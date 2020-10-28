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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Ющенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Ющенко

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра инфраструктуры Олега Ющенко по его собственному желанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кроме этого, правительство согласовало досрочное прекращение полномочий главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лики Украины" Ольги Полищук.

Также Кабмин согласовал назначение Натальи Голенко заместителем главы правления этого общества и возложил на нее исполнение обязанностей главы правления.

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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Ющенко 01
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Певно його прізвище викликає симптоми ПТСРу в деяких людей, тож попросили піти Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Ющенко - Цензор.НЕТ 2925
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28.10.2020 17:41 Ответить
Бджоли не гудуть!!!
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28.10.2020 18:14 Ответить
Зам. министра который был балластом в этом министерстве..! Присылали в различные ведомства на совещания.., не владел ни одним вопросом..!
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28.10.2020 20:02 Ответить
Походу родственник .без этого у нас необходится
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28.10.2020 20:13 Ответить
 
 