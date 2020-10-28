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Новости Политика Украины
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ОБСЕ (4790) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)

Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По оценкам ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе значительно ниже уровня, который фиксировался до 27 июля 2020 года.

Об этом 28 октября заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта. В течение трех месяцев число нарушений остается значительно ниже уровня, регистрируемого до вступления в силу Мер по усилению режима прекращения огня 27 июля 2020 года. Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия", - отметила Грау.

По словам представителя ОБСЕ, участники заседания рабочей группы по безопасности подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и средств, а также обновленного плана разминирования. Тем не менее, констатировала Грау, договориться о начале имплементации не удалось.

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Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ. ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила Рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоявшихся обменов.

Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.

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Автор: Володимир Янченко
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Це як дівчина: в рот брала, в зад давала, але в цілому - незаймана. Тьху.
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28.10.2020 23:02 Ответить
А по сути - хуже чем когда стреляют..
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28.10.2020 23:09 Ответить
чем ?
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28.10.2020 23:23 Ответить
А ничего, что я сейчас за окном слышу далеко не "прекращение огня". Господа. Это страшно!
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28.10.2020 23:22 Ответить
Штаб ООС - у нас тишина ! - А где это, у вас? - Ну, у нас в штабе, значит и повсюду тишина... Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 602
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28.10.2020 23:30 Ответить
если слуги так понимают "тишину", то следующий этап вывод кацапских войск и техники с территории Украины желательно вместе с сепарами и коллаборантами.
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28.10.2020 23:55 Ответить
 
 