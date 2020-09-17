Росія продовжує застосовувати на Донбасі тактику контрольованої ескалації, - Україна в ОБСЄ

Росія продовжує застосовувати на Донбасі тактику контрольованої ескалації, здійснюючи окремі збройні провокації з метою примусити Україну погодитися на російські умови врегулювання.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко розуміємо, що робить Росія. Вона продовжує застосовувати свою тактику контрольованої ескалації, коли спалахи бойових дій служать інструментом тиску, щоб вимогами та залякуванням змусити Україну прийняти визначений Кремлем шлях врегулювання конфлікту", - зазначив Цимбалюк.

Представник України вказав на те, що після початку дії з 27 липня пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню кількість порушень залишається на рекордно низькому рівні, що значно покращило безпекову ситуацію для цивільного населення у зоні конфлікту та мінімізувало бойові втрати.

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За словами дипломата, саме з метою збереження режиму припинення вогню, який було так складно укласти, українська сторона утрималася від надання військової відповіді на збройну провокацію російських збройних формувань 6 вересня.

Подібним чином українські військові виявили граничну стриманість, коли 10 вересня окупанти здійснили обстріл в районі селища Шуми Донецької області "після тижнів безпідставних звинувачень у порушеннях і навіть ультиматумів, незважаючи на чіткі докази протилежного у звітах СММ".

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