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В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси

Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа нынешнего года сбить первую волну протестов. Сейчас в стране наблюдается вторая волна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел", - рассказал он о второй волне протестов.

В качестве примера он привел факт поджога здания ГАИ в Мозыре минувшей ночью. Караев заявил, что виновник происшедшего "будет обязательно найден".

Напомним, в Беларуси 25 октября по всей стране были объявлены акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Час диктаторів закінчується.
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28.10.2020 23:51
+10
С врачебной точки зрения, Лукашенко психически больной.
Синдромы чувственного бреда:
Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
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29.10.2020 00:10
+7
белорусы сами себя сжигают в этой бестолковой "борьбе" без результата

нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
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29.10.2020 00:21
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Час диктаторів закінчується.
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28.10.2020 23:51 Ответить
У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 3508У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 2253 У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 8803
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29.10.2020 07:04 Ответить
Чем дальше тем меньше понимаю белорусов..
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28.10.2020 23:53 Ответить
в чем проблема?
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29.10.2020 00:07 Ответить
дам тебе наводку для понимания
это бунт трусливых рабов, желающих упросить старого и нелюбимого хозяина поменяться на молодого и красивого
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29.10.2020 00:23 Ответить
Нет, мы хотим на своем горбу поменять одного олигарха на другого, ну или хотя бы на его шута, ну или снова на хз кого еще.
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29.10.2020 07:46 Ответить
Не такі вони вже й "трусливьіе рабьі". Подивіться на їхню міліцію, така й армія, а це якраз етнічні білоруси.
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29.10.2020 10:21 Ответить
хе, силовикам в Белоруссии дали разрешение бить и пытать
а когда объект избиения не сопротивляется, а только кричит "Что вы делаете?", "Позор!" и размахивает цветочками-шариками... то почему бы и не ввалить люлей такому по полной программе? он же сам нарывается!
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29.10.2020 13:53 Ответить
Лука сказал что там одни наркоманы а алкоголики, ходят в темноте по спальным районам и поют песни
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29.10.2020 00:00 Ответить
Я бы мудищеву памятник при жизни поставил, мыслимо , всю жистю прожить с аликами и кончеными нарко додиками... А тихановскую, шило на мыло менять, не подпустил бы и к порогу своего дома... Ото пусть идет к дурбыцалу пальчевскому и вправляет ему пропитый моск.
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29.10.2020 00:06 Ответить
"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел"-вот так надо было делать в действительности вдобавок спалить нахрен не один милицейский участок не обидно за такие слова хотя бы было а то ходят мирно их убивают но они все равно не защищаются и сделали с терпил террористами и хулиганами получите или вы думаете они образумятся и отступят мусоров нужно жечь они не люди спросите Авакова он знает
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29.10.2020 00:06 Ответить
С врачебной точки зрения, Лукашенко психически больной.
Синдромы чувственного бреда:
Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
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29.10.2020 00:10 Ответить
Луке психиатры уже давно поставили диагноз - мозаичная психопатия....еще до того, как он президентом стал.
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29.10.2020 00:59 Ответить
2\3 населения Украины с такими симптомами... почитайте форум
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29.10.2020 02:13 Ответить
Отдайте врачу его халат и ступайте в палату.
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29.10.2020 02:43 Ответить
Каким боком население Украины к этому форуму?
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29.10.2020 08:25 Ответить
белорусы сами себя сжигают в этой бестолковой "борьбе" без результата

нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
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29.10.2020 00:21 Ответить
Яку "Свободу"? Шмигаль сказав, що про ЄС нам рано говорити, а ми маємо Сверхзадачу досягнути рівня Білорусі... І правда, як подивишся на їхні протести в їхніх містах, то такого добробуту і в ЄС не побачиш, тому білоруси туди й не хочуть. А щодо "режиму", то в Сінгапурі штрафують дуже і за плювок на тротуар.
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29.10.2020 10:13 Ответить
1. речь шла о белорусах, не об украинцах

2. в Украине свободы граждан на порядок больше, чем в Белоруссии, и это факт
а Шмыгаль говорил про экономику
разницу понимаешь: между экономическим развитием и развитием гражданско-национальным?
демократия, кстати, далеко не всегда богатая
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29.10.2020 13:48 Ответить
так что ты переврала

и второй раз ты солгала, когда написала про рай в Лукастане
это просто наглая ложь
белорусы массово ишачат в Польше, как и украинцы
потому что з/п в 600 долл. в Белоруссии - это неплохо считается
а в Поляндии - 1 тыс. долл. и больше
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29.10.2020 13:50 Ответить
"Бесполезные вещи в бесполезных руках". У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 4316
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29.10.2020 05:57 Ответить
І скільки ж людей не вийшло на роботу? У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 3186
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29.10.2020 06:56 Ответить
А 128 волна буде ще моцнійша !
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29.10.2020 07:08 Ответить
Тю, а шо його шукати? Воно називає себе президентом, прізвище Лукашенко.
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29.10.2020 08:13 Ответить
Без масок и дистанцирования, и коронавирус их не берет!
Пора нам перенять их опыт.
У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 7663
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29.10.2020 08:20 Ответить
 
 