Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова

Велика Британія висловила готовність до подальших консультацій щодо питання концепції створення платформи з деокупації Криму.

Про це сказала посол Мелінда Сіммонс під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter останньої.

"Мелінда Сіммонc висловила підтримку концепції Кримської платформи і готовність до подальших консультацій з цього питання, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні МЗС України.

Під час зустрічі сторони також обговорили важливість підвищення уваги міжнародної спільноти в кримському питанні, а також бачення української сторони "щодо створення та роботи Кримської платформи в умовах погіршення ситуації з правами в Криму і мілітаризації Росією Азово-Чорноморського регіону".

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Нагадаємо, раніше посол Словенії Томаж Менцін повідомив, що підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи.