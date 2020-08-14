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Новости
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Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Словении Янез Янша в четверг провели совместную пресс-конференцию в словенском городе Блед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео отметил важность стратегического партнерства между двумя странами в период, когда "контраст между свободными и несвободными обществами очевиднее, чем когда-либо, а свободные страны должны сотрудничать, чтобы противостоять авторитарным угрозам".

Госсекретарь напомнил, что Словения поддержала санкции ЕС в отношении России, поскольку она обеспокоена злонамеренной деятельностью Москвы против Украины. Он отметил, что есть и другие угрозы, главной среди которых является Коммунистическая партия Китая "и ее стремление контролировать людей, информацию и экономики" других стран.

Помпео и министр иностранных дел Словении подписали совместную декларацию, которая исключает не вызывающих доверия поставщиков из процесса развертывания сетей 5G.

"Это принесет пользу жителям этой страны и всем тем, кто обменивается информацией через сложные сетевые системы", – подчеркнул госсекретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео: США готовы к действиям для обеспечения "хороших последствий для белорусского народа"

"В Европе и по всему миру все больше лидеров принимают суверенные решения для защиты частной жизни и личных свобод своих граждан, – добавил он. – Все оборачивается против Коммунистической партии Китая и ее усилий по ограничению нашей свободы".

Госсекретарь подчеркнул, что Европа и США должны сотрудничать в области кибербезопасности, поскольку они ведут активный обмен информацией.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, госсекретарь подчеркнул: "Мы считаем, что для национальной безопасности Америки невероятно важно, чтобы у Европы была диверсифицированная энергетическая база, чтобы у нее было несколько источников, и чтобы она не полагалась только на Россию в плане получения энергетических ресурсов".

Коснувшись ситуации в Беларуси, Помпео сказал: "Я убежден, что ЕС и США в равной степени обеспокоены тем, что произошло и происходит в Беларуси, и я очень надеюсь, что мы сможем совместно работать, чтобы обеспечить лучший результат для граждан Беларуси".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна.

авторитаризм (63) Китай (3067) Словения (153) США (27331) Помпео Майк (342)


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Топ комментарии
+2
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5680
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14.08.2020 08:11 Ответить
+1
помпеичь - ты рыжего еще раз цемни и грызло его нa горе Rushmore выколупай )))
"this is a great idea" - сказал недовыколупленый рыжий
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14.08.2020 08:09 Ответить
+1
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5926
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14.08.2020 08:10 Ответить
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Девушка рассказывает, как с ней обращались силовики.
Ставили на четвереньки, снимали штаны, угрожали групповым изнасилованием.

https://www.youtube.com/watch?v=dV3jI6DLJdA
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14.08.2020 08:02 Ответить
вот жесть..
послушай крики пытаемых мусорами...
https://twitter.com/i/status/1294008633903259648
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14.08.2020 08:11 Ответить
помпеичь - ты рыжего еще раз цемни и грызло его нa горе Rushmore выколупай )))
"this is a great idea" - сказал недовыколупленый рыжий
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14.08.2020 08:09 Ответить
с приссущей ему скромностью...

если кто думает, шо я ето придумал?
то нет - и не шутка ето совсем....
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14.08.2020 08:14 Ответить
https://www.snopes.com/fact-check/trump-on-mount-rushmore/
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14.08.2020 08:16 Ответить
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5926
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14.08.2020 08:10 Ответить
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5680
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14.08.2020 08:11 Ответить
В Украине при зеленом недоразумении насилуют в отделениях полиции как в Кагарлыке.
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14.08.2020 08:14 Ответить
Очередной озабоченный советчик.
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14.08.2020 08:16 Ответить
Смотрел интервью белорусских женщин на телеканале БелСат..хватали детей 17-18 лет в городах Белоруси...
Крысы КГБшные позорные...бабы вас заи..т
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14.08.2020 08:19 Ответить
Да, тож смотрел, это были дети офицеров вмс, там не все так однозначно
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14.08.2020 08:32 Ответить
На заводе Белаз в Жодино? смотрел? ТОЧНО?
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14.08.2020 08:33 Ответить
Да, ребёнок такой с красными волосами в куртке адидас
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14.08.2020 08:38 Ответить
Должны,должны. Давай эмбарго на кацапская нефть. Хватит трепаться. Ой. А босс Помпео вместо этого хочет пуйла на G7 позвать. Сильно противостоит.
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14.08.2020 08:21 Ответить
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 3500 Путлер каже...батька видиш пальцы..? НЕ УБЕЖИШЬ в ОМЕРИКУ С МИЛЛИАРДАМИ НАГРАБЛЕННЫМИ.
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14.08.2020 08:23 Ответить
Пампека, введи войска
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14.08.2020 08:30 Ответить
Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 6330Настоящий Путлер еще с молодым бацькой Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео - Цензор.НЕТ 5582 А это актер Андрей Панин совсе надавнее фото
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14.08.2020 08:30 Ответить
не надо пистеть шо надо противостоять! ..
ЗАБЛОКИРУЙТЕ СЧЕТА И ВЫГОНИТЕ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО ШИЗИКА
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14.08.2020 09:20 Ответить
 
 