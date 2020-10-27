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Новости Политика Украины
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Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова

Великобритания выразила готовность к дальнейшим консультациям по вопросу концепции создания платформы по деоккупации Крыма.

Об этом сказала посол Мелинда Симмонс во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter последней.

"Мелинда Симмонc выразила поддержку концепции Крымской платформы и готовность к дальнейшим консультациям по этому вопросу, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во время встречи стороны также обсудили важность повышения внимания международного сообщества в крымском вопросе, а также видение украинской стороны "относительно создания и работы Крымской платформы в условиях ухудшения ситуации с правами в Крыму и милитаризации Россией Азово-Черноморского региона".

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Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы, - замглавы МИД Джапарова 01

Напомним, ранее посол Словении Томаж Менцин сообщил, что поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Никакая платформа, никакие санкции, свержение ***** и воцарение Навального/Каспарова/Макаревича не вернут Крым. Только война может его вернуть. Все эти платформы - пустая трата времени и денег.
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27.10.2020 23:27
+1
Война, в Вашем контексте, не вернет Крым. Там возврощать бедут нечего и некому.
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27.10.2020 23:33
+1
В моём контексте будет как в 1855, только без возвращения Крыма Орде.
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27.10.2020 23:34
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Никакая платформа, никакие санкции, свержение ***** и воцарение Навального/Каспарова/Макаревича не вернут Крым. Только война может его вернуть. Все эти платформы - пустая трата времени и денег.
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27.10.2020 23:27 Ответить
Война, в Вашем контексте, не вернет Крым. Там возврощать бедут нечего и некому.
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27.10.2020 23:33 Ответить
В моём контексте будет как в 1855, только без возвращения Крыма Орде.
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27.10.2020 23:34 Ответить
А шо, если ************* сдохнет, как сдох совок?
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28.10.2020 01:41 Ответить
Вы в каком веке живете? Все это печально.
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27.10.2020 23:42 Ответить
А в каком веке подох совок?
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28.10.2020 01:42 Ответить
Про Крим забудьте на довгі роки.
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27.10.2020 23:56 Ответить
А могут и интегрировать снова в Украину при определенных обстоятельствах)
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28.10.2020 00:05 Ответить
О,это уже веселее, хватит слушать франциию и германию, проводящих тупо интересы оккупанта. В эту же платформу - Турцию, Румынию, Болгарию, Грузию и США как гаранта по будапештскому Договору.
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28.10.2020 00:14 Ответить
 
 