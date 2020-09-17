Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, - Украина в ОБСЕ
Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, осуществляя отдельные вооруженные провокации с целью заставить Украину согласиться на российские условия урегулирования.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко понимаем, что делает Россия. Она продолжает применять свою тактику контролируемой эскалации, когда вспышки боевых действий служат инструментом давления, чтобы требованиями и запугиванием заставить Украину принять определенный Кремлем путь урегулирования конфликта", - отметил Цымбалюк.
Представитель Украины указал на то, что после начала действия с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня количество нарушений остается на рекордно низком уровне, что значительно улучшило ситуацию с безопасностью для гражданского населения в зоне конфликта и минимизировало боевые потери.
По словам дипломата, именно с целью сохранения режима прекращения огня, который было так сложно заключить, украинская сторона воздержалась от предоставления военного ответа на вооруженную провокацию российских вооруженных формирований 6 сентября.
Подобным образом украинские военные проявили предельную сдержанность, когда 10 сентября оккупанты совершили обстрел в районе поселка Шумы Донецкой области "после недель безосновательных обвинений в нарушениях и даже ультиматумов, несмотря на четкие доказательства противоположного в отчетах СММ".
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Поэтому, там будут их военные, боевикам будут исправно платить деньги, снабжать их оружием, боеприпасами и военной техникой!
Пока есть этот конфликт, не будет ни нормального развития государства Украина, ни возможностей войти в ЕС и НАТО!
Эта война, кроме всего прочего, отводит на второй план оккупацию парашкой Крыма.