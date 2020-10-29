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МОЗ не зможе розгорнути більш ніж 52 тисячі COVID-ліжок, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ не зможе розгорнути більш ніж 52 тисячі COVID-ліжок, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що межа української системи охорони здоров'я становить 52 тисячі ліжко-місць, виділених для лікування хворих на коронавірус.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Головне питання - у здатності охорони здоров'я надавати медичну допомогу. У кожній системі є межа. Межа української охорони здоров'я за кількістю хворих - це 52 тис. ліжок. Більше бути не може. Бо у нас інші захворювання не зробили канікули на час коронавірусу. У нас так само трапляються інсульти, інфаркти та проведення різних операцій. У нас народжують жінки. І ми не можемо перетворити всі ліжка для лікування під COVID-19", - сказав Степанов.

За його словами, нині захворюваність на COVID-19 є достатньо високою. За його словами, кількість хворих зростає і у всіх без винятку країнах Європи. "В європейських країнах, у той же Франції, рівень захворюваності більше ніж 40 тисяч. Така сама ситуація в Німеччині, Італії та інших країнах", - додав Степанов.

Також читайте: Лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 в Україні заповнені на 65,8%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Степанов абсолютно нікчемний та слабкий менеджер. Потрібно закуповувати надувні опалювальні намети і ставити їх біля корпусів опорних лікарень, щоб там перебували нетяжкі пацієнти з коронавірусом, але під наглядом медичного персоналу лікарні. Для цього потрібно розробити проекти розміщення наметів на територіях лікарень, забрати всі стоянки, аптеки, магазини та інші торгові точки та непрофільні будівлі з території лікарні, провести термінову реконструкцію лікарень, щоб з'єднати надувні намети з корпусами лікарень облаштованими критими переходами. Потрібно терміново провести тендери на виробництво надувних наметів і розпочати їх масове виробництво по кресленням проектів. Це потрібно було робити з березня місяця, але влада була бездіяльна, бо влада непрофесійна!
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29.10.2020 11:13 Відповісти
гроші з асфальту добувати?
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29.10.2020 11:21 Відповісти
Китайці будували медичні комплекси для боротьби с ковід за 10 днів. Степанов півроку брехав як ЗЕвлада готова до боротьби з пандемією, а тепер каже що всрав.я. Його цікавило місце у одеській обласній раді, щоб прикривати бізнес дружини, а не кількість місць у ковід-відділенях.
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29.10.2020 11:29 Відповісти
Зате дороги будуємо і 100 000 000 на агітацію-опитування під час виборів викинули на вітер...
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29.10.2020 12:10 Відповісти
COVID-кроватей? А к этим кроватям есть кислород и ИВЛ? Вы будете все сидеть за вашу бездеятельность и коррупцию.
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Не можете развернуть кровати, разворачивайте диваны
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29.10.2020 14:26 Відповісти
 
 