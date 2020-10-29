Украина пригласит РФ для участия в Крымской платформе, - Джапарова

Украина пригласит на Крымскую платформу представителей Российской Федерации, чтобы обсудить пути деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со сссылкой на Euractiv, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Если они (представители РФ. - Ред.) приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым. Чудеса случаются, и если они начнут демонстрировать цивилизованную позицию, мы готовы обсудить такие вопросы", - отметила замглавы МИД.

По словам Джапаровой, предварительные даты обсуждаются, в том числе 21 мая 2021 года.

Замглавы МИД добавила, что ряд стран выразили заинтересованность в участии в платформе и саммите, упомянув Турцию, США и страны Балтии.

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