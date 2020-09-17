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Новости Агрессия России против Украины
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Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, - Украина в ОБСЕ

Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, - Украина в ОБСЕ

Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, осуществляя отдельные вооруженные провокации с целью заставить Украину согласиться на российские условия урегулирования.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко понимаем, что делает Россия. Она продолжает применять свою тактику контролируемой эскалации, когда вспышки боевых действий служат инструментом давления, чтобы требованиями и запугиванием заставить Украину принять определенный Кремлем путь урегулирования конфликта", - отметил Цымбалюк.

Представитель Украины указал на то, что после начала действия с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня количество нарушений остается на рекордно низком уровне, что значительно улучшило ситуацию с безопасностью для гражданского населения в зоне конфликта и минимизировало боевые потери.

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По словам дипломата, именно с целью сохранения режима прекращения огня, который было так сложно заключить, украинская сторона воздержалась от предоставления военного ответа на вооруженную провокацию российских вооруженных формирований 6 сентября.

Подобным образом украинские военные проявили предельную сдержанность, когда 10 сентября оккупанты совершили обстрел в районе поселка Шумы Донецкой области "после недель безосновательных обвинений в нарушениях и даже ультиматумов, несмотря на четкие доказательства противоположного в отчетах СММ".

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Автор: 

ОБСЕ (4879) россия (95629) Донбасс (26956) Цымбалюк Евгений (47)


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Для рашки важно что бы эта война продолжалась как можно дольше!
Поэтому, там будут их военные, боевикам будут исправно платить деньги, снабжать их оружием, боеприпасами и военной техникой!
Пока есть этот конфликт, не будет ни нормального развития государства Украина, ни возможностей войти в ЕС и НАТО!
Эта война, кроме всего прочего, отводит на второй план оккупацию парашкой Крыма.
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17.09.2020 23:20 Ответить
Вот мне все время интересно что думают европейцы, когда Украина все время жалуется на росийских окупантов а в ето же время росийские окупанты ходят в ВР Украины да еще принимают законы и никому нет до них дела уже 7 лет?
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17.09.2020 23:26 Ответить
Їх би там не було якби не обирав їх туди мудрий нарід. Лише від камуняк позбавились не так давно.
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17.09.2020 23:56 Ответить
Человекоподобные недоумки добровольно идут убивать на чужой территории людей, которые не сделали им ничего плохого, а блазень предлагает не открывать ответный огонь, его надо отправить в окопы, пусть научит солдат правильно воевать.
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17.09.2020 23:36 Ответить
Юлазень побачив в очах ***** бажання мЬІру.
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17.09.2020 23:58 Ответить
ну да, полное умиротворение можно увидеть на заточке пыни , особенно когда моль зырит теми глазенками туды-сюды, шо урка в общественном транспорте...
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18.09.2020 03:18 Ответить
 
 