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електроенергія (1906) Електрика (803)

Підвищення тарифу на передачу електроенергії є абсолютно необґрунтованим, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищення тарифу на передачу електроенергії є абсолютно необґрунтованим, - експерт

Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії є необґрунтованим і вб'є промисловість.

Про це заявив народний депутат України Андрій Ніколаєнко.

"Це утопія - намагатися до нескінченності піднімати ціни на електроенергію. Я впевнений, що Обленерго і "Укренерго" теж, які забезпечують передачу, сьогодні є надприбутковими організаціями. Тому що за сьогоднішніх тарифів Обленерго цілком рентабельні і серйозні компанії. Підвищення тарифу на передачу буде абсолютно необґрунтованим. І з огляду на те невелике зростання в декількох галузях, яке намітилося останнім часом, насамперед у видобувних і переробних, воно буде знову вбите цим підвищенням", - сказав Ніколаєнко.

Депутат вважає, що НКРЕКП має відмовитися від ідеї підвищити тариф на передачу електроенергії і знайти інші джерела вирішення проблеми заборгованості на енергоринку, не перекладаючи фінансовий тягар на бізнес. "Насправді це доволі примітивні спроби свою неефективність як держави в цілому, так і комісії, перекладати на тих останніх, хто ще продовжує працювати", - наголосив Ніколаєнко.

Як відомо, щоб розрахуватися з боргами перед "зеленою" генерацією, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

Зі свого боку провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашенню боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
...очень даже обоснованно, основа - "...деньги нужны" и "...денег много не бывает..." Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 9868
Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 5494
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29.10.2020 12:33
+3
зелибобы убьют все, деятельный дурак хуже идиота
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29.10.2020 12:37
+2
конечно необоснованно. Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 2996
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29.10.2020 12:30
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конечно необоснованно. Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 2996
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29.10.2020 12:30 Відповісти
Татишоправда?
А .... повернення витрачених на вибочіі кампанії кошти, а прибуток, а .... (дописати бажане) - чим не обгрунтування. Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 5423
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29.10.2020 12:30 Відповісти
как это не обоснованны, да как ещё обоснованны - грабь пока есть время, ведь последние выборы показали что не долго осталось до конца зелённого периода.
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29.10.2020 12:32 Відповісти
...очень даже обоснованно, основа - "...деньги нужны" и "...денег много не бывает..." Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 9868
Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 5494
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29.10.2020 12:33 Відповісти
в слові команда, перші дві літери зайві.
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29.10.2020 12:36 Відповісти
ніяк 4000 тисячі зарплати в місяць не дочекаюсь- а тут таке-і газ і світло і продукти стрімко дорожчають-невже зеленській нас обманув?чекаємо відміну безвізу з єс як останній гвіздок в кришку гроба-
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29.10.2020 12:34 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 1553
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29.10.2020 12:34 Відповісти
На транспортировку газа обосновано, а на транспортировку электроэнергии нет? Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
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29.10.2020 12:35 Відповісти
зелибобы убьют все, деятельный дурак хуже идиота
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29.10.2020 12:37 Відповісти
73% должны страдать - а иначе не чего не поймут - так шо все справедливо
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29.10.2020 12:41 Відповісти
Дело майдана жЫвЭ! Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт - Цензор.НЕТ 9304
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29.10.2020 12:42 Відповісти
А що в нас взагалі "обосновано"?..У нас з населення видавлюють гроші,аж поки населення не повстане або не подохне...Так було у нас з давніх часів,описаних Іваном Франко в "Боа констріктор",чи Нечуй-Левицьким майже у всіх його творах...Пани віддавали маєтки в оренду євреям,після тієї оренди половина тікала на заробітки,половина лишалась голими і босими...При тому я зовсім нічого не маю проти євреїв,багато мам друзів в Ізраєлі...Але такий вже народ - зиск - то найголовніше...
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29.10.2020 12:47 Відповісти
Можна підвищити тільки населенню. Буде погано якщо підприємства Коломойського, Ахмєтова та Пінчука понесуть збитки.
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29.10.2020 12:57 Відповісти
У нас, как и в Европе, свободный рынок. Пусть перестанут покупать зеленую энергию, либо покупают по цене обычной.
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29.10.2020 13:24 Відповісти
Чомусь "експерт" не сказав де брати гроші на зелений тариф?
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29.10.2020 15:52 Відповісти
 
 