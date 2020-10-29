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Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу народных дружин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

Он привел в пример ситуацию в Кыргызстане, где "силовики разбежались" и с ситуацией справились народные дружины.

Лукашенко предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих и даже раздать им оружие.

"Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов... Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам
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Топ комментарии
+41
Титушки с оружием? Новый уровень.
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29.10.2020 14:42
+30
" народные дружины " ?? так вот как теперь так в Беларуси будут называть эскадроны смерти Лукашенко хочет усилить народные дружины в Беларуси и раздать им оружие - Цензор.НЕТ 3218
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29.10.2020 14:40
+21
Хай одразу формує карательні загони. У КДБ є достатньо досвіду терору власного населення.
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29.10.2020 14:39
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Хай одразу формує карательні загони. У КДБ є достатньо досвіду терору власного населення.
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29.10.2020 14:39 Ответить
в Белоруси были Папа Док и Бэби Док, теперь к ним прибавятся тонтон макуты


бинго !!!! Лукашенко хоче роздати зброю народним дружинам у Білорусі - Цензор.НЕТ 5542
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29.10.2020 15:27 Ответить
" народные дружины " ?? так вот как теперь так в Беларуси будут называть эскадроны смерти Лукашенко хочет усилить народные дружины в Беларуси и раздать им оружие - Цензор.НЕТ 3218
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29.10.2020 14:40 Ответить
Нє, так тітошок зараз звуть
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29.10.2020 15:24 Ответить
Террориста нет:
Санкции против гос. террористов не эффективны.
Эффективнее - просто игнорирование их, вакуумирование гос. террористов. -
Координация:
1. Отсутствия официальных контактов с их представителями как внутри государства, так и вне его.
2. Переоформление договоров и т.п., подписанных террористом или его подневольными. Оплата экспорта - только легитимным представителям, вместо террористов.
Даже если гос. террорист является легитимным представителем большинства населения, он может:
1. Получить большинство голосов - сомнительным способом,
2. Быть преступником. - Гитлера судили, хотя он пользовался поддержкой большинства немцев. К тем, кто способен влиять на правосудия должна применяться презумпция виновности. Локализация террористов:
Расклад:
1 - главарь гос. террористов. - Его нет.
10 подельников. - У их семей придется конфисковать имущество, поскольку деньги это власть.
100 согласных убивать за главаря. - Их придется сажать.
1 000 "заколдованных"-одураченных согласных убивать протестующих-врагов "Родины" в лице главаря. - Их надо расколдовывать.
Не бить детей гос. террористов, а объяснять им, что их папа связался с плохой компанией, потому что вынужден тебя кормить. Шоковую терапию провести - показать им фото жертв сообщников его отца. "Можешь ли ты потерпеть месяц без новых игрушек?"
10 000 трусливых чиновников - боящихся, что их накажут и при недостаточном рвении и при смене власти. - С ними надо договариваться, оптом.
100 000 слабоумных, одураченных пропагандой, и больных стокгольмским синдромом. - Их надо лечить, с любовью.
99% - просто дураков не способных организовать альтернативное государство - с помощью IT. - Их надо учить самоуправлению. Мягкая сила:
Для того чтобы инкриминировать главарю попытку силового свержения с помощью террористов демократического конституционного строя - последний должен быть создан. Хотя бы виртуально.
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01.11.2020 01:04 Ответить
Оплачивать ОМОН-цам отпуск за свой счет.
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01.11.2020 04:16 Ответить
Мягкая сила:
Для того чтобы инкриминировать главарю попытку силового свержения демократического конституционного строя с помощью террористов путем силового воздействия на законных представителей при исполнении ими обязанностей - указанный строй должен быть создан хотя бы виртуально.
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02.11.2020 19:38 Ответить
только оружие должно быть без мушки
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29.10.2020 14:40 Ответить
ні з мушками, з великими мушками.
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29.10.2020 21:00 Ответить
Цей "Народ" часом не "братній", із Запорєбрику?
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29.10.2020 14:40 Ответить
Ну а откуда же ещё, уши ***** видны за километр
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29.10.2020 14:58 Ответить
беспощадная порка взбунтовавшихся рабов все ближе!
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29.10.2020 14:40 Ответить
Титушки с оружием? Новый уровень.
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29.10.2020 14:42 Ответить
В Латинской Америки так давно. Вот в Венесуэле титуханы грабили магазины и расстреливали оппозиционные митинги. А власть честная.
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29.10.2020 15:06 Ответить
Всё новое - это хорошо забытое старое
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29.10.2020 15:16 Ответить
что нового ? тонтон макуты ?
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29.10.2020 15:30 Ответить
Не так просто страну в рабстве держать. Издержки.
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29.10.2020 15:45 Ответить
це мусора або майбутні або не при виконанні.
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29.10.2020 21:01 Ответить
И как один умрём, в борьбе за Это!
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29.10.2020 14:43 Ответить
петевожу на нормальный язик. нар. дружины это титушня( УГОЛОВНИКИ и ГОПНИКИ) и зеленые или заблудившиеся человечки
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29.10.2020 14:43 Ответить
И это будет «конец» его власти
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29.10.2020 14:43 Ответить
Конец будет, когда силовики начнут бояться народ. А пока обнимашки с полицаями продолжаются, таракана не сковырнуть.
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29.10.2020 14:55 Ответить
А тогда и закончатся обнимашки, так как только оружие попадёт в руки какому то из титушек, он захочет им воспользоваться почувствовал за собой власть, а это уже не дубинка по спине
Ну и видать для Беларуси те смерти что уже есть не повод силовым путём изгнать диктатора, им кажется мало ещё смертей
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29.10.2020 14:58 Ответить
Ничего не будет. Мадуро сидит до сих пор.
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29.10.2020 15:14 Ответить
"лукавая " дивизия ? Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси - Цензор.НЕТ 3937
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29.10.2020 14:45 Ответить
И стрелять до последнего белоруса. А еще лучше сгонять всех в хату и поджигать. А может лучше самому повесится?
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29.10.2020 14:45 Ответить
но самое главное, отмежевывается даже от пересiчних, принявших его сторону - оружие только военным... не доверяет народу... Интересно шо в УК Беларуси предусмотренно насчет призывов к созданию военизированных и вооруженных формирований, создание которых не предусмотрено конституцией, мало того, эти призывы исходят от президента.
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29.10.2020 14:46 Ответить
Энта чта, ответка на букетики с цветами? Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси - Цензор.НЕТ 5376 садомазохист какой-то в своей любви к плебсу.
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29.10.2020 14:49 Ответить
"Народные дружины" - это полицаи , как при Гитлере было ?
Ничего нового ...
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29.10.2020 14:50 Ответить
чиво ***? лукавый болотный цыган хвост на Украину поднял? повинен смерти хороняка.
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29.10.2020 14:55 Ответить
ой, дурак! остволы отберут и направят против него, он главный виновник смертей будуших жертв, в том числе собственной (кончит как Чаушеску)!
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29.10.2020 14:58 Ответить
ну тогда сразу же и закон "о трёх бульбах" пусть издаёт. ))
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29.10.2020 15:00 Ответить
думаю соседние страны помогут белорусскому народу и дадут 10-15 тыс автоматов для защиты от дружинников?
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29.10.2020 15:03 Ответить
Если яйца появятся у большинства протестующих, то и автоматы им не нужны будут
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29.10.2020 15:20 Ответить
Бульбоносные хунвейбины? Оригинально... Лукашенко хоче роздати зброю народним дружинам у Білорусі - Цензор.НЕТ 7517
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29.10.2020 15:09 Ответить
Це вже будуть не дружинники, а опричники або загони СД чи СС. Інша справа озброїти відрахованих з вузів студентів.
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29.10.2020 15:09 Ответить
Лука тронулся кукухой
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29.10.2020 15:09 Ответить
Белорусские тонтон-макуты,-Тонтон-макуты подавляли протесты и восстания, похищали и убивали оппозиционеров. Была отлажена система принудительного обложения бизнесменов - якобы на «общественные нужды», но реально эти средства являлись источником доходов для тонтон-макутов и чиновников. Поскольку фиксированного содержания им официально не выплачивалось, право узаконенного рэкета имело особое значение. Репрессиям подвергались и потенциальные противники режима, и случайные люди.
Использование символики и практикование ритуалов вуду позволяло поддерживать массовые суеверия и слухи о сверхъестественных способностях[9]. Тонтон-макуты нередко применяли жестокие и мучительные виды убийств: забрасывали жертв камнями или сжигали их заживо, при этом тела убитых выставлялись напоказ для устрашения.
Общее количество убитых тонтон-макутами с 1958 по начало 1986 составило от 30 тысяч до 60 тысяч человек, тысячи гаитян были вынуждены бежать из страны
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29.10.2020 15:11 Ответить
Кукухой он тронется , когда в деревне загонит в сарай толпу своих противников и подожжёт этот сарай ...
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29.10.2020 15:11 Ответить
опасный сбесившийся психопат.
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29.10.2020 15:12 Ответить
Ого, в Белоруси намечается замес...
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29.10.2020 15:17 Ответить
Тонтон-макути від Лукашенкі? Маладец какой! Альо, сябри, сталіть сраки.
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29.10.2020 15:21 Ответить
Звиздит агрофюрер!
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29.10.2020 15:25 Ответить
Коммуно-фашизм в чистом виде: запугивание, насилие, террор против собственного народа...
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29.10.2020 15:32 Ответить
А когда было иначе ?
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29.10.2020 15:35 Ответить
Усатая мразь !
Что б ты сдохло в мучениях! (прости Господи)
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29.10.2020 15:37 Ответить
Якщо вже ставка пішла на тітушню то, мабуть мусора вже втомилися. Час створювати "Ескадрони смерті"
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29.10.2020 15:48 Ответить
Слова Лукашенко-"И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал он"

ОТ КОГО ЗАЩИЩАЕТ????????????
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29.10.2020 15:59 Ответить
от НАТЫ !!!! Лукашенко хоче роздати зброю народним дружинам у Білорусі - Цензор.НЕТ 9400
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29.10.2020 16:19 Ответить
Найкращий шанс для опозиції прикинутись прихильниками влади,озброїтись,і замінусувати бульбофюрерну срать!
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29.10.2020 16:15 Ответить
Лукашенко - ты не людь!!!! Тебя поймают!!!!!
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29.10.2020 16:40 Ответить
Народні дружини,коли прикриваються народом значить мова йде про головорізів путлера.
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29.10.2020 16:41 Ответить
Ох и хитёр этот ТАТО. Раздав оружие он берёт на мушку желающих из РФ захватить Беларусь и думает что напугает своих. Но это напрасно, свои его уже не боятся и ответят партизанской войной.
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29.10.2020 17:57 Ответить
 
 