Ученики 5-11 классов в Ивано-Франковске переходят на дистанционное обучение, - горсовет

В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а школьники 1-4 классов будут учиться в очной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"29 октября во время заседания исполнительного комитета Руслан Марцинкив сообщил о переходе на дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, поскольку ситуация с распространением короновирусной болезни ухудшается каждый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.

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