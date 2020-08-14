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Новини
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Вільні країни мають разом протистояти авторитарним загрозам, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша в четвер провели спільну пресконференцію в словенському місті Блед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Помпео наголосив на важливості стратегічного партнерства між двома країнами в період, коли "контраст між вільними і невільними спільнотами очевидніший, ніж будь-коли, а вільні країни повинні співпрацювати, щоб протистояти авторитарним загрозам".

Держсекретар нагадав, що Словенія підтримала санкції ЄС щодо Росії, оскільки вона стурбована зловмисною діяльністю Москви проти України. Він зазначив, що є й інші загрози, головною серед яких є Комуністична партія Китаю "і її прагнення контролювати людей, інформацію та економіку" інших країн.

Також читайте: Помпео: США готові до дій для забезпечення "гарних наслідків для білоруського народу"

Помпео і міністр закордонних справ Словенії підписали спільну декларацію, яка виключає постачальників, що не викликають довіри, з процесу розгортання мереж 5G.

"Це буде дуже корисним жителям цієї країни і всім тим, хто обмінюється інформацією через складні мережеві системи", - підкреслив держсекретар.

"В Європі і в усьому світі все більше лідерів приймають суверенні рішення для захисту приватного життя та особистих свобод своїх громадян, - додав він. - Все обертається проти Комуністичної партії Китаю і її зусиль з обмеження нашої свободи".

Держсекретар підкреслив, що Європа і США повинні співпрацювати в галузі кібербезпеки, оскільки вони ведуть активний обмін інформацією.

Також читайте: Якщо Росія пропонувала талібам гроші за вбивства американців, вона заплатить дуже дорого, - Помпео

Говорячи про співпрацю в сфері енергетики, держсекретар підкреслив: "Ми вважаємо, що для національної безпеки Америки неймовірно важливо, щоб у Європи була диверсифікована енергетична база, щоб у неї було кілька джерел, і щоб вона не покладалася тільки на Росію в плані отримання енергетичних ресурсів".

Торкнувшись ситуації в Білорусі, Помпео сказав: "Я переконаний, що ЄС і США рівною мірою стурбовані тим, що відбулося і відбувається в Білорусі, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо спільно працювати, щоб забезпечити кращий результат для громадян Білорусі".

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

Станом на ранок четверга було затримано вже 6,7 тис. протестувальників. Точна  кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. 

Автор: 

авторитаризм (17) Китай (4739) Словенія (184) США (23613) Помпео Майк (339)


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Топ коментарі
+2
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5680
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14.08.2020 08:11 Відповісти
+1
помпеичь - ты рыжего еще раз цемни и грызло его нa горе Rushmore выколупай )))
"this is a great idea" - сказал недовыколупленый рыжий
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14.08.2020 08:09 Відповісти
+1
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5926
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14.08.2020 08:10 Відповісти
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Девушка рассказывает, как с ней обращались силовики.
Ставили на четвереньки, снимали штаны, угрожали групповым изнасилованием.

https://www.youtube.com/watch?v=dV3jI6DLJdA
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14.08.2020 08:02 Відповісти
вот жесть..
послушай крики пытаемых мусорами...
https://twitter.com/i/status/1294008633903259648
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14.08.2020 08:11 Відповісти
помпеичь - ты рыжего еще раз цемни и грызло его нa горе Rushmore выколупай )))
"this is a great idea" - сказал недовыколупленый рыжий
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14.08.2020 08:09 Відповісти
с приссущей ему скромностью...

если кто думает, шо я ето придумал?
то нет - и не шутка ето совсем....
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14.08.2020 08:14 Відповісти
https://www.snopes.com/fact-check/trump-on-mount-rushmore/
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14.08.2020 08:16 Відповісти
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5926
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14.08.2020 08:10 Відповісти
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5680
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14.08.2020 08:11 Відповісти
В Украине при зеленом недоразумении насилуют в отделениях полиции как в Кагарлыке.
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14.08.2020 08:14 Відповісти
Очередной озабоченный советчик.
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14.08.2020 08:16 Відповісти
Смотрел интервью белорусских женщин на телеканале БелСат..хватали детей 17-18 лет в городах Белоруси...
Крысы КГБшные позорные...бабы вас заи..т
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14.08.2020 08:19 Відповісти
Да, тож смотрел, это были дети офицеров вмс, там не все так однозначно
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14.08.2020 08:32 Відповісти
На заводе Белаз в Жодино? смотрел? ТОЧНО?
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14.08.2020 08:33 Відповісти
Да, ребёнок такой с красными волосами в куртке адидас
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14.08.2020 08:38 Відповісти
Должны,должны. Давай эмбарго на кацапская нефть. Хватит трепаться. Ой. А босс Помпео вместо этого хочет пуйла на G7 позвать. Сильно противостоит.
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14.08.2020 08:21 Відповісти
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 3500 Путлер каже...батька видиш пальцы..? НЕ УБЕЖИШЬ в ОМЕРИКУ С МИЛЛИАРДАМИ НАГРАБЛЕННЫМИ.
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14.08.2020 08:23 Відповісти
Пампека, введи войска
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14.08.2020 08:30 Відповісти
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 6330Настоящий Путлер еще с молодым бацькой Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5582 А это актер Андрей Панин совсе надавнее фото
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14.08.2020 08:30 Відповісти
не надо пистеть шо надо противостоять! ..
ЗАБЛОКИРУЙТЕ СЧЕТА И ВЫГОНИТЕ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО ШИЗИКА
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14.08.2020 09:20 Відповісти
 
 