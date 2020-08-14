Вільні країни мають разом протистояти авторитарним загрозам, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша в четвер провели спільну пресконференцію в словенському місті Блед.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Помпео наголосив на важливості стратегічного партнерства між двома країнами в період, коли "контраст між вільними і невільними спільнотами очевидніший, ніж будь-коли, а вільні країни повинні співпрацювати, щоб протистояти авторитарним загрозам".
Держсекретар нагадав, що Словенія підтримала санкції ЄС щодо Росії, оскільки вона стурбована зловмисною діяльністю Москви проти України. Він зазначив, що є й інші загрози, головною серед яких є Комуністична партія Китаю "і її прагнення контролювати людей, інформацію та економіку" інших країн.
Помпео і міністр закордонних справ Словенії підписали спільну декларацію, яка виключає постачальників, що не викликають довіри, з процесу розгортання мереж 5G.
"Це буде дуже корисним жителям цієї країни і всім тим, хто обмінюється інформацією через складні мережеві системи", - підкреслив держсекретар.
"В Європі і в усьому світі все більше лідерів приймають суверенні рішення для захисту приватного життя та особистих свобод своїх громадян, - додав він. - Все обертається проти Комуністичної партії Китаю і її зусиль з обмеження нашої свободи".
Держсекретар підкреслив, що Європа і США повинні співпрацювати в галузі кібербезпеки, оскільки вони ведуть активний обмін інформацією.
Говорячи про співпрацю в сфері енергетики, держсекретар підкреслив: "Ми вважаємо, що для національної безпеки Америки неймовірно важливо, щоб у Європи була диверсифікована енергетична база, щоб у неї було кілька джерел, і щоб вона не покладалася тільки на Росію в плані отримання енергетичних ресурсів".
Торкнувшись ситуації в Білорусі, Помпео сказав: "Я переконаний, що ЄС і США рівною мірою стурбовані тим, що відбулося і відбувається в Білорусі, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо спільно працювати, щоб забезпечити кращий результат для громадян Білорусі".
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома.
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