Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу народных дружин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
Он привел в пример ситуацию в Кыргызстане, где "силовики разбежались" и с ситуацией справились народные дружины.
Лукашенко предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих и даже раздать им оружие.
"Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов... Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
бинго !!!!
Санкции против гос. террористов не эффективны.
Эффективнее - просто игнорирование их, вакуумирование гос. террористов. -
Координация:
1. Отсутствия официальных контактов с их представителями как внутри государства, так и вне его.
2. Переоформление договоров и т.п., подписанных террористом или его подневольными. Оплата экспорта - только легитимным представителям, вместо террористов.
Даже если гос. террорист является легитимным представителем большинства населения, он может:
1. Получить большинство голосов - сомнительным способом,
2. Быть преступником. - Гитлера судили, хотя он пользовался поддержкой большинства немцев. К тем, кто способен влиять на правосудия должна применяться презумпция виновности. Локализация террористов:
Расклад:
1 - главарь гос. террористов. - Его нет.
10 подельников. - У их семей придется конфисковать имущество, поскольку деньги это власть.
100 согласных убивать за главаря. - Их придется сажать.
1 000 "заколдованных"-одураченных согласных убивать протестующих-врагов "Родины" в лице главаря. - Их надо расколдовывать.
Не бить детей гос. террористов, а объяснять им, что их папа связался с плохой компанией, потому что вынужден тебя кормить. Шоковую терапию провести - показать им фото жертв сообщников его отца. "Можешь ли ты потерпеть месяц без новых игрушек?"
10 000 трусливых чиновников - боящихся, что их накажут и при недостаточном рвении и при смене власти. - С ними надо договариваться, оптом.
100 000 слабоумных, одураченных пропагандой, и больных стокгольмским синдромом. - Их надо лечить, с любовью.
99% - просто дураков не способных организовать альтернативное государство - с помощью IT. - Их надо учить самоуправлению. Мягкая сила:
Для того чтобы инкриминировать главарю попытку силового свержения с помощью террористов демократического конституционного строя - последний должен быть создан. Хотя бы виртуально.
Для того чтобы инкриминировать главарю попытку силового свержения демократического конституционного строя с помощью террористов путем силового воздействия на законных представителей при исполнении ими обязанностей - указанный строй должен быть создан хотя бы виртуально.
Ну и видать для Беларуси те смерти что уже есть не повод силовым путём изгнать диктатора, им кажется мало ещё смертей
Ничего нового ...
Использование символики и практикование ритуалов вуду позволяло поддерживать массовые суеверия и слухи о сверхъестественных способностях[9]. Тонтон-макуты нередко применяли жестокие и мучительные виды убийств: забрасывали жертв камнями или сжигали их заживо, при этом тела убитых выставлялись напоказ для устрашения.
Общее количество убитых тонтон-макутами с 1958 по начало 1986 составило от 30 тысяч до 60 тысяч человек, тысячи гаитян были вынуждены бежать из страны
Что б ты сдохло в мучениях! (прости Господи)
ОТ КОГО ЗАЩИЩАЕТ????????????