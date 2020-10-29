МОЗ не зможе розгорнути більш ніж 52 тисячі COVID-ліжок, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що межа української системи охорони здоров'я становить 52 тисячі ліжко-місць, виділених для лікування хворих на коронавірус.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Головне питання - у здатності охорони здоров'я надавати медичну допомогу. У кожній системі є межа. Межа української охорони здоров'я за кількістю хворих - це 52 тис. ліжок. Більше бути не може. Бо у нас інші захворювання не зробили канікули на час коронавірусу. У нас так само трапляються інсульти, інфаркти та проведення різних операцій. У нас народжують жінки. І ми не можемо перетворити всі ліжка для лікування під COVID-19", - сказав Степанов.

За його словами, нині захворюваність на COVID-19 є достатньо високою. За його словами, кількість хворих зростає і у всіх без винятку країнах Європи. "В європейських країнах, у той же Франції, рівень захворюваності більше ніж 40 тисяч. Така сама ситуація в Німеччині, Італії та інших країнах", - додав Степанов.

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