Словенія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС
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Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажем Менціном питання створення Кримської платформи і мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила вдячність за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи", - говориться в повідомленні.
Під час зустрічі Джапарова детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.
Водночас вона заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму та наголосила на важливості уваги міжнародної спільноти до релігійних свобод і утисків на окупованому півострові.
Зазначається, що сторони обговорили насичений порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій, а також підтвердили обопільну готовність тісно взаємодіяти в рамках ООН, ОБСЄ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес.
Зв свого боку посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна продовжуватиме реалізацію заходів на підтримку програми децентралізації в Україні.
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