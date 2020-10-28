У країні почалася друга хвиля протестів, - глава МВС Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Правоохоронним органам Білорусі вдалося впродовж трьох днів 9-11 серпня нинішнього року збити першу хвилю протестів. Зараз у країні спостерігається друга хвиля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 28 жовтня заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі телеканалу "Беларусь 1".
"Ламання світлофорів, напад на співробітників і заклики до цього, підпали кіосків, будівель держуправління, органів внутрішніх справ", - розповів він про другу хвилю протестів.
Як приклад він навів факт підпалу будівлі ДАІ у Мозирі минулої ночі. Караєв заявив, що винуватця того, що сталося "буде обов'язково знайдено".
Нагадаємо, в Білорусі 25 жовтня по всій країні були оголошені акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про мінімум 280 затриманих під час протестів.
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это бунт трусливых рабов, желающих упросить старого и нелюбимого хозяина поменяться на молодого и красивого
а когда объект избиения не сопротивляется, а только кричит "Что вы делаете?", "Позор!" и размахивает цветочками-шариками... то почему бы и не ввалить люлей такому по полной программе? он же сам нарывается!
Синдромы чувственного бреда:
Острый параноид[13];Синдром инсценировки[14] - убеждение в том, что вокруг разыгрывается спектакль или фильм, имеющий отношение к больному. В зависимости от аффекта бред может быть экспансивным или депрессивным. Важную роль играют следующие симптомы: бред особого значения, синдром Капгра, явления психического автоматизма (больной уверен, что спектаклем руководит невидимый режиссёр, управляющий действиями и речью персонажей и самого больного)
нееет, сябры, так вы свободу не завоюете...
2. в Украине свободы граждан на порядок больше, чем в Белоруссии, и это факт
а Шмыгаль говорил про экономику
разницу понимаешь: между экономическим развитием и развитием гражданско-национальным?
демократия, кстати, далеко не всегда богатая
и второй раз ты солгала, когда написала про рай в Лукастане
это просто наглая ложь
белорусы массово ишачат в Польше, как и украинцы
потому что з/п в 600 долл. в Белоруссии - это неплохо считается
а в Поляндии - 1 тыс. долл. и больше
Пора нам перенять их опыт.