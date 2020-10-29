РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8997 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 908 24
Крым (26017) Россия (91269) Крымская платформа (305)

Украина пригласит РФ для участия в Крымской платформе, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина пригласит РФ для участия в Крымской платформе, - Джапарова

Украина пригласит на Крымскую платформу представителей Российской Федерации, чтобы обсудить пути деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со сссылкой на Euractiv, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Если они (представители РФ. - Ред.) приедут, мы будем счастливы задать им все вопросы, которые у нас есть. Потому что Россия является ответственной за ситуацию с нарушением прав человека в Крыму. Это было бы хорошей возможностью обсудить, как Россия может деоккупировать Крым. Чудеса случаются, и если они начнут демонстрировать цивилизованную позицию, мы готовы обсудить такие вопросы", - отметила замглавы МИД.

По словам Джапаровой, предварительные даты обсуждаются, в том числе 21 мая 2021 года.

Замглавы МИД добавила, что ряд стран выразили заинтересованность в участии в платформе и саммите, упомянув Турцию, США и страны Балтии.

Также читайте: Отвод судьи по делу о "скифском золоте" - очень важное достижение Украины, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Дурики, вас просто пошлют нахер, как вы *****...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:37
+8
Россия, ожидаемо, подотрётся вашей открыткой.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:35
+7
маразм крепчал...- пригласите пЭдофила на лекцию в детский садик, пусть он им прочтет лекцию.....о пЭдодофилизме...- это аналогично к агресору- фашистской пЭдерации...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Россия, ожидаемо, подотрётся вашей открыткой.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:35 Ответить
Хрюсский ,умничать будешь уже со следующего года ,когда начнешь харчеваться на 1-2 доллара в день , понты быстренько и закончатся...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:40 Ответить
Єдине запрошеня для кацапів, це повістка в суд в Гаагу, або до дуба з мотузкою.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:11 Ответить
Для начала с бутылки встань, а потом будешь подтираться
показать весь комментарий
29.10.2020 17:12 Ответить
Дурики, вас просто пошлют нахер, как вы *****...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:37 Ответить
Эта пыздося норм устроилась, день капают нехилые, а за говорильню без костей не бьют.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:12 Ответить
маразм крепчал...- пригласите пЭдофила на лекцию в детский садик, пусть он им прочтет лекцию.....о пЭдодофилизме...- это аналогично к агресору- фашистской пЭдерации...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:37 Ответить
Смешно , сквозь слезы...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:38 Ответить
Пригласит... Хлеб-соль не забудьте.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:39 Ответить
И кокошники одеть...
показать весь комментарий
29.10.2020 15:44 Ответить
І що це, як не зрада?!!
Україні таки дійсно потрібен черговий Майдан!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 15:39 Ответить
Шмаркля говорит, что без Московии нельзя проводить Крымскую платформу.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:43 Ответить
Параша в СовБезе ООН всем на столы потиху ср#т, а на "крымскую платформу", без всяких вопросов, будет камазами лайно валить..
Вот уж зелепузые будут "счастливы".
показать весь комментарий
29.10.2020 15:43 Ответить
Хорошая идея....Пригласить разбойников обсуждать возврат украденного- это интересный ход. Что-то подсказывает ,- они не приедут !
показать весь комментарий
29.10.2020 15:44 Ответить
Вони від несподіванки можуть усе віддати та попросити вибачення Україна запросить РФ для участі в Кримській платформі, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6336
Можуть приїхати та помочитися на столи й почекати на реакцію "джапарової"
показать весь комментарий
29.10.2020 15:55 Ответить
ЖОПАрова ***** в Киев лучше пригласи, хотя после судей КС это такая мелочь.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:49 Ответить
Навального каспарова и Ксюшу?
показать весь комментарий
29.10.2020 15:53 Ответить
галустяна с предвыборной программой, нам нужен новый клоун, этот не справляется.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:57 Ответить
С кофе-таймами и кофе-брейками в перерывах. Вечером - культурная программа: танцы с дискотекой, для пожилых - просмотр патриотических кинолент.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:24 Ответить
В таких случаях, как минимум, притягивают к ответственности, но никак не приглашают.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:26 Ответить
Що вона курить і в кого?
показать весь комментарий
29.10.2020 16:47 Ответить
Наивная......
показать весь комментарий
29.10.2020 17:09 Ответить
 
 