В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа нынешнего года сбить первую волну протестов. Сейчас в стране наблюдается вторая волна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел", - рассказал он о второй волне протестов.
В качестве примера он привел факт поджога здания ГАИ в Мозыре минувшей ночью. Караев заявил, что виновник происшедшего "будет обязательно найден".
Напомним, в Беларуси 25 октября по всей стране были объявлены акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.
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это бунт трусливых рабов, желающих упросить старого и нелюбимого хозяина поменяться на молодого и красивого
а когда объект избиения не сопротивляется, а только кричит "Что вы делаете?", "Позор!" и размахивает цветочками-шариками... то почему бы и не ввалить люлей такому по полной программе? он же сам нарывается!
Синдромы чувственного бреда:
Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
2. в Украине свободы граждан на порядок больше, чем в Белоруссии, и это факт
а Шмыгаль говорил про экономику
разницу понимаешь: между экономическим развитием и развитием гражданско-национальным?
демократия, кстати, далеко не всегда богатая
и второй раз ты солгала, когда написала про рай в Лукастане
это просто наглая ложь
белорусы массово ишачат в Польше, как и украинцы
потому что з/п в 600 долл. в Белоруссии - это неплохо считается
а в Поляндии - 1 тыс. долл. и больше
Пора нам перенять их опыт.