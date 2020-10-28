Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау
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По оценкам ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе значительно ниже уровня, который фиксировался до 27 июля 2020 года.
Об этом 28 октября заявила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.
"Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта. В течение трех месяцев число нарушений остается значительно ниже уровня, регистрируемого до вступления в силу Мер по усилению режима прекращения огня 27 июля 2020 года. Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия", - отметила Грау.
По словам представителя ОБСЕ, участники заседания рабочей группы по безопасности подтвердили общее понимание относительно местоположения дополнительных участков разведения сил и средств, а также обновленного плана разминирования. Тем не менее, констатировала Грау, договориться о начале имплементации не удалось.
Дискуссия в рабочей группе по политическим вопросам вновь не продемонстрировала продвижений, подчеркивается в сообщении ОБСЕ. ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила Рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями.
Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоявшихся обменов.
Грау призвала стороны приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, по принципу "всех на всех", как предусмотрено Минскими соглашениями.
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