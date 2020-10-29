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Ивано-Франковск (793) образование (2225) школа (2886)

Ученики 5-11 классов в Ивано-Франковске переходят на дистанционное обучение, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ученики 5-11 классов в Ивано-Франковске переходят на дистанционное обучение, - горсовет

В Ивано-Франковске ученики 5-11 классов переходят на дистанционную форму обучения, а школьники 1-4 классов будут учиться в очной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"29 октября во время заседания исполнительного комитета Руслан Марцинкив сообщил о переходе на дистанционное обучение для учеников 5-11 классов, поскольку ситуация с распространением короновирусной болезни ухудшается каждый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детские сады и начальные классы будут работать в обычном режиме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну теперь украинский рабочий класс пополнится через новые вливания неучей и недоучек готовых кадров для Польш, Прибалтов, Французов.... и даже китайцев с въетнамцами и бедными греками)
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29.10.2020 16:14 Ответить
Рашкоботи, за поребрік нах! Смокчить далі у вічного сцаря путлера...
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29.10.2020 16:40 Ответить
Первое действие ученика при начале дистанционного обучения! Заблокировать учителей...
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29.10.2020 16:18 Ответить
Навпаки, якщо якийсь дебіл заважає, то у відеоконференції йомо можна замьютіть, а потім і викинути. Це не в класі, коли вчитель повинен терпіти виходки розбешак і нічого не може вдіяти, навіть якщо учень харкне на нього.
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29.10.2020 16:41 Ответить
Я от одного не розумію нах... діти в масках в школі тримають за 6 годин маска вже не допоможе я розумію що в верхах сидять безмозглі схемщики але на низах могли б думати тим чим їдять
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29.10.2020 16:50 Ответить
Зрозумійте одне що робота буде дистанційною років за 15 всі низькокваліфіковані підуть на гарантований дохід або соціальний рейтин, їх замінять роботи, тому привикати з дитинства до такого я думаю непогано чим потім в старшому віці
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29.10.2020 16:54 Ответить
 
 