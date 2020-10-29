Підвищення тарифу на передачу електроенергії є абсолютно необґрунтованим, - експерт

Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії є необґрунтованим і вб'є промисловість.

Про це заявив народний депутат України Андрій Ніколаєнко.

"Це утопія - намагатися до нескінченності піднімати ціни на електроенергію. Я впевнений, що Обленерго і "Укренерго" теж, які забезпечують передачу, сьогодні є надприбутковими організаціями. Тому що за сьогоднішніх тарифів Обленерго цілком рентабельні і серйозні компанії. Підвищення тарифу на передачу буде абсолютно необґрунтованим. І з огляду на те невелике зростання в декількох галузях, яке намітилося останнім часом, насамперед у видобувних і переробних, воно буде знову вбите цим підвищенням", - сказав Ніколаєнко.

Депутат вважає, що НКРЕКП має відмовитися від ідеї підвищити тариф на передачу електроенергії і знайти інші джерела вирішення проблеми заборгованості на енергоринку, не перекладаючи фінансовий тягар на бізнес. "Насправді це доволі примітивні спроби свою неефективність як держави в цілому, так і комісії, перекладати на тих останніх, хто ще продовжує працювати", - наголосив Ніколаєнко.

Як відомо, щоб розрахуватися з боргами перед "зеленою" генерацією, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

Зі свого боку провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашенню боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.