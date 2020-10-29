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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1905) электроэнергия (763)

Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии необоснованно и убьет промышленность.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

"Это утопия – пытаться до бесконечности поднимать цены на электроэнергию. Я уверен, что Облэнерго и "Укрэнерго" тоже, которые обеспечивают передачу, сегодня являются сверхприбыльными организациями. Потому что при сегодняшних тарифах Облэнерго вполне рентабельные и серьезные компании. Повышение тарифа на передачу будет абсолютно необоснованно. И, учитывая тот небольшой рост в нескольких отраслях, который наметился в последнее время в первую очередь в добывающих и перерабатывающих, он будет опять убит этим повышением", - сказал Николаенко.

Депутат считает, что НКРЭКУ должна отказаться от идеи повысить тариф на передачу электроэнергии и найти другие источники решения проблемы задолженности на энергорынке, не перекладывая финансовое бремя на бизнес. "На самом деле это достаточно примитивные попытки свою неэффективность как государства в целом, так и комиссии, перекладывать на тех последних, кто еще продолжает работать", - подчеркнул Николаенко.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
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Топ комментарии
+3
...очень даже обоснованно, основа - "...деньги нужны" и "...денег много не бывает..." Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 9868
Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 5494
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29.10.2020 12:33
+3
зелибобы убьют все, деятельный дурак хуже идиота
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29.10.2020 12:37
+2
конечно необоснованно. Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 2996
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29.10.2020 12:30
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конечно необоснованно. Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 2996
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29.10.2020 12:30 Ответить
Татишоправда?
А .... повернення витрачених на вибочіі кампанії кошти, а прибуток, а .... (дописати бажане) - чим не обгрунтування. Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 5423
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29.10.2020 12:30 Ответить
как это не обоснованны, да как ещё обоснованны - грабь пока есть время, ведь последние выборы показали что не долго осталось до конца зелённого периода.
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29.10.2020 12:32 Ответить
...очень даже обоснованно, основа - "...деньги нужны" и "...денег много не бывает..." Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 9868
Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 5494
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29.10.2020 12:33 Ответить
в слові команда, перші дві літери зайві.
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29.10.2020 12:36 Ответить
ніяк 4000 тисячі зарплати в місяць не дочекаюсь- а тут таке-і газ і світло і продукти стрімко дорожчають-невже зеленській нас обманув?чекаємо відміну безвізу з єс як останній гвіздок в кришку гроба-
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29.10.2020 12:34 Ответить
Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 1553
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29.10.2020 12:34 Ответить
На транспортировку газа обосновано, а на транспортировку электроэнергии нет? Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
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29.10.2020 12:35 Ответить
зелибобы убьют все, деятельный дурак хуже идиота
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29.10.2020 12:37 Ответить
73% должны страдать - а иначе не чего не поймут - так шо все справедливо
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29.10.2020 12:41 Ответить
Дело майдана жЫвЭ! Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 9304
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29.10.2020 12:42 Ответить
А що в нас взагалі "обосновано"?..У нас з населення видавлюють гроші,аж поки населення не повстане або не подохне...Так було у нас з давніх часів,описаних Іваном Франко в "Боа констріктор",чи Нечуй-Левицьким майже у всіх його творах...Пани віддавали маєтки в оренду євреям,після тієї оренди половина тікала на заробітки,половина лишалась голими і босими...При тому я зовсім нічого не маю проти євреїв,багато мам друзів в Ізраєлі...Але такий вже народ - зиск - то найголовніше...
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29.10.2020 12:47 Ответить
Можна підвищити тільки населенню. Буде погано якщо підприємства Коломойського, Ахмєтова та Пінчука понесуть збитки.
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29.10.2020 12:57 Ответить
У нас, как и в Европе, свободный рынок. Пусть перестанут покупать зеленую энергию, либо покупают по цене обычной.
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29.10.2020 13:24 Ответить
Чомусь "експерт" не сказав де брати гроші на зелений тариф?
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29.10.2020 15:52 Ответить
 
 