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Минздрав не сможет развернуть более 52 тысяч COVID-кроватей, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав не сможет развернуть более 52 тысяч COVID-кроватей, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предел украинской системы здравоохранения составляет 52 тысячи койко-мест, выделенных для лечения больных коронавирусом.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Главный вопрос - в способности здравоохранения оказывать медицинскую помощь. В каждой системе есть предел. Предел украинского здравоохранения по количеству больных - это 52 тысячи коек. Больше быть не может. Потому что у нас другие заболевания не сделали каникулы на время коронавируса. У нас так же случаются инсульты, инфаркты и проведение различных операций. У нас рожают женщины. И мы не можем переоборудовать все койки для лечения под COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, сегодня заболеваемость COVID-19 является достаточно высокой. Степанов отмечает, что количество больных растет и во всех без исключения странах Европы. "В европейских странах, в той же Франции, уровень заболеваемости более чем 40 тысяч. Такая же ситуация в Германии, Италии и других странах", - добавил Степанов.

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Степанов абсолютно нікчемний та слабкий менеджер. Потрібно закуповувати надувні опалювальні намети і ставити їх біля корпусів опорних лікарень, щоб там перебували нетяжкі пацієнти з коронавірусом, але під наглядом медичного персоналу лікарні. Для цього потрібно розробити проекти розміщення наметів на територіях лікарень, забрати всі стоянки, аптеки, магазини та інші торгові точки та непрофільні будівлі з території лікарні, провести термінову реконструкцію лікарень, щоб з'єднати надувні намети з корпусами лікарень облаштованими критими переходами. Потрібно терміново провести тендери на виробництво надувних наметів і розпочати їх масове виробництво по кресленням проектів. Це потрібно було робити з березня місяця, але влада була бездіяльна, бо влада непрофесійна!
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29.10.2020 11:13 Ответить
гроші з асфальту добувати?
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29.10.2020 11:21 Ответить
Китайці будували медичні комплекси для боротьби с ковід за 10 днів. Степанов півроку брехав як ЗЕвлада готова до боротьби з пандемією, а тепер каже що всрав.я. Його цікавило місце у одеській обласній раді, щоб прикривати бізнес дружини, а не кількість місць у ковід-відділенях.
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29.10.2020 11:29 Ответить
Зате дороги будуємо і 100 000 000 на агітацію-опитування під час виборів викинули на вітер...
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29.10.2020 12:10 Ответить
COVID-кроватей? А к этим кроватям есть кислород и ИВЛ? Вы будете все сидеть за вашу бездеятельность и коррупцию.
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29.10.2020 13:19 Ответить
Не можете развернуть кровати, разворачивайте диваны
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29.10.2020 14:26 Ответить
 
 