Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу народных дружин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

Он привел в пример ситуацию в Кыргызстане, где "силовики разбежались" и с ситуацией справились народные дружины.

Лукашенко предложил привлекать в мобильные отряды бывших военнослужащих и даже раздать им оружие.

"Народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов... Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал он.

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