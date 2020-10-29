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Україна запросить РФ для участі в Кримській платформі, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна запросить РФ для участі в Кримській платформі, - Джапарова

Україна запросить на Кримську платформу представників Російської Федерації, щоб обговорити шляхи деокупації півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Якщо вони (представники РФ. - Ред.) приїдуть, ми будемо щасливі поставити їм всі питання, які у нас є. Тому що Росія є відповідальною за ситуацію з порушенням прав людини в Криму. Це було б гарною можливістю обговорити, як Росія може деокупувати Крим. Дива трапляються, і якщо вони почнуть демонструвати цивілізовану позицію, ми готові обговорити такі питання", - зазначила заступниця глави МЗС.

За словами Джапарової, попередні дати обговорюються, в тому числі 21 травня 2021 року.

Заступниця голови МЗС додала, що низка країн висловили зацікавленість в участі в платформі і саміті, згадавши Туреччину, США та країни Балтії.

Також читайте: Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Дурики, вас просто пошлют нахер, как вы *****...
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29.10.2020 15:37
+8
Россия, ожидаемо, подотрётся вашей открыткой.
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29.10.2020 15:35
+7
маразм крепчал...- пригласите пЭдофила на лекцию в детский садик, пусть он им прочтет лекцию.....о пЭдодофилизме...- это аналогично к агресору- фашистской пЭдерации...
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29.10.2020 15:37
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Россия, ожидаемо, подотрётся вашей открыткой.
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29.10.2020 15:35 Відповісти
Хрюсский ,умничать будешь уже со следующего года ,когда начнешь харчеваться на 1-2 доллара в день , понты быстренько и закончатся...
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29.10.2020 15:40 Відповісти
Єдине запрошеня для кацапів, це повістка в суд в Гаагу, або до дуба з мотузкою.
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29.10.2020 17:11 Відповісти
Для начала с бутылки встань, а потом будешь подтираться
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29.10.2020 17:12 Відповісти
Дурики, вас просто пошлют нахер, как вы *****...
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29.10.2020 15:37 Відповісти
Эта пыздося норм устроилась, день капают нехилые, а за говорильню без костей не бьют.
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29.10.2020 16:12 Відповісти
маразм крепчал...- пригласите пЭдофила на лекцию в детский садик, пусть он им прочтет лекцию.....о пЭдодофилизме...- это аналогично к агресору- фашистской пЭдерации...
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29.10.2020 15:37 Відповісти
Смешно , сквозь слезы...
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29.10.2020 15:38 Відповісти
Пригласит... Хлеб-соль не забудьте.
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29.10.2020 15:39 Відповісти
И кокошники одеть...
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29.10.2020 15:44 Відповісти
І що це, як не зрада?!!
Україні таки дійсно потрібен черговий Майдан!!!
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29.10.2020 15:39 Відповісти
Шмаркля говорит, что без Московии нельзя проводить Крымскую платформу.
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29.10.2020 15:43 Відповісти
Параша в СовБезе ООН всем на столы потиху ср#т, а на "крымскую платформу", без всяких вопросов, будет камазами лайно валить..
Вот уж зелепузые будут "счастливы".
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29.10.2020 15:43 Відповісти
Хорошая идея....Пригласить разбойников обсуждать возврат украденного- это интересный ход. Что-то подсказывает ,- они не приедут !
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29.10.2020 15:44 Відповісти
Вони від несподіванки можуть усе віддати та попросити вибачення Україна запросить РФ для участі в Кримській платформі, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6336
Можуть приїхати та помочитися на столи й почекати на реакцію "джапарової"
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29.10.2020 15:55 Відповісти
ЖОПАрова ***** в Киев лучше пригласи, хотя после судей КС это такая мелочь.
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29.10.2020 15:49 Відповісти
Навального каспарова и Ксюшу?
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29.10.2020 15:53 Відповісти
галустяна с предвыборной программой, нам нужен новый клоун, этот не справляется.
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29.10.2020 15:57 Відповісти
С кофе-таймами и кофе-брейками в перерывах. Вечером - культурная программа: танцы с дискотекой, для пожилых - просмотр патриотических кинолент.
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29.10.2020 16:24 Відповісти
В таких случаях, как минимум, притягивают к ответственности, но никак не приглашают.
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29.10.2020 16:26 Відповісти
Що вона курить і в кого?
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29.10.2020 16:47 Відповісти
Наивная......
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29.10.2020 17:09 Відповісти
 
 