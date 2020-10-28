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Новини Політика України
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ОБСЄ (3402) Донбас (21733) Тристороння контактна група (826) Грау Хайді (34)

Режим припинення вогню на Донбасі загалом зберігається, - представниця ОБСЄ Грау

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За оцінками ОБСЄ, кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі значно нижче рівня, який фіксувався до 27 липня 2020 року.

Про це 28 жовтня заявила спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

"Згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загальна динаміка дотримання режиму припинення вогню продовжує загалом зберігатися, що позитивно позначається на житті цивільного населення в зоні конфлікту. Впродовж трьох місяців кількість порушень залишається значно нижче рівня, що реєструється до вступу в силу Заходів щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року. Це свідчить про важливість політичної волі для подальшого збереження стійкого перемир'я", - зазначила Грау.

За словами представниці ОБСЄ, учасники засідання робочої групи з безпеки підтвердили спільне розуміння щодо місця розташування додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також оновленого плану розмінування. Проте, констатувала Грау, домовитися про початок імплементації не вдалося.

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Дискусія в робочій групі з політичних питань знову не продемонструвала просувань, підкреслюється в повідомленні ОБСЄ. ТКГ, прагнучи активізувати роботу з урегулювання конфлікту, доручила Робочій групі терміново підготувати проєкт плану дій на основі письмових пропозицій учасників робочої групи в повній відповідності з Мінською угодою.

Крім того, розглядалися питання, пов'язані з врегулюванням юридичного статусу деяких осіб, звільнених у рамках обмінів, які відбулися раніше.

Грау закликала сторони докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, за принципом "всіх на всіх", як передбачено Мінськими угодами.
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Це як дівчина: в рот брала, в зад давала, але в цілому - незаймана. Тьху.
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28.10.2020 23:02 Відповісти
А по сути - хуже чем когда стреляют..
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28.10.2020 23:09 Відповісти
чем ?
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28.10.2020 23:23 Відповісти
А ничего, что я сейчас за окном слышу далеко не "прекращение огня". Господа. Это страшно!
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28.10.2020 23:22 Відповісти
Штаб ООС - у нас тишина ! - А где это, у вас? - Ну, у нас в штабе, значит и повсюду тишина... Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау - Цензор.НЕТ 602
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28.10.2020 23:30 Відповісти
если слуги так понимают "тишину", то следующий этап вывод кацапских войск и техники с территории Украины желательно вместе с сепарами и коллаборантами.
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28.10.2020 23:55 Відповісти
 
 