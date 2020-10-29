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Новости Политика Украины
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Венгрия (1540) НАТО (8939) Кулеба Дмитрий (2634)

Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии

Украина абсолютно настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается комиссии "Украина-НАТО", Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО" на высшем уровне, и мы всегда исходили из того, что только окончательное урегулирование образовательной проблемы приведет к снятию этого блока со стороны Венгрии", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, Украина абсолютно настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, но это не значит, что она будет пропускать любые попытки пренебрежительно относиться к своим национальным интересам.

Кроме того, Кулеба проинформировал своих коллег в ЕС и НАТО о поведении Венгрии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Немає ніякої "образовательной проблемы". Не хочеш вчити українську - вали за порєбрік.
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29.10.2020 12:43
+8
Не помогло ваше раскорячивание перед ними?
Тот же эффект будет и от ползанья на коленях перед пуйлом.
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29.10.2020 12:43
+7
Ответ Украины должен быт такой , что венгры с венгерскими паспортами как иностранцы должны уехать с Украины
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29.10.2020 12:39
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сделаем жизни венгров в Украине не простой - а потом будем улучшать - вон в Польше запретили аборты ,а сейчас - давайте искать компромисс - пример на лицо ,шо называеться)
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29.10.2020 12:38 Ответить
непростой
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29.10.2020 18:59 Ответить
Ответ Украины должен быт такой , что венгры с венгерскими паспортами как иностранцы должны уехать с Украины
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29.10.2020 12:39 Ответить
Немає ніякої "образовательной проблемы". Не хочеш вчити українську - вали за порєбрік.
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29.10.2020 12:43 Ответить
цих мадярів треба на місце покласти- вже в вибори лізуть тварюки-на підсосі у рашці вони-гнати їх с нато та ес треба-
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29.10.2020 12:43 Ответить
Не помогло ваше раскорячивание перед ними?
Тот же эффект будет и от ползанья на коленях перед пуйлом.
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29.10.2020 12:43 Ответить
Дошло наконец-то ! Или еще нужно немного в глаза заглянуть? Ну или в жопу…
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29.10.2020 12:49 Ответить
Про яку "євроінтеграцію" мова? Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1931
До складу ЄС нас ніхто не запрошував.
А членство в НАТО без членства в ЄС і нах. не потрібне.
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29.10.2020 12:55 Ответить
непотрібне
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29.10.2020 19:00 Ответить
прогиб зели до пола не помог. а как зебики хвастались как великий переговорщик с венгрией отношкеия наладил
польше приготовиться
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29.10.2020 13:10 Ответить
С такой позицией Украина и впредь будет вне НАТО и ЕС.
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30.10.2020 01:09 Ответить
 
 