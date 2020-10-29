Ученики 5-11 классов в Ивано-Франковске переходят на дистанционное обучение, - горсовет
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В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а школьники 1-4 классов будут учиться в очной форме.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"29 октября во время заседания исполнительного комитета Руслан Марцинкив сообщил о переходе на дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, поскольку ситуация с распространением короновирусной болезни ухудшается каждый день", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.
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