УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10542 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Революція в Білорусі
9 884 50
Білорусь (5968) протест (2249)

У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі

Правоохоронним органам Білорусі вдалося впродовж трьох днів 9-11 серпня нинішнього року збити першу хвилю протестів. Зараз у країні спостерігається друга хвиля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 жовтня заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі телеканалу "Беларусь 1".

"Ламання світлофорів, напад на співробітників і заклики до цього, підпали кіосків, будівель держуправління, органів внутрішніх справ", - розповів він про другу хвилю протестів.

Як приклад він навів факт підпалу будівлі ДАІ у Мозирі минулої ночі. Караєв заявив, що винуватця того, що сталося "буде обов'язково знайдено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції. ВIДЕО

Нагадаємо, в Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про мінімум 280 затриманих під час протестів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Час диктаторів закінчується.
показати весь коментар
28.10.2020 23:51
+10
С врачебной точки зрения, Лукашенко психически больной.
Синдромы чувственного бреда:
Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
показати весь коментар
29.10.2020 00:10
+7
белорусы сами себя сжигают в этой бестолковой "борьбе" без результата

нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
показати весь коментар
29.10.2020 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час диктаторів закінчується.
показати весь коментар
28.10.2020 23:51 Відповісти
У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 3508У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 2253 У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 8803
показати весь коментар
29.10.2020 07:04 Відповісти
Чем дальше тем меньше понимаю белорусов..
показати весь коментар
28.10.2020 23:53 Відповісти
в чем проблема?
показати весь коментар
29.10.2020 00:07 Відповісти
дам тебе наводку для понимания
это бунт трусливых рабов, желающих упросить старого и нелюбимого хозяина поменяться на молодого и красивого
показати весь коментар
29.10.2020 00:23 Відповісти
Нет, мы хотим на своем горбу поменять одного олигарха на другого, ну или хотя бы на его шута, ну или снова на хз кого еще.
показати весь коментар
29.10.2020 07:46 Відповісти
Не такі вони вже й "трусливьіе рабьі". Подивіться на їхню міліцію, така й армія, а це якраз етнічні білоруси.
показати весь коментар
29.10.2020 10:21 Відповісти
хе, силовикам в Белоруссии дали разрешение бить и пытать
а когда объект избиения не сопротивляется, а только кричит "Что вы делаете?", "Позор!" и размахивает цветочками-шариками... то почему бы и не ввалить люлей такому по полной программе? он же сам нарывается!
показати весь коментар
29.10.2020 13:53 Відповісти
Лука сказал что там одни наркоманы а алкоголики, ходят в темноте по спальным районам и поют песни
показати весь коментар
29.10.2020 00:00 Відповісти
Я бы мудищеву памятник при жизни поставил, мыслимо , всю жистю прожить с аликами и кончеными нарко додиками... А тихановскую, шило на мыло менять, не подпустил бы и к порогу своего дома... Ото пусть идет к дурбыцалу пальчевскому и вправляет ему пропитый моск.
показати весь коментар
29.10.2020 00:06 Відповісти
"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел"-вот так надо было делать в действительности вдобавок спалить нахрен не один милицейский участок не обидно за такие слова хотя бы было а то ходят мирно их убивают но они все равно не защищаются и сделали с терпил террористами и хулиганами получите или вы думаете они образумятся и отступят мусоров нужно жечь они не люди спросите Авакова он знает
показати весь коментар
29.10.2020 00:06 Відповісти
С врачебной точки зрения, Лукашенко психически больной.
Синдромы чувственного бреда:
Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
показати весь коментар
29.10.2020 00:10 Відповісти
Луке психиатры уже давно поставили диагноз - мозаичная психопатия....еще до того, как он президентом стал.
показати весь коментар
29.10.2020 00:59 Відповісти
2\3 населения Украины с такими симптомами... почитайте форум
показати весь коментар
29.10.2020 02:13 Відповісти
Отдайте врачу его халат и ступайте в палату.
показати весь коментар
29.10.2020 02:43 Відповісти
Каким боком население Украины к этому форуму?
показати весь коментар
29.10.2020 08:25 Відповісти
белорусы сами себя сжигают в этой бестолковой "борьбе" без результата

нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
показати весь коментар
29.10.2020 00:21 Відповісти
Яку "Свободу"? Шмигаль сказав, що про ЄС нам рано говорити, а ми маємо Сверхзадачу досягнути рівня Білорусі... І правда, як подивишся на їхні протести в їхніх містах, то такого добробуту і в ЄС не побачиш, тому білоруси туди й не хочуть. А щодо "режиму", то в Сінгапурі штрафують дуже і за плювок на тротуар.
показати весь коментар
29.10.2020 10:13 Відповісти
1. речь шла о белорусах, не об украинцах

2. в Украине свободы граждан на порядок больше, чем в Белоруссии, и это факт
а Шмыгаль говорил про экономику
разницу понимаешь: между экономическим развитием и развитием гражданско-национальным?
демократия, кстати, далеко не всегда богатая
показати весь коментар
29.10.2020 13:48 Відповісти
так что ты переврала

и второй раз ты солгала, когда написала про рай в Лукастане
это просто наглая ложь
белорусы массово ишачат в Польше, как и украинцы
потому что з/п в 600 долл. в Белоруссии - это неплохо считается
а в Поляндии - 1 тыс. долл. и больше
показати весь коментар
29.10.2020 13:50 Відповісти
"Бесполезные вещи в бесполезных руках". У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 4316
показати весь коментар
29.10.2020 05:57 Відповісти
І скільки ж людей не вийшло на роботу? У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 3186
показати весь коментар
29.10.2020 06:56 Відповісти
А 128 волна буде ще моцнійша !
показати весь коментар
29.10.2020 07:08 Відповісти
Тю, а шо його шукати? Воно називає себе президентом, прізвище Лукашенко.
показати весь коментар
29.10.2020 08:13 Відповісти
Без масок и дистанцирования, и коронавирус их не берет!
Пора нам перенять их опыт.
У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 7663
показати весь коментар
29.10.2020 08:20 Відповісти
 
 