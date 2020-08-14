Свободные страны должны вместе противостоять авторитарным угрозам, - Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Словении Янез Янша в четверг провели совместную пресс-конференцию в словенском городе Блед.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Помпео отметил важность стратегического партнерства между двумя странами в период, когда "контраст между свободными и несвободными обществами очевиднее, чем когда-либо, а свободные страны должны сотрудничать, чтобы противостоять авторитарным угрозам".
Госсекретарь напомнил, что Словения поддержала санкции ЕС в отношении России, поскольку она обеспокоена злонамеренной деятельностью Москвы против Украины. Он отметил, что есть и другие угрозы, главной среди которых является Коммунистическая партия Китая "и ее стремление контролировать людей, информацию и экономики" других стран.
Помпео и министр иностранных дел Словении подписали совместную декларацию, которая исключает не вызывающих доверия поставщиков из процесса развертывания сетей 5G.
"Это принесет пользу жителям этой страны и всем тем, кто обменивается информацией через сложные сетевые системы", – подчеркнул госсекретарь.
"В Европе и по всему миру все больше лидеров принимают суверенные решения для защиты частной жизни и личных свобод своих граждан, – добавил он. – Все оборачивается против Коммунистической партии Китая и ее усилий по ограничению нашей свободы".
Госсекретарь подчеркнул, что Европа и США должны сотрудничать в области кибербезопасности, поскольку они ведут активный обмен информацией.
Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, госсекретарь подчеркнул: "Мы считаем, что для национальной безопасности Америки невероятно важно, чтобы у Европы была диверсифицированная энергетическая база, чтобы у нее было несколько источников, и чтобы она не полагалась только на Россию в плане получения энергетических ресурсов".
Коснувшись ситуации в Беларуси, Помпео сказал: "Я убежден, что ЕС и США в равной степени обеспокоены тем, что произошло и происходит в Беларуси, и я очень надеюсь, что мы сможем совместно работать, чтобы обеспечить лучший результат для граждан Беларуси".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестущими. Главные улицы были перекрыты.
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В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
По состоянию на утро четверга было задержано уже 6,7 тыс. протестующих. Точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна.
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