно хоче показати себе миротворицею?

Что за дичь?
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02.10.2020 01:18 Ответить
для вас це може бути і "дічь", а як для мене, то завсім ні. Дуже дуже намагається виглядати голубицею, бо їм санкції бьють у печінку і дуже хочеться сєвєрного потоку 2 від Німеччини
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02.10.2020 01:23 Ответить
Пока эта голубиця с оскалом медведя не выползет из нашей территории не о чем говорить.
Им санкции муляют и северный поток?
Так говно вопрос - отползли за поребрик, освободили территорию и санкции уберут.
Знаем мы эту хищную голубицю, несколько столетий отцепится от нее не можем
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02.10.2020 01:30 Ответить
і я кажу теж саме, і не вважаю цю смердючу курву голубицею, але є протоколи різні дипломатичні, що надають Україні підтримку Заходу та час для зміцнення, і що потрібно розуміти та виконувати, а не кидатись як Алєксандр Морозов на амбразуру дота. Дота спочатку потрібно розтрощити, може і потрохи, але розтрощити.
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02.10.2020 01:39 Ответить
це не помилка, а Алєксанд Матросов+Павлік Морозов, суперпозиція така
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02.10.2020 01:41 Ответить
Режим перемирия на Донбассе необходимо подкрепить выводом российских войск с оккупированных территори

А может надо было наоборот - сначала вывод расейских войск, а потом все остальное?
Недолугое зюзино перемирие держится на соплях и никак не приближает вывод расейских войск
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02.10.2020 01:23 Ответить
а без того "перемир'я" і розмови про вивід військ окупантів не було би, ви що, думаєте що те "перемир'я" власна вигадка зелейопкина? Мабуть були люди з ЕС та США, що йому то підказали
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02.10.2020 01:29 Ответить
не все так в очевидь та просто
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02.10.2020 01:30 Ответить
Один только вопрос - где результат? И сколько лет его ждать 5, 10, 100?
Пустые разговоры
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02.10.2020 01:33 Ответить
скільки потрібно для нашого зміцнення та подальшого розшатування імперії, стільки і терпіти. Он Азербайджан готувався тридцять років, а нам буде в тому плані вже легше, бо та рашка поперзнеться і подавиться смертельно Україною значно раніше.
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02.10.2020 01:46 Ответить
Сказки издалека, когда сам не сидишь в окопах
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02.10.2020 01:50 Ответить
а ви що, з окопів? якщо так, може вам там краще видно?
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02.10.2020 02:07 Ответить
Еще лучше режим перемириия подкрепить бааальшим грибочком над кремлевушкой. Вот лишь жаль, грибница вся пох@рена под самый корень ещё на зоре незалежности.
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02.10.2020 01:51 Ответить
ви знаєте, це можна зробить вже і зараз, є такі технічні можливості, і вова пусін це теж добре розуміє, але того ніхто робить в цій ситуації поки ще не буде, це буде дуже болісно для всіх, краще того не робити. То як у Сталіна неодноразово була можливість Гітлєру зробити особистий капут, але кожного разу казав не робити цього, бо розумів, що проблема вирішиться іншим шляхом з кращим для Сталіна загальним результатом.
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02.10.2020 02:02 Ответить
Каким-то нудотно - гниловатым душком повело - это уже похоже на расейское пропагандонство. Разговаривать дальше нет смысла
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02.10.2020 02:18 Ответить
ну нема, так нема, ви сказали, я сказав, і розбіглися, як завжди всім незадоволені, особливо владою, бо вона дійсно погана, як було і завжди
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02.10.2020 02:23 Ответить
т.е "подкрепить" ето у казлов называется? - смягчить, ослабить?
дебильный зеленый ужас с замашками наполеона натыцали....
вроде и поправлять пора....
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02.10.2020 05:12 Ответить
гетьман сцикун, ****
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02.10.2020 06:15 Ответить
А ось і вибори. Вам пзд@ц прийшов навіть у Центрі гімно зелене)))
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02.10.2020 07:32 Ответить
депремирование в ООС дало интересный эффект: после покидания позиций представителями ОБСЕ, сепары начинают обстрелы наших позиций. Наши дают ответку, но на верх не докладывают. Началась война бесшумного оружия
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02.10.2020 08:03 Ответить
В Нагірному Карабаху 30 років Захід разом з РФ вирішував проблему миру, яка закінчилась повним пшиком і війною. А зелені остолопи хотіли до виборів, без армії визволити від окупантів з РФ території. У вас там в ОПУ щось горить, нехай та РФ і носить розграблений і спалений Донбас, там навіть с\г продукція не росте, без індустріалізації там труба.
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02.10.2020 08:16 Ответить
Заговорили,що потрібно виводити російські війська з Донбасу. А з Криму? Якось стало неуютно після того, як Азербайджан показав приклад, що потрібно робити. То ж наші, сидячи по шиї в кацапських нечистотах гавкнули, щоб їх не засміяв світ, але робити будуть те, що скаже засрашка через єрмаків, кравчуків, фокіних і сівох.
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02.10.2020 10:20 Ответить
 
 