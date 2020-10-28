Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау

По оценкам ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе значительно ниже уровня, который фиксировался до 27 июля 2020 года.

Об этом 28 октября заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта. В течение трех месяцев число нарушений остается значительно ниже уровня, регистрируемого до вступления в силу Мер по усилению режима прекращения огня 27 июля 2020 года. Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия", - отметила Грау.

По словам представителя ОБСЕ, участники заседания рабочей группы по безопасности подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и средств, а также обновленного плана разминирования. Тем не менее, констатировала Грау, договориться о начале имплементации не удалось.

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Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ. ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила Рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоявшихся обменов.

Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.

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