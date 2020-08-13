Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям - остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

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