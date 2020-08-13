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Новости Революция в Беларуси
11 313 58

Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

Кравчук обратился к Лукашенко:

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям - остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Также читайте: Журналисты Лучонок и Горбач заявили об увольнении из государственных СМИ Беларуси

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+50
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 6923
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13.08.2020 17:57 Ответить
+33
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 3994
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13.08.2020 18:04 Ответить
+26
https://twitter.com/sawwakurolesow
https://twitter.com/sawwakurolesow Sawwa Kurolesow
https://twitter.com/sawwakurolesow @sawwakurolesow
·
https://twitter.com/sawwakurolesow/status/1293778056428036099 9 год

Гроденцы говорят, что их разгонял приезжий спецназ.
Космонавты оч. плохо ориентировались а городе, но необычно чисто для тех мест говорили по русски.
Говор как из рашки.
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13.08.2020 18:00 Ответить
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успакойте и дайте ему селедки...как то его сегодня много
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13.08.2020 17:54 Ответить
Кацап, а ти чого тут? Тут не подають і бояри не наливають.
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13.08.2020 17:56 Ответить
Злили бацьку в топку. Ну туди йому і шлях.
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13.08.2020 17:54 Ответить
Українською не шлях, а дорога. Шлях це на кацапському путь. Не треба плутати.
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13.08.2020 18:29 Ответить
туди йому шлях широкий
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13.08.2020 19:18 Ответить
Астановитесь...
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13.08.2020 17:55 Ответить
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. (с)
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13.08.2020 17:58 Ответить
Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

================
Кравчук,прекрати силой насаждать в ОРДЛО расиянский язык !
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13.08.2020 17:59 Ответить
Кравчук пристосуванець.
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13.08.2020 18:17 Ответить
Та яка там нього сила! Так, тільки бла-бла-бла.
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13.08.2020 19:35 Ответить
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 6059

...
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13.08.2020 18:00 Ответить
А Кравчук багатоверстатник - усюди сьогодні встигає свій п'ятак вставити...
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13.08.2020 17:55 Ответить
Это он так сильно хочет чтобы рабочие группы собирались в Женеве ?
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13.08.2020 17:55 Ответить
а почему не дать особый статус беларускому омону?
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13.08.2020 17:55 Ответить
Уже походу дали ,судя по происходящему
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13.08.2020 18:26 Ответить
То московський ОМОН !
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13.08.2020 18:46 Ответить
Чесно? Не очікував від Кравчука, хоча, то хитрий лис, щось таки він знає...
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13.08.2020 17:56 Ответить
Кравчук не лис, а гнида.
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13.08.2020 18:02 Ответить
Так одне другому не мішає
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13.08.2020 18:03 Ответить
А Кравчук впевнений, що саме Лука контролює кровопролиття?
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13.08.2020 17:56 Ответить
Та о тож. Там московських кураторів вистачає. А відповідати таргану прийдеться, то однозначно.
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13.08.2020 17:57 Ответить
Отой вже впевнений, будьте певні.
І він вже знає за завтра.
3,14дець Лукє
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13.08.2020 19:10 Ответить
хитросраке щось знає
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13.08.2020 17:57 Ответить
Не просто ж так ***** його переговорником від України наказало зробити.
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13.08.2020 18:16 Ответить
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 6923
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13.08.2020 17:57 Ответить
Банда лукі - архів омона https://d2nd2q4topej23.cloudfront.net/bandits_skills/omon/
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13.08.2020 18:22 Ответить
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 5935
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13.08.2020 17:58 Ответить
это хорошо что он так сделал - теперь этого ватного отморозка в Минск не пустят пока там Лукашенко...
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13.08.2020 18:00 Ответить
"Я хотел бы обратиться"
Вот правильный заголовок:
"Кравчук хотел обратился к Лукашенко"
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13.08.2020 18:00 Ответить
https://twitter.com/sawwakurolesow
https://twitter.com/sawwakurolesow Sawwa Kurolesow
https://twitter.com/sawwakurolesow @sawwakurolesow
·
https://twitter.com/sawwakurolesow/status/1293778056428036099 9 год

Гроденцы говорят, что их разгонял приезжий спецназ.
Космонавты оч. плохо ориентировались а городе, но необычно чисто для тех мест говорили по русски.
Говор как из рашки.
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13.08.2020 18:00 Ответить
с разных источников приходит инфа, что зашли московиты пи**ть братушек белорусов..
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13.08.2020 18:03 Ответить
Зашла 38 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Вооружённых Сил Республики Беларусь, так называемые ССО.
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13.08.2020 18:34 Ответить
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 4109
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13.08.2020 18:58 Ответить
Какие части. Вполне готов этому поверить, если будет объективная инфа. А так где-то кто-то прилете. Обманывать себя не хочу.
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14.08.2020 05:41 Ответить
Той самий почерк ***** що був і у нас.
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13.08.2020 18:21 Ответить
Кравчук прав.
"Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит".
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13.08.2020 18:02 Ответить
И не только прекратите кровопролитие.. а прекратите фальсифицировать выборы ( почему об этом промолчал " бегущий между каплями дождя" вождь племени партийной номенклатуры.) В общем замена говорящей головы капитулянтов Сивохо на Кравчука в принципе ничего не поменяла.., разве что умение более изощренно и завуалированно вешать лапшу на уши.
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13.08.2020 18:02 Ответить
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 3994
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13.08.2020 18:04 Ответить
Медведчук подвез новые вводные с Кремля? Что с дедом происходит, - сам себе противоречит...
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13.08.2020 18:04 Ответить
А які ще визначні досягнення у цього дєятеля,крім пройо#аної ядерної зброї та чорноморського морського пароплавства?
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13.08.2020 18:07 Ответить
правда истории в том, шо именно кравчук, в поворотный её момент не предал кпсс и перешёл на сторону народа, не выдернул Украину из когтей старшего людоеда, а припрятал свой партбилет и первым начал юлит пытаясь усидеть на двух стульях. он папа кучмы и прапрапрапра дедушка остальных двухстулосидельщиков.
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13.08.2020 18:08 Ответить
я вже починаю боятися макарича, невже це наступний кандидат в презеденти.. Щось дуже активно він почав себе вести! Чи може на осінь загострення всієї хроніки..
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13.08.2020 18:08 Ответить
Загострення у пуйла. А кравчук лише чергова пішка у пуйловій багатоходівці.
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13.08.2020 18:19 Ответить
Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 6049
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13.08.2020 18:24 Ответить
Полное видео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=613&v=RRlKSScR5m4&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=613&v=RRlKSScR5m4&feature=emb_logo

Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!" - Цензор.НЕТ 1242
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13.08.2020 18:28 Ответить
Гімном треба було ******, паспорта йому захотілося, невже каміння з неба не хватає. І навіщо таку мразь пропускають в Україну?
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13.08.2020 19:42 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/13/7113169/ Євросоюз може затвердити санкції щодо Білорусі в кінці серпня - Reuters | Європейська правда
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13.08.2020 18:24 Ответить
Давно порс, как старый комуняка к младшему, но уже заслуженному.
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13.08.2020 18:25 Ответить
надо просто перестать стрелять)))))))))))))))))))))))))))))
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13.08.2020 18:30 Ответить
Зачем Лёню разбудили?У него прием лекарств или обосрался?Или приснилось,что он самолёт в Стокгольм проспал?Или всё вместе?
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13.08.2020 18:31 Ответить
Шош так грозно? Надо сначала в глаза заглянуть ,может там мир и любовь ?
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13.08.2020 18:32 Ответить
всё верно заявил.
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13.08.2020 18:32 Ответить
Ну если уже и этот вылез - звиздец усатому значит
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13.08.2020 18:45 Ответить
Живчик, так быстро отреагировал.
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13.08.2020 19:34 Ответить
Просто Зеленський не може висловитися сам, бо ***** образиться, зате є Кравчук. Він наче хвилеріз
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13.08.2020 20:30 Ответить
Припиніть кровопролиття. Перестаньте бити тітушок
https://www.youtube.com/watch?v=70Qa_VsTnHs&feature=youtu.be
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13.08.2020 21:03 Ответить
 
 