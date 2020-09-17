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Новини Агресія Росії проти України
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Росія продовжує застосовувати на Донбасі тактику контрольованої ескалації, - Україна в ОБСЄ

Росія продовжує застосовувати на Донбасі тактику контрольованої ескалації, - Україна в ОБСЄ

Росія продовжує застосовувати на Донбасі тактику контрольованої ескалації, здійснюючи окремі збройні провокації з метою примусити Україну погодитися на російські умови врегулювання.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко розуміємо, що робить Росія. Вона продовжує застосовувати свою тактику контрольованої ескалації, коли спалахи бойових дій служать інструментом тиску, щоб вимогами та залякуванням змусити Україну прийняти визначений Кремлем шлях врегулювання конфлікту", - зазначив Цимбалюк.

Представник України вказав на те, що після початку дії з 27 липня пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню кількість порушень залишається на рекордно низькому рівні, що значно покращило безпекову ситуацію для цивільного населення у зоні конфлікту та мінімізувало бойові втрати.

Також читайте: Найманці РФ навмисно знищили камеру СММ ОБСЄ на ділянці розведення сил біля Петрівського, - Цимбалюк

За словами дипломата, саме з метою збереження режиму припинення вогню, який було так складно укласти, українська сторона утрималася від надання військової відповіді на збройну провокацію російських збройних формувань 6 вересня.

Подібним чином українські військові виявили граничну стриманість, коли 10 вересня окупанти здійснили обстріл в районі селища Шуми Донецької області "після тижнів безпідставних звинувачень у порушеннях і навіть ультиматумів, незважаючи на чіткі докази протилежного у звітах СММ".

Читайте також: Цимбалюк в ОБСЄ: Попереднє перемир'я найманці РФ порушили 4266 разів

Автор: 

ОБСЄ (3506) росія (65301) Донбас (22356) Цимбалюк Євген (50)


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Для рашки важно что бы эта война продолжалась как можно дольше!
Поэтому, там будут их военные, боевикам будут исправно платить деньги, снабжать их оружием, боеприпасами и военной техникой!
Пока есть этот конфликт, не будет ни нормального развития государства Украина, ни возможностей войти в ЕС и НАТО!
Эта война, кроме всего прочего, отводит на второй план оккупацию парашкой Крыма.
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17.09.2020 23:20 Відповісти
Вот мне все время интересно что думают европейцы, когда Украина все время жалуется на росийских окупантов а в ето же время росийские окупанты ходят в ВР Украины да еще принимают законы и никому нет до них дела уже 7 лет?
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17.09.2020 23:26 Відповісти
Їх би там не було якби не обирав їх туди мудрий нарід. Лише від камуняк позбавились не так давно.
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17.09.2020 23:56 Відповісти
Человекоподобные недоумки добровольно идут убивать на чужой территории людей, которые не сделали им ничего плохого, а блазень предлагает не открывать ответный огонь, его надо отправить в окопы, пусть научит солдат правильно воевать.
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17.09.2020 23:36 Відповісти
Юлазень побачив в очах ***** бажання мЬІру.
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17.09.2020 23:58 Відповісти
ну да, полное умиротворение можно увидеть на заточке пыни , особенно когда моль зырит теми глазенками туды-сюды, шо урка в общественном транспорте...
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18.09.2020 03:18 Відповісти
 
 