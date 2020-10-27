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Новини Політика України
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Джапарова Еміне (171) Сіммонс Мелінда (113) Кримська платформа (314)

Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова

Велика Британія висловила готовність до подальших консультацій щодо питання концепції створення платформи з деокупації Криму.

Про це сказала посол Мелінда Сіммонс під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter останньої.

"Мелінда Сіммонc висловила підтримку концепції Кримської платформи і готовність до подальших консультацій з цього питання, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету і територіальної цілісності України", - сказано в повідомленні МЗС України.

Під час зустрічі сторони також обговорили важливість підвищення уваги міжнародної спільноти в кримському питанні, а також бачення української сторони "щодо створення та роботи Кримської платформи в умовах погіршення ситуації з правами в Криму і мілітаризації Росією Азово-Чорноморського регіону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон готовий до співпраці над створенням Кримської платформи, - тимчасовий повірений у справах США в Україні Квін

Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи, - заступниця голови МЗС Джапарова 01

Нагадаємо, раніше посол Словенії Томаж Менцін повідомив, що підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи.
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Топ коментарі
+3
Никакая платформа, никакие санкции, свержение ***** и воцарение Навального/Каспарова/Макаревича не вернут Крым. Только война может его вернуть. Все эти платформы - пустая трата времени и денег.
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27.10.2020 23:27
+1
Война, в Вашем контексте, не вернет Крым. Там возврощать бедут нечего и некому.
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27.10.2020 23:33
+1
В моём контексте будет как в 1855, только без возвращения Крыма Орде.
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27.10.2020 23:34
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Никакая платформа, никакие санкции, свержение ***** и воцарение Навального/Каспарова/Макаревича не вернут Крым. Только война может его вернуть. Все эти платформы - пустая трата времени и денег.
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27.10.2020 23:27 Відповісти
Война, в Вашем контексте, не вернет Крым. Там возврощать бедут нечего и некому.
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27.10.2020 23:33 Відповісти
В моём контексте будет как в 1855, только без возвращения Крыма Орде.
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27.10.2020 23:34 Відповісти
А шо, если ************* сдохнет, как сдох совок?
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28.10.2020 01:41 Відповісти
Вы в каком веке живете? Все это печально.
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27.10.2020 23:42 Відповісти
А в каком веке подох совок?
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28.10.2020 01:42 Відповісти
Про Крим забудьте на довгі роки.
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27.10.2020 23:56 Відповісти
А могут и интегрировать снова в Украину при определенных обстоятельствах)
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28.10.2020 00:05 Відповісти
О,это уже веселее, хватит слушать франциию и германию, проводящих тупо интересы оккупанта. В эту же платформу - Турцию, Румынию, Болгарию, Грузию и США как гаранта по будапештскому Договору.
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28.10.2020 00:14 Відповісти
 
 