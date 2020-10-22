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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Москва блокирует работу ТКГ уже почти три месяца, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Москва блокирует работу ТКГ уже почти три месяца, - Украина в ОБСЕ

Россия уже почти три месяца блокирует конструктивную работу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), требуя от Украины имплементации политических положений Минских договоренностей, и не выполнив при этом предусмотренных Минском обязательств в части безопасности.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы каждую неделю слушаем в этом зале заявления делегации РФ, в которых российская сторона пытается обвинить Украину в якобы невыполнении политических положений Минских договоренностей. Однако на самом деле именно российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы ТКГ уже почти три месяца, препятствуя какому-либо обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня, и мешая выполнению соответствующих положений Общих согласованных выводов нормандского саммита в Париже 2019 года", - заявил Цимбалюк.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ указал, что все три основных минских документа (Минский протокол, Минский меморандум и Комплекс мероприятий) "начинают с ряда конкретных положений в сфере безопасности, которые необходимо выполнить, чтобы продвигаться дальше".

Цымбалюк выступил с призывом к российской стороне разблокировать конструктивную работу ТКГ и ее рабочих групп.

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Автор: Ольга Лузан
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ну так выйдите оттуда.....
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22.10.2020 22:40 Ответить
Дашовыгаварите какая неожиданность. А мне кажется Маасква блокирует работу ТКГ уже 7-й год. Или кто то скажет что за ети годы Маасква хоть раз на шаг пошла ради интересов Украины и освобождения нашей земли?
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22.10.2020 22:41 Ответить
Отак як кацапи , повинна вести себе Україна в ТКГ . !! Стояти на своєму і ні кроку назад .!! Тим більш що правда на нашому боці . Москва блокує роботу ТКГ вже майже три місяці, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8705 .
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22.10.2020 23:02 Ответить
2014-На нас напали и мы...создаём ткг!
2020-почему они такие нерешительные!
Обе фразы сказали украинские "патриоты"
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22.10.2020 23:08 Ответить
Надо еще отвести войска и сложить оружие.
А еще сделать в ДНР свободную экономическую зону и начать платить дань.
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23.10.2020 00:50 Ответить
У ТКГ є 29 років мінус три місяці щоб ситуацію завести в глухий кут
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23.10.2020 07:09 Ответить
Россия категорически не выполняет Минские угоды, но требует выполнения от Украины.
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23.10.2020 14:11 Ответить
 
 