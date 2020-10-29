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За сутки 27 октября на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки 27 октября на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия, - ОБСЕ

В течение 27 октября СММ ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного - на Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №257 / 2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 28 октября.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районе восточно-юго-востоку от н.п.Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение предыдущего отчетного периода Миссия зафиксировала 23 взрыва, большинство из которых - на север от Ясиноватой (неподконтрольных правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области, как и за предыдущий отчетный период, СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщили наблюдатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау

Автор: Роман Свиридович
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І хто вірить тому ОБСЄ? Наш Хомчак он ніяких порушень не фіксує.
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29.10.2020 07:14 Ответить
Та й обсє перестане фіксувати. Воно йому треба? "Українській" владі не потрібно, а їм нахріна?
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29.10.2020 08:52 Ответить
 
 