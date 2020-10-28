Режим припинення вогню на Донбасі загалом зберігається, - представниця ОБСЄ Грау
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За оцінками ОБСЄ, кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі значно нижче рівня, який фіксувався до 27 липня 2020 року.
Про це 28 жовтня заявила спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.
"Згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загальна динаміка дотримання режиму припинення вогню продовжує загалом зберігатися, що позитивно позначається на житті цивільного населення в зоні конфлікту. Впродовж трьох місяців кількість порушень залишається значно нижче рівня, що реєструється до вступу в силу Заходів щодо посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року. Це свідчить про важливість політичної волі для подальшого збереження стійкого перемир'я", - зазначила Грау.
За словами представниці ОБСЄ, учасники засідання робочої групи з безпеки підтвердили спільне розуміння щодо місця розташування додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також оновленого плану розмінування. Проте, констатувала Грау, домовитися про початок імплементації не вдалося.
Дискусія в робочій групі з політичних питань знову не продемонструвала просувань, підкреслюється в повідомленні ОБСЄ. ТКГ, прагнучи активізувати роботу з урегулювання конфлікту, доручила Робочій групі терміново підготувати проєкт плану дій на основі письмових пропозицій учасників робочої групи в повній відповідності з Мінською угодою.
Крім того, розглядалися питання, пов'язані з врегулюванням юридичного статусу деяких осіб, звільнених у рамках обмінів, які відбулися раніше.
Грау закликала сторони докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення та обміну осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, за принципом "всіх на всіх", як передбачено Мінськими угодами.
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