Кравчук звернувся до Лукашенка: "Припиніть кровопролиття!"
Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до Президента Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з подіями в сусідній країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
"Я хотів би звернутися до білоруської влади - зупиніться. Президенте Лукашенко, припиніть кровопролиття! Ніякими доказами, ніякими переконаннями, ніякими прикладами в історії він не може виправдати кровопролиття. Якщо вдатися до неймовірних фальсифікацій, правда історії все одно переможе", - підкреслив Кравчук.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Кравчук,прекрати силой насаждать в ОРДЛО расиянский язык !
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І він вже знає за завтра.
3,14дець Лукє
Вот правильный заголовок:
"Кравчук хотел обратился к Лукашенко"
https://twitter.com/sawwakurolesow Sawwa Kurolesow
https://twitter.com/sawwakurolesow @sawwakurolesow
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https://twitter.com/sawwakurolesow/status/1293778056428036099 9 год
Гроденцы говорят, что их разгонял приезжий спецназ.
Космонавты оч. плохо ориентировались а городе, но необычно чисто для тех мест говорили по русски.
Говор как из рашки.
"Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=613&v=RRlKSScR5m4&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=613&v=RRlKSScR5m4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=70Qa_VsTnHs&feature=youtu.be