Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова

Великобритания выразила готовность к дальнейшим консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма.

Об этом сказала посол Мелинда Симмонс во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter последней.

"Мелинда Симмонc выразила поддержку концепции Крымской платформы и готовность к дальнейшим консультациям по этому вопросу, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во время встречи стороны также обсудили важность повышения внимания международного сообщества в крымском вопросе, а также видение украинской стороны "относительно создания и работы Крымской платформы в условиях ухудшения ситуации с правами в Крыму и милитаризации Россией Азово-Черноморского региона".

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Напомним, ранее посол Словении Томаж Менцин сообщил, что поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы.